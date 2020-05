Playstation Plus – Spieler sauer über die kostenlosen Mai Games

Sony hat mit dem Farming-Simulator 2019 und Cities Skylines zwei Simulationen gleichzeitig als kostenlose Playstation Plus Titel veröffentlicht. Das findet die Zockergemeinde allerdings nicht wirklich so toll und es macht sich in den sozialen Medien großer Unmut breit. Von „ein großer Witz“ bis „totale Zeitverschwendung“ und „Kann man die eintauschen?“ ist alles dabei. Am Ende ist es aber immer Geschmackssache.

Wenn auch ihr die beiden Games eher semicool findet empfehlen wir euch vielleicht die beiden kostenlosen Stay@Home Games Knack 2 und Journey.