Wir verlosen einen Philips Evnia 3000 Fast IPS Monitor

Es ist soweit – Weihnachten steht vor der Tür und wir haben kurz vor dem Fest noch einen echten Knaller für euch. Zusammen mit Philips verlosen wir einen 27 Zoll Philips Evnia 3000 Fast IPS Monitor.Mit dem Dual-Modus dieses Evnia Monitors erlebet ihr Gaming auf neuem Niveau. Wechselt nahtlos zwischen 3.840 x 2.160 bei 160 Hz und 1.920 x 1.080 bei 320 Hz mit einem einfachen Umschalter für unvergleichliche Vielseitigkeit und Leistung.

1 of 4

Uns so macht ihr mit: Sendet uns eine Mail an mach-mit-bei@games-mag.de und sagt uns warum gerade ihr den Monitor gewinnen müsst. Wir werden den glücklichen Gewinner oder die Gewinnerin persönlich kontaktieren. Das Gewinnspiel läuft bis zum 26. Dezember 2025 um 23:59 Uhr.

Teilnahmebedingungen für Philips Evnia Gewinnspiel:

Teilnahmeberechtigt sind Personen mit Wohnsitz in Deutschland, Österreich, Liechtenstein und der Schweiz. Angestellte von Games-Mag.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Nicht teilnahmeberechtigt an dem Gewinnspiel sind Personen, die zum Zeitpunkt ihrer Teilnahme jünger als 14 Jahre sind. Teilnehmer des Gewinnspiels ist diejenige Person, die die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von Games-Mag.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden.