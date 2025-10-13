Tekken 8 – Miary Zo Trailer

Auf der Evo France 2025 zeigt Bandai Namco den Gameplay Trailer für den letzten Season 2 DLC Kämpfer für Tekken 8. Miary Zo bringt ihre neue Kraft ins Turnier!

Miary Zo, eine neugierige Liebhaberin von Tieren und ihren Lebensräumen, entdeckte die Kampfkunst, indem sie Tierbewegungen nachahmte. Sie hat eine enge Beziehung zu einem Kattas-Elternpaar und dessen Kind namens „Vanilla” und „Cacao”

Miary Zo erscheint am 1. Dezember für Besitzer des Season 2 Character Passes und am 4. Dezember für alle Spieler. Zusätzlich kommt noch eine neue Stage mit der neuen Kämpferin.

Tekken 8 – Miary Zo Gameplay

Tekken 8 ist erhältlich für PC, Playstation 5 und Xbox Series X|S