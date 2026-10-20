Sifuplex ASF90 Duo: Snacks statt Ladebildschirm – entspannt durch den nächsten Gaming-Abend

Wer kennt es nicht? Die nächste Runde ist gestartet, das Team wartet und ausgerechnet jetzt meldet sich der Magen. Während in Discord bereits die ersten Diskussionen laufen, stellt sich die Frage nach der Verpflegung. Schnell etwas aus der Küche holen oder doch lieber eine richtige Pause einlegen? Gerade bei längeren Gaming-Sessions gehört gutes Essen genauso dazu wie ein funktionierendes Headset und eine stabile Internetverbindung.

Dabei muss es nicht immer die bestellte Pizza oder die obligatorische Tüte Chips sein. Auch einfache Snacks und kleine Mahlzeiten lassen sich mit überschaubarem Aufwand vorbereiten. Moderne Küchengeräte können dabei helfen, ohne dass man dafür gleich zum Hobbykoch werden muss. Ein Beispiel ist die Sifuplex ASF90 Duo Heißluftfritteuse, die mit zwei getrennten Garkammern eine flexible Zubereitung ermöglicht.

Wenn aus einer Runde plötzlich fünf werden

Eigentlich war nur eine kurze Session geplant. Doch dann läuft es im Multiplayer richtig gut, ein neuer Spielmodus macht überraschend viel Spaß oder die Story eines Rollenspiels lässt einen einfach nicht mehr los. Aus einer Stunde werden schnell drei – und irgendwann kommt der Hunger dazwischen und spätestens dann zeigt sich, wie praktisch eine unkomplizierte Möglichkeit zur Zubereitung warmer Snacks sein kann.

Kartoffelecken, Gemüsesnacks oder kleine herzhafte Häppchen bringen Abwechslung auf den Tisch, ohne dass dafür aufwendige Rezepte nötig sind. Wer Zutaten vorab vorbereitet und die Zubereitung im Blick behält, kann sich anschließend wieder dem Spiel widmen. Nur komplett vergessen sollte man das Essen nicht – schließlich soll der Snack knusprig auf dem Teller landen und nicht als verbrannter Loot enden.

Gerade bei längeren Sessions lohnt es sich, die Verpflegung schon vor dem Spielstart zu planen. Getränke bereitstellen, Snacks vorbereiten und eine kurze Essenspause einplanen: Das klingt unspektakulär, erspart aber unnötige Unterbrechungen. Bei kompetitiven Matches ist eine Pause zwischen zwei Partien ohnehin oft sinnvoller, als mitten in einer entscheidenden Runde plötzlich AFK zu gehen.

Zwei Schubladen, unterschiedliche Geschmäcker

Bei gemeinsamen Gaming-Abenden treffen häufig verschiedene Vorlieben aufeinander. Während die eine Person Kartoffelsnacks bevorzugt, greift die andere lieber zu Gemüse oder einer anderen herzhaften Kleinigkeit. Hier kommt das Konzept der Sifuplex ASF90 Duo Heißluftfritteuse ins Spiel.

Die Heißluftfritteuse verfügt über zwei separate Schubladen mit jeweils 4,5 Litern Fassungsvermögen. Dadurch lassen sich unterschiedliche Speisen gleichzeitig zubereiten. Je nach Lebensmittel können beide Kammern mit unterschiedlichen Temperaturen und Garzeiten betrieben werden. Das ist besonders praktisch, wenn mehrere Personen mitessen oder verschiedene Bestandteile einer Mahlzeit auf den Tisch kommen sollen. Statt alles nacheinander zuzubereiten, können zwei Komponenten parallel garen. Wie viel Zeit das tatsächlich spart, hängt von den Lebensmitteln und ihren jeweiligen Zubereitungszeiten ab.

Ein Beispiel aus dem Alltag: Während in einer Kammer Kartoffelecken zubereitet werden, kann die zweite für eine andere Beilage oder einen herzhaften Snack genutzt werden. So entsteht eine kleine Auswahl, ohne dass dafür mehrere Töpfe und Pfannen auf dem Herd stehen müssen. Die passenden Einstellungen sollten dabei immer auf die jeweiligen Lebensmittel abgestimmt werden.

Mehr als Chips für die nächste Runde

Wer bei Gaming-Snacks ausschließlich an Chips und Süßigkeiten denkt, verschenkt einige Möglichkeiten. Eine kleine warme Mahlzeit kann gerade bei längeren Sessions für Abwechslung sorgen. Auch bei einem Filmabend funktioniert das Prinzip. Ob der neueste Blockbuster, ein Horrorfilm mit Freunden oder die nächste Folge einer Serie: Niemand möchte die spannendsten Szenen verpassen, weil in der Küche noch eine zweite Portion wartet. Gerade wenn mehrere Personen unterschiedliche Wünsche haben, kann eine flexible Zubereitung hilfreich sein.

Die Sifuplex ASF90 Duo Heißluftfritteuse ist dabei nicht nur für leidenschaftliche Gamer interessant. Auch wer nach der Arbeit schnell etwas zubereiten möchte und keine Lust auf aufwendiges Kochen hat, kann von den getrennten Garkammern profitieren. Ob das Konzept zum eigenen Haushalt passt, hängt vor allem davon ab, wie häufig unterschiedliche Speisen gleichzeitig auf dem Plan stehen.

Technik, die den Alltag ergänzt

Bei uns dreht sich vieles um Spiele, Hardware und Entertainment. Doch zum Hobby gehört auch alles, was einen gelungenen Abend drumherum ausmacht. Eine entspannte Atmosphäre und unkomplizierte Verpflegung können dabei genauso wichtig sein wie die Wahl des nächsten Games.

Die Sifuplex ASF90 Duo Heißluftfritteuse präsentiert sich in Schwarz und lässt sich nicht nur für Gaming-Abende einplanen. Auch für schnelle Mahlzeiten unter der Woche, ein gemeinsames Essen zu zweit oder einen gemütlichen Serienmarathon kann sie eine praktische Ergänzung sein.

Fazit: Ein kleines Upgrade für den Gaming-Alltag

Ob Ranked-Match, Story-Abenteuer, Retro-Abend oder gemeinsames Streaming: Manchmal sind es die kleinen Dinge, die eine lange Session angenehmer machen. Dazu gehört auch eine Verpflegung, die nicht unnötig viel Zeit beansprucht.

Mit ihren zwei getrennten Garkammern bietet die Sifuplex ASF90 Duo Heißluftfritteuse die Möglichkeit, verschiedene Snacks und einfache Mahlzeiten parallel zuzubereiten. Besonders bei mehreren Personen oder unterschiedlichen Essensvorlieben kann das den Küchenalltag erleichtern. Sie ersetzt keine komplette Küche und nimmt einem nicht jede Vorbereitung ab, bietet aber zusätzliche Flexibilität bei der Planung.

Für uns bei Games-Mag ist das ein Beispiel dafür, dass praktische Technik nicht immer direkt mit dem Gaming-Setup verbunden sein muss. Manchmal geht es schlicht darum, den Alltag rund um das Hobby angenehmer zu gestalten – egal, ob man am PC spielt, die Konsole einschaltet oder sich für einen Filmabend auf die Couch wirft.

Und jetzt entschuldigt uns bitte: Die Snacks sind vorbereitet, die Freunde warten und im Spiel steht der nächste Bosskampf an. Wir wünschen euch guten Appetit.