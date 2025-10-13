NewsPCPlayStation 5Xbox Series X

Tekken 8 – Miary Zo Trailer

von Micha
von Micha 0 Kommentar/Kommentare:

Auf der Evo France 2025 zeigt Bandai Namco den Gameplay Trailer für den letzten Season 2 DLC Kämpfer für Tekken 8. Miary Zo bringt ihre neue Kraft ins Turnier!

Miary Zo, eine neugierige Liebhaberin von Tieren und ihren Lebensräumen, entdeckte die Kampfkunst, indem sie Tierbewegungen nachahmte. Sie hat eine enge Beziehung zu einem Kattas-Elternpaar und dessen Kind namens „Vanilla” und „Cacao”

Miary Zo erscheint am 1. Dezember für Besitzer des Season 2 Character Passes und am 4. Dezember für alle Spieler. Zusätzlich kommt noch eine neue Stage mit der neuen Kämpferin.

Tekken 8 –  Miary Zo Gameplay

Tekken 8 ist erhältlich für PC, Playstation 5 und Xbox Series X|S

Capcom Fanboy. Fighting Game Fan. Auf Youtube und Twitch als GameBryg unterwegs

Das wirst Du auch mögen:

Granblue Fantasy Versus Rising – Meg Gameplay

Psycho Dream – Ein epischer Retro-Albtraum, der dich...

Flick Shot Rogues im Test – Frischer Wind...

Tag der neuen Einheit – Games-Mag & Kinguin...

Shinobi: Art of Vengeance im Test – Joe...

Street Fighter 6 – C.Viper Trailer

Crimson Desert bei uns in der Preview

South of Midnight – Ein faszinierender Ersteindruck

Cat Needs im Test – Wenn Katzen einfach...

Fellowship bei uns in der Preview

Laß einen Kommentar da:

Speichere meinen Namen, meine E-Mail-Adresse und meine Website in diesem Browser für das nächste Mal, wenn ich kommentiere.