2XKO – Ab sofort im Early Access!

von Micha
Riot Games geht mit ihrem neuen Fighting Game 2XKO in den Early Access. Mit der Veröffentlichung kommen zwei neue Kämpfer dazu. Teemo und Warwick treten dem Kampf bei.

Der Early Access ist komplett kostenlos und beinhaltet:

  • 11 Kämpfer
  • Season 0 Pass
  • neue Outfits für jeden Kämpfer
  • Training Mode
  • Online Mode
  • VS offline Mode
  • Combo Trails
  • Arcade Mode

Jedes Jahr soll es min. fünf Seasons geben jede mit einem neuen Battle Pass, einem neuen Kämpfer und einem Ranked reset. Alle Kämpfer kann man im Spiel freischalten. Der volle 1.0 Release ist noch zusätzlich für Playstation 5 und Xbox Series X|S geplant.

Early Access:

 

Official Cinematic:

2XKO Charakter Trailer:

2XKO soll noch 2025 für Xbox Series X|S, Playstation 5 und PC erscheinen.

Capcom Fanboy. Fighting Game Fan. Auf Youtube und Twitch als GameBryg unterwegs

