Tormented Souls 2 im Test – Klassischer Survival Horror!

Caroline Walker kehrt zurück in der Fortsetzung zu Tormented Souls. Das Indie Survival Horror Spiel kommt mit einer Menge neuen Features und zeigt, dass die „klassische“ Art des Genres immer noch funktioniert. Entwickelt von Dual Effect und gepublisht von Pqube.

Tormented Souls 2 spielt etwa 6 Monate nach den Ereignissen vom ersten Teil. Caroline hatte immer noch Albträume vom Winterlake Hospital und sie hat das Gefühl, dass es noch nicht ganz vorbei ist. In ihrer Forschung nach dem Verantwortlichen, stößt sie auf das Wildberger Hospital und die Möglichkeit, dass dort ihre Schwester Anna von dem seltsamen Leiden geheilt werden kann. Die Nonnen erwarten die zwei Schwestern schon, doch irgendwas kommt Caroline seltsam vor, doch erstmal aufs Zimmer und ausruhen nach der langen Zugfahrt.

Caroline wacht in der Nacht auf, alleine, keine Spur von Anna. Hier fängt das Spiel an, wir laufen durch dunkle Gänge und suchen Schlüssel, wie es in einem Survival Horror üblich ist. Währenddessen lernen wir mit Plakaten und Notizen, wie die Steuerung und Mechaniken funktionieren. Sobald wir Anna gefunden haben, zeigen unsere Gastgeber ihr wahres Gesicht und erzählen was von der „Erfüllung unseres Schicksals“. Kurz darauf wacht Caroline in einem Krankenbett auf, voll mit Nadeln; was genau ist hier passiert? Und was war in den Nadeln?

Wie der Vorgänger, nur besser?

Im Grunde haben wir mit Tormented Souls 2 eine „If it ain’t broke, don’t fix it“ Situation. Man bekommt mehr von dem, was der erste Teil geboten hat. Wo man den Vorgänger in etwa 9 Stunden durchgespielt hat, braucht man etwa 15 Stunden für ein Durchspielen. Natürlich gibt es auch im zweiten Teil mehrere Enden, die sich absolut lohnen für ein weiteres Durchspielen.

Eins der besten neuen Features ist die Möglichkeit, Gegenstände auf einen Shortcut zu legen. Mit dem rechten Stick könnt ihr schnell zwischen mehreren Gegenständen wechseln. Da man sich nicht lange in der Dunkelheit aufhalten kann, ist das Feuerzeug ein sehr wichtiges Werkzeug, und im Vorgänger musste man immer wieder ins Menü gehen, um Gegenstände auszurüsten. Jetzt geht das Wechseln von Gegenständen und Waffen, ohne in Menüs zu gehen.

Ein weiteres nettes Feature ist die Unterstützung von zwei verschiedenen Arten von Steuerung, die man quasi gleichzeitig benutzen kann. Benutzt man den Analogstick vom Controller, bewegt sich unsere Protagonistin direkt in die Richtung, in die man den Stick bewegt, also wie man es sich in einem modernen Spiel vorstellt. Benutzt man jedoch das Steuerkreuz, bewegt sich die Figur in die Richtung, in die sie schaut. Die Steuerung ist auch als „Tank-Steuerung“ bekannt und wurde mit den ersten Resident Evil Spielen beliebt.

Auch hier muss man in kein Menü gehen oder Ähnliches, um die Steuerung umzustellen, sondern einfach nur den Daumen vom rechten Stick auf das Steuerkreuz legen, und schon sind wir von modern auf klassisch umgestiegen. Es war auch schon im Vorgänger möglich, doch es ist ein fantastisches Feature für das Genre, das man gerne in mehr Spielen entdeckt.

Kein Action Held!

Caroline Walker ist eine Journalistin und hat keine militärische oder ähnliche Ausbildung, sie ist verletzlich und fragil, ein paar Treffer können schon tödlich sein. Man kann keine Ausweichrollen machen, um Angriffen auszuweichen, oder mit einem Messer Kettensägen parieren. In Tormented Souls 2 müsst ihr genau überlegen, wann man kämpfen soll oder weglaufen doch die bessere Strategie ist. Es ist Zeit zu improvisieren, ein herkömmlicher Hammer oder eine Nagelpistole werden als Waffen benutzt, das Zielen ist steif und langsam, jeder Kampf könnte der letzte sein und es gibt keine automatischen Checkpoints (solange man nicht auf dem leichtesten Schwierigkeitsgrad spielt), nur Speicherpunkte, für die man selbst verantwortlich ist. Klassischer Survival-Horror halt.

Eine der größten Stärken ist die Atmosphäre, von der Grafik mit vielen Details, die jeden Raum einzigartig macht, bis hin zum Zusammenspiel von Licht und Schatten und zum grandiosen Sounddesign. Nicht nur Caroline wird Angst vor der Dunkelheit haben.

Fazit

Der Entwickler, Dual Effect, hat alles richtig gemacht mit Tormented Souls 2: Behalte, was gut war, und verbessere alles, was nicht funktioniert oder Probleme hatte. Das Spiel sieht besser aus, dank der neuen Engine, die Steuerung fühlt sich besser an und durch die neue Shortcut-Funktion muss man weniger in den Menüs „herumhängen“. Die Rätsel fordern vom Spieler mehr Nachdenken als die meisten Mainstream-Horrorspiele, sind aber nicht so schwer wie noch im Vorgänger. Alles in allem ist Tormented Souls 2 eine absolute Empfehlung für jeden Fan von klassischen, aber auch modernen Survival-Horror Spielen. Eine sehr gute Fortsetzung zu einem schon sehr guten Vorgänger.

Fazitkasten

Kategorie Wertung Kommentar Atmosphäre ⭐9/10 Dichte Spannung zum Gruseln Gameplay ⭐9/10 Survival Horror im klassischen Stil Technik ⭐9/10 Wundervoll gruselige Grafik mit einer super Performance Story ⭐8/10 Der Albtraum ist noch nicht vorbei! Wiederspielwert ⭐8/10 Mehrere Enden, motivieren zum mehrfachen Durchspielen. 🎯 Gesamtwertung: 9/10

Tormented Souls 2 ist erhältlich für Xbox Series X|S, Playstation 5 und PC.

Der Test basiert auf einem Reviewcode für Tormented Souls 2 auf der Xbox Series X der uns freundlicherweise zur Verfügung gestellt wurde.