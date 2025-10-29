Simon the Sorcerer Origins im Test – Per Magie in die 90er Jahre

Vor einigen Monaten erhielten wir eine Mail und haben in der Überschrift nur Simon the Sorcerer gelesen. Da wussten wir : Es passiert was magisches. Und es sollte so kommen. Der Adventure Kult Hit aus den 90er Jahren kehrt tatsächlich zurück und Simon erlebt in Simon the Sorcerer Origins endlich wieder neue Abenteuer. Das Point and Click Game hat satte 16 Jahre auf dem Buckel und will mit einer neuen Story und handgezeichneten Grafiken überzeugen. Und wer Simon bis dahin nicht kannte, der sollte ihn jetzt unbedingt kennenlernen.

Simon the Sorcerer Origins bringt eine neue Geschichte und doch alte Bekannte mit

Die Geschichte von Simon the Sorcerer Origins hat nichts mit den Vorgängern zu tun sondern setzt als Vorgeschichte an. Wie ist es überhaupt dazu gekommen das Simon ein Zauberer wurde und nimmt uns mit in seine Teenager Jahre. Da ist Simon gerade mit seinen Eltern frisch umgezogen und steckt voll im Umzugsstress. Kartons voller Gegenstände warten auf Simon. Doch irgendwann führt in der Weg vom trauten Heim in eine magische Zauberwelt. Dort trifft er auf den alt ehrwürdigen Zauberer Calypso, der ihm versucht zu erklären warum Simon in dieser Welt gelandet ist.

Doch natürlich hat Simon nur einen Wunsch: Er möchte so schnell wie möglich wieder nach Hause und hat so gar keine Lust auf irgendwelche Zauberabenteuer. Doch die Geschichte nimmt ihren Lauf und Simon findet Spaß an der Zauberei und lernt in der Story völlig verrückte Leute kennen. Wer Simon the Sorcerer noch aus Amiga Zeiten kennt, der weiss das ihn abstruse Rätsel erwarten. Wir mussten auch sehr oft um die Ecke denken um manches Rätsel endlich zu lösen. Einfach alles ausprobieren – auch wenn es noch so abwegig erscheint.

Viele Erinnerungen an frühere Teile

Der Bösewicht im Spiel ist der Magier Sordid, den wir unbedingt das Handwerk legen wollen. Und diese beiden Namen kamen tatsächlich auch in den damaligen Teilen vor und zählten zu den Hauptcharakteren. Und das ist nicht das einzige. Simon the Sorcerer Origins spielt mit diesen Momenten von damals und weckt viele Erinnerungen. Sei es nur ein Satz oder irgendein Gegenstand. Auch die Geschichte ist zwar neu erzählt bringt aber dennoch Bruchstücke von früher mit.

Früher auf dem Amiga wurden Point and Click Adventure natürlich mit der Maus gespielt, das ist bei Simon the Sorcerer Origins natürlich nicht mehr der Fall – zumindest nicht auf unserer getesteten Playstation 5 Version. Die Steam Variante wird natürlich klassisch mit der Maus gezockt. Simon agiert in der lustigen Welt mit allen möglichen Personen und Gegenständen und die Steuerung mit dem Controller klappt dabei recht gut. An manchen Stellen hagelt es vielleicht ein wenig, aber das kommt eher selten vor.

Einfach mal um die Ecke denken

Simon the Sorcerer Origins spielt nicht einer offenen Welt sondern verläuft das ganze Spiel linear. Viel verkehrt machen bzw. verlaufen kann man sich eigentlich nicht. Nur bei den Rätseln ist manchmal schon ein wenig Hirnschmalz gefragt. Schaut euch im Spiel alles an, nimmt alles in die Hand und kombiniert es mit anderen Sachen. Ihr werdet euch wundern wie einfach manchmal die Lösung ist. Doch bei manchen Dingen fängt es auch mal an zu rauchen im Kopf.

Absolut gelungen ist die deutsche Sprachausgabe und die Musikuntermalung. Die Welt ist handgezeichnet und kann mit vielen lustigen kleinen Details aufwarten. Mit Erik Borner gibt es sogar die Synchronstimme von damals und Fans der Serie werden alleine deswegen die Reise mit Simon antreten. Insgesamt erwarten euch 11 Sprachen. Wir durften die Digital Deluxe Version testen und hatten dann auch noch Zugriff auf die Sounds und dem digitalen Artbook. Holt ihr euch den PONY DLC im Store bekommt ihr die Songs des Originals von 1993 im Spiel.

Fazit:

Simon the Sorcerer Origins bringt den legendären Zauberer der 90er Jahre zurück auf die Next-Gen Konsolen und Steam. Er sieht dabei nicht nur deutlich besser aus sondern überzeugt mit einer spannenden, lustigen und frischen Story die euch schon nach wenigen Minuten in den Bann zieht. Simon the Sorcerer Origins ist seit dem 28. Oktober für Playstation, Xbox, Nintendo Switch erhältlich

Fazitkasten

Kategorie Wertung Kommentar Atmosphäre ⭐ 9/10 Eine wunderbare Reise in die 90er Jahre Gameplay ⭐ 8/10 Gute Steuerung mit dem Controller auch wenn es manchmal etwas hagelt Technik ⭐ 9/10 Gute Umsetzung für Next-Gen Konsolen Story ⭐ 9/10 Einfach nur wahnsinnig lustig Wiederspielwert ⭐ 8/10 Macht man gerne nochmals

🎯 Gesamtwertung: 9/10

Simon the Sorcerer Origins ist das was sich alle Fans der Serie seit 16 Jahren gewünscht haben.