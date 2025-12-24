Philips Evnia 3000 Fast IPS Monitor im Test

Wir haben von Philips mal wieder einen Philips Evnia 3000 Fast IPS Monitor zum Testen bekommen. In den folgenden Zeilen schreiben wir euch auf was ihr von dem guten Stück erwarten könnt und ob sich der Kauf am Ende lohnt. Danke an Philips für die Bereitstellung des Testprodukts.

Philips Evnia bringt einen Dual-Modus mit

Der Philips Evnia 3000 Fast IPS Monitor bringt einen Dual-Modus mit und so könnt ihr nahtlos zwischen zwei Auflösungen auswählen. Dabei stehen 3840 x 2160 bei 160 Hz und 1920 x 1080 bei 320 Hz zur Verfügung. Die erste Auflösung sorgt für beeindruckende Klarheit und ist besonders für Filme geeignet. Bei der zweiten Auflösung könnt ihr flüssiges Gameplay ohne Störungen erwarten. So passt sich der Monitor nahtlos an eure Bedürfnisse an. Egal ob Movie oder Game-Session.

Besonders Konsolenspieler kommen auf ihre Kosten. Denn es gibt mit einen weiteren Darstellungsmodus mit dem ihr über HDMI 2.1 4K und 120 Hz mit der Playstation 5 oder Xbox Series X perfekt zocken könnt. Hier kommt also wirklich jeder auf seine Kosten und kann ganz nach seinen eigenen persönlichen Bedürfnissen den Monitor einstellen.

Dank der Aktualiserungsrate von 320 Hz ist der Philips Evnia 3000 Fast IPS Monitor deutlich schneller als herkömmliche Monitore und sorgt für ein flüssiges, verzögerungsfreies visuelles Erlebnis. So seid ihr immer eine Stufe schneller als euer Gegner und nutzt den Vorteil. Im Test mit Borderlands 4 hat das hervorragend funktioniert und es gab keinerlei Aussetzer oder Bildausfälle.

Reaktionszeit deutlich niedriger

Bei einem Monitor ist auch immer die Reaktionszeit sehr wichtig und auch hier spielt Philips in der Liga ganz oben mit. Mit einer Reaktionszeit von 0,5 ms werden effektiv verschwommene Bilder und Unschärfen beseitigt. Es gab in unserem Test keine Schlieren oder Verzögerungen oder anderweitige Probleme. Die sehr geringe Reaktionszeit sorgt für flüssiges Gameplay und jederzeit ein optimales Spielerlebnis.

Das DisplayHDR ist VESA-zertifiziert und bietet euch hier im Vergleich zu anderen Monitoren deutlich mehr Qualität. Besonders bei der Helligkeit kann er mit starken Kontrasten und lebendigen Farben überzeugen. Schon beim ersten Blick wird klar das der Philips Evnia 3000 Fast IPS Monitor seine Muskeln spielen lässt. Natürlich sind auch die Anschlussmöglichkeiten immer eine wichtige Sache.

Und auch hier werden keine Wünsche offen gelassen. Der Philips Evnia 3000 Fast IPS Monitor bringt 2 x HDMI 2.1 und einen DisplayPort 1.4 mit. Es gibt einen Audio Ein/Ausgang sowie einen Kopfhörerausgang. Natürlich ist auch HDCP immer sehr wichtig und so bringt er HDCP 1.4 (HDMI/DP) und HDCP 2.3 (HDMI/DP) mit. Die Anschlüsse sind gut erreichbar und somit sind die Kabel schnell angeschlossen.

Wer Probleme mit Belastung und Ermüdung der Augen hat wird sich über den LowBlue-Modus sicherlich freuen. Zusammen mit der FlickerFree Technologie sorgt dieser dafür diese Belastungen zu reduzieren und ein angenehmeres Gefühl zu erzeugen. Auch nach stundenlangen Gaming- oder Film Sessions. Bei anderen Monitoren reibt man sich oft die Augen und auch die Müdigkeit schreitet voran. Wir hatten den Monitor mehrere Wochen im Einsatz und können bestätigen das dieser Modus absolut hilfreich ist.

Unser LowBlue-Modus und die FlickerFree Technologie wurden entwickelt, um die Belastung und Ermüdung der Augen zu reduzieren, die häufig durch lange Stunden vor dem Monitor verursacht werden.

Fazit:

Der Philips Evnia 3000 Fast IPS Monitor lässt keine Wünsche offen und bietet nicht nur PC-Gamer einen hervorragenden Monitor. Auch Konsolenspieler kommen dank der 120 Hz Unterstützung voll auf ihre Kosten. Dank der niedrigen Reaktionszeit von 0,5 ms spielt der Monitor in der oberen Liga mit. Preislich liegt der Monitor bei ca. 300 Euro und ist somit auch in der mittleren Preiskategorie zu finden. Wer einen guten Monitor mit vielen Optionen und Anschlussmöglichkeiten sucht wird mit dem Philips Evnia 3000 Fast IPS Monitor kaum was verkehrt machen.