Granblue Fantasy: Versus – Djeeta Trailer

Nach Soriz zeigt, Arc System Works direkt den nächsten DLC Charakter, Djeeta, für Granblue Fantasy: Versus.

Djeeta schließt sich dem Kampf in der Granblue Fantasy an: Versus! Sie hat ähnliche Fähigkeiten wie Gran und ist eine großartige Kämpferin für jedermann! Das Abenteuer dieser Heldin begann, als sie einen Brief von ihrem Vater erhielt, in dem er sie bat, auf die Insel der Astralebene in Estalusien zu kommen. Nun reist sie mit ihrem echsenähnlichen Kumpel Vyrn und dem mysteriösen blauhaarigen Mädchen, dass ihr das Leben rettete, indem es sie mit ihrem eigenen, Lyria, verband, durch die Lüfte.

Ab dem 17. April steht Djeeta zum Download bereit.

Granblue Fantasy: Versus ist erhältlich für Playstation 4 und PC.