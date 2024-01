HyperX Clutch Gladiate RGB Gaming Controller im Test

Der HyperX Clutch Gladiate RGB Gaming Controller verspricht ein erstklassiges Spielerlebnis durch seine innovative Technologie und ansprechende RGB-Beleuchtung. In diesem Testbericht werden wir den Controller im Detail analysieren und seine Vor- und Nachteile herausstellen. Außerdem vergleichen wir ihn mit einem herkömmlichen Xbox Standard Controller, um festzustellen, ob sich die Investition lohnt.

Design und Ergonomie

Der HyperX Clutch Gladiate RGB besticht durch sein modernes und ansprechendes Design. Die matte Oberfläche verleiht dem Controller eine hochwertige Haptik, während die RGB-Beleuchtung dem Gerät eine individuelle Note verleiht. Die Ergonomie des Controllers ist ausgezeichnet, mit gut platzierten Tasten und einem angenehmen Griff. Die gummierten Griffflächen sorgen dafür, dass der Controller auch bei längeren Gaming-Sessions bequem in der Hand liegt. Da der Controller offizielle von Xbox lizenziert ist gibt es auch das Xbox Logo auf dem Controller. Durch die beiden Vibrationsmotoren spürt ihr jeden Schlag und jeden Schuss noch mehr als vorher bei einem Standard-Controller.

Tasten und Steuerung

Die Tasten des HyperX Controllers sind präzise und reaktionsschnell. Die Analogsticks bieten eine angenehme Widerstandskraft, die sich besonders bei Shootern und Rennspielen positiv bemerkbar macht. Die Schultertasten haben einen klaren Druckpunkt, und die Trigger bieten eine progressive Widerstandskraft, was das Spielerlebnis insgesamt verbessert. Die Tasten auf der Rückseite können konfiguriert werden um Aktionen wie Thumbsticks-Klicks auszuführen. Das führt zu Vorteilen gegenüber anderen Gamern.

RGB-Beleuchtung

Die RGB-Beleuchtung ist zweifellos ein Blickfang und ermöglicht es dem Spieler, den Controller nach eigenen Vorlieben anzupassen. Die HyperX NGenuity Software erlaubt eine einfache Anpassung der Farben und Lichteffekte. Die Beleuchtung ist nicht nur ästhetisch ansprechend, sondern kann auch dazu beitragen, wichtige Spielinformationen visuell zu übermitteln. Insgesamt gibt es 3 Effekte und 7 Farben, um die Beleuchtung anzupassen. Besonders im abgedunkelten Zimmer ist es optisch eine echte Augenweide.

Konnektivität

Der HyperX Clutch Gladiate RGB verwendet eine zuverlässige kabelgebundene Verbindung, was eine minimale Latenz und eine stabile Verbindung gewährleistet. Dies ist besonders wichtig für Wettbewerbsspieler, die schnelle Reaktionszeiten benötigen. Die mitgelieferte USB-C-Verbindung ist robust und einfach zu handhaben. Der Controller kann nicht nur mit der Xbox Series X und der Xbox One sondern auch mit dem PC verbunden werden. Außerdem könnt ihr am 3,5 mm Klinken-Anschluss jedes beliebige Headset anschließen.

Vergleich mit einem normalen Xbox Standard Controller

Der Vergleich mit dem Standard Xbox Controller zeigt einige deutliche Unterschiede. Der HyperX Clutch Gladiate RGB bietet zusätzliche Features wie die RGB-Beleuchtung und eine verbesserte Ergonomie. Die reaktionsschnellen Tasten und die präzisen Analogsticks bieten ein insgesamt überlegenes Spielerlebnis im Vergleich zum Standard-Controller. Besonders bei Shootern wie Call of Duty kann er durchaus für ein besseres Spielgefühl sorgen. Alleine schon die RGB Beleuchtung macht den Controller zu einem optischen Highlight.

Vor- und Nachteile auf einen Blick

Vorteile:

Ansprechendes Design und RGB-Beleuchtung

Ergonomische Form und gummierte Griffflächen

Präzise Tasten und Analogsticks

Stabile kabelgebundene Verbindung

Nachteile:

Möglicherweise unnötig für Casual-Gamer ohne spezielle Anforderungen

Technische Daten des HyperX Clutch Gladiate RGB Gaming Controller

Controller-Spezifikationen Verbindungstyp: Kabelgebunden

Kabelgebunden Kompatibilität: Xbox Series X|S™, Xbox One™, PC

Xbox Series X|S™, Xbox One™, PC 3,5 mm Klinken-Anschluss für Headsets

Physikalische Spezifikationen Length: 155mm

155mm Höhe: 64,68 mm

64,68 mm Width: 110.56mm

110.56mm Kabelart: Abnehmbares Kabel (USB-C zu USB-A)

Abnehmbares Kabel (USB-C zu USB-A) Kabellänge(n) und -typ(en): 2,95 m

Fazit

Der HyperX Clutch Gladiate RGB Gaming Controller bietet eine beeindruckende Kombination aus Design, Funktionalität und Leistung. Für Spieler, die ein hochwertiges Gaming-Erlebnis suchen ist dieser Controller definitiv eine Überlegung wert. Casual-Gamer, die einfach nur eine zuverlässige Steuerung wünschen, könnten jedoch mit einem Standard-Controller zufrieden sein. Insgesamt bietet der HyperX Clutch Gladiate RGB ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis für Spieler, die Wert auf Qualität und Individualisierung legen.