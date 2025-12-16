Gewinnspiel zum Kinostart von ANACONDA

Am 25. Dezember startet ANACONDA in den deutschen Kinos und wir haben das passende Gewinnspiel dazu. Wir verlosen unter allen Teilnehmern folgende Preise.

2×2 Kinotickets

2 Notizbücher

2 Schlüsselanhänger

2 Armbänder

Das Mitmachen ist ganz einfach: Sendet eine Mail an mach-mit-bei@games-mag.de und landet in der Lostrommel. Wir drücken euch fest die Daumen. Die Gewinner werden von uns schriftlich informiert. Das Gewinnspiel läuft bis Sonntag, den 21.Dezember um 23:59 Uhr.

Doug (Jack Black) und Griff (Paul Rudd) sind seit ihrer Kindheit beste Freunde und träumen schon immer davon, ihren absoluten Lieblingsfilm neu zu drehen: den „Klassiker“ Anaconda. Ihre Midlife-Crisis treibt sie dazu, ihren Traum endlich in die Tat umzusetzen. Sie reisen tief in den Amazonas, um mit den Dreharbeiten zu beginnen. Doch aus Spaß wird schnell Ernst, als plötzlich eine echte Riesenanaconda auftaucht – und das chaotisch-komische Filmset in eine tödliche Falle verwandelt. Der Film, für den sie sterben wollten? Könnte sie am Ende das Leben kosten…

ANACONDA wurde von Tom Gormican inszeniert, der gemeinsam mit Kevin Etten auch das Drehbuch verfasste. In den Hauptrollen spielen Jack Black, Paul Rudd, Steve Zahn, Thandiwe Newton, Daniela Melchior und Selton Mello. Produziert wurde der Film von Brad Fuller, Andrew Form, Kevin Etten und Tom Gormican. Als Executive Producer zeichnet Samson Mücke verantwortlich

