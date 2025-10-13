Allgemein

Fatal Fury City of the Wolves – Joe Higashi Trailer

von Micha
von Micha

SNK zeigt den Trailer zum nächsten DLC Kämpfer für Fatal Fury: City of the Wolves. Joe Higashi zeigt warum er der Muay-Thai Champion ist.

Andy Bogard ist ab jetzt erhältlich. Der erste Season Pass ist kostenlos. Fatal Fury

 

Berühmter Muay-Thai-Kämpfer mit harten Tritten, die Stahl zerbrechen können. Kein anderer Kickboxer kann Joe Higashi mit Fingern, Ellbogen oder Knien etwas anhaben, sodass der Champion sich schließlich einer anderen Herausforderung stellt: der Leinwand! Seine biografische Dokumentation „The Legend of Joe“ (unter der Regie von niemand Geringerem als Cheng Sinzan) wird bereits in South Town gedreht. Joe hat sogar eine kleine Rolle für seine Lieblingsschülerin Preecha im Sinn, deren jüngste Turniersiege ihren Meister sehr stolz gemacht haben.

Fatal Fury: City of the Wolves erscheint am 24. April 2025 für Playstation 4/5, Xbox Series X|S und PC.

