Fast & Furious: Arcade Edition im Test – Spielhallen Feeling pur

Die Motoren dröhnen und wir können es kaum erwarten Gas zu geben. Dieses Gefühl kennt jeder der schon in einer Spielhalle einen Arcade-Racer gespielt hat. Dieses Gefühl soll euch nun Fast & Furious: Arcade Edition auf die Playstation 5 bringen. Doch kann man das wirklich vergleichen? Wir werden es in unserem Testbericht herausfinden.

Fast & Furious: Arcade Edition ist Spielhalle pur

Fast & Furious: Arcade Edition ist schon seit einiger Zeit in Spielhallen zu finden und soll für den schnellen Spaß sorgen. Die Entwickler Cradle Games haben sich dann gedacht: Das sollte doch auch ohne Spielhalle funktionieren. Und so haben sie das Spiel für die Next-Gen Konsolen herausgebracht. Nur eins solltet ihr vorher wissen: Hier geht es nicht um Umfang oder tiefgreifende Details.

In Fast & Furious: Arcade Edition steht nur eins im Vordergrund: Rasen, Rasen und zwischendurch ein paar Stunts und Drifts. Dabei gibt es lizenzierte Supersportwagen, Nitro-Schübe und sechs unterschiedliche Schauplätze. Diese verändern sich auch nicht, sondern ändern mit der Zeit nur den Schwierigkeitsgrad. Es werden leider keine neuen Strecken freigeschaltet. Dafür bekommen die Autos hin und wieder Updates und ihr entdeckt beim Spielen immer wieder Abkürzungen.

Man verliert schnell den Überblick

Aber eigentlich ist die Geschwindigkeit viel zu groß um die Details der Strecken genauer unter die Lupe zu nehmen. Aber wer will das schon in einem Arcade-Racer. Hier geht es nur darum der schnellste im Ziel zu sein und alle anderen hinter sich zu lassen. Wer die Fast & Furious Filme kennt der weiss das Action hier groß geschrieben wird und genauso ist es auch in diesem Arcade-Racer. Im lokalen Splitscreen-Modus kommt nochmal eine Runde Extra-Spaß auf. Leider verfügt das Spiel über keinen Online-Modus.

Allerdings vermissen wir schon ein wenig den Unterschied zwischen den verschiedenen Autos. Alle fühlen sich beim Fahren gleich an und es fehlt die wirklich spürbare Änderung. Auch wenn die Autos ein paar Nitro-Updates bekommen hätten wir hier doch mehr erwartet. So könnt ihr eigentlich irgendein Auto nehmen und einfach los düsen. Und was ebenfalls, zumindest am Anfang, ziemlich nervig ist. Die KI möchte nicht gerne verlieren und egal wie gut oder schnell ihr fahrt, der Gegner überholt euch am Ende oder ist euch immer dicht auf den Fersen. Besonders ärgerlich wenn das kurz vor der Ziellinie passiert.

Farbenflash inclusive

Optisch ist Fast & Furious: Arcade Edition ein wahrer Farbenflash. Es blinkt überall, es explodiert alles in der Umgebung und die Autos fliegen durch die Gegend. Hier gibt es optisch keine Langeweile und das Tempo nimmt absolut Fahrt auf. Dabei ist es manchmal etwas schwer den Überblick zu behalten und das Auto auf der Strecke zu halten. Mit ein wenig Übung kriegt man das aber hin und schnell landet ihr auf den ersten Platz um die Schwierigskeitsstufen zu erhöhen und Erfolge zu sammeln.

Grafisch ist Fast & Furious: Arcade Edition aber eher kein Next-Gen Kracher sondern ein erinnert ein wenig an ein früheres PS3 Game. Dafür läuft es aber immer flüssig und das ist bei den Geschwindigkeiten auch lobend zu erwähnen. Doch warum steht eigentlich Fast & Furious im Titel des Spiels? Denn wirkliche Bezugspunkte zur kultigen Film-Saga sind eigentlich garnicht vorhanden. Es gibt keine Charaktere oder eine gewisse Story – eigentlich ist da nur der Name.

Im Spiel erwarten euch acht unterschiedliche Fahrzeuge, die wie schon oben erwähnt, kaum Veränderungen mit sich bringen. Nur der Nitro-Boost verändert sich und die Chancen ein Rennen zu gewinnen steigen dadurch. Eine Verbindung zum Film sucht man aber auch hier vergebens und es spielt eigentlich kaum eine Rolle mit welchen Auto man die sechs unterschiedlichen Strecken bestreitet.

Fazit:

Fast & Furious: Arcade Edition ist ein schneller Arcade-Racer für zwischendurch. Wer die Spielhallen-Version schon kennt weiss was gemeint ist. Leider fehlt der Bezug zu den Filmen und auch die Autos haben keinen großartigen Veränderungen im Fahrstil. Ein fehlender Online-Modus sorgt dann leider auch für wenig Wiederspielwert. Wer aber gerne mit einem Kumpel gegeneinander über Splitscreen zocken will oder ein paar Erfolge sammeln will für den könnte der Titel durchaus interessant sein. Wer aber einen hochkomplexen Racer mit Realismus und Co. sucht der sollte hier besser nicht zuschlagen

Fazitkasten

Kategorie Wertung Kommentar Atmosphäre ⭐ 5/10 Bunt, explodierend und rasant Gameplay ⭐ 6/10 Typischer Arcade-Racer Technik ⭐ 5/10 Ausreichend Story ⭐ 4/10 Man sucht die Fast & Furious Verbindung Wiederspielwert ⭐ 6/10 Für zwischendurch ganz nett

🎯 Gesamtwertung: 5/10

Fast & Furious: Arcade Edition ist Spielhalle pur und bietet deshalb nicht viel mehr als schnelles kurzweiliges Racing