Entwickler Drecom Co. bringt mit Demon’s Night Fever ein neues Strategie-RPG von Leuten, die an der Disgaea-Serie gearbeitet haben. Publisher Arc System Works zeigt, dass Sie nicht nur Fighting Games in Ihrem Sortiment haben. Hat das neue Spiel genau so viel Chaos und Crazyness? Findet es mit uns heraus, wenn wir uns mit einem Dämonengott zusammentun für die Weltherrschaft.

Der finstere Gott mit dem liebenswerten Namen Giga Super Death, wurde von seinen Feinden in eine Falle gelockt. Verraten von seinen eigenen Dienern, wurde er zurück in ein Baby verwandelt, doch kurz bevor er angegriffen wurde, konnte er noch das „Demon’s Night Fever“-Ritual einleiten. Dadurch hat er genug Stärke erlangt, um einen Champion für das Ritual zu wählen und damit seine gesamte Macht zurückzubekommen.

Killshiro Katanaka ist unser Protagonist, ein überarbeiteter Programmierer, der keine guten Erfahrungen in seinem Leben gemacht hat und einen tiefen Hass gegen die Welt hat. Der perfekte Mensch, um dem Teufel dabei zu helfen, die Weltherrschaft an sich zu reißen. Killshiro kann nicht glauben, was genau passiert, und denkt, dass es sich um einen Traum handelt.

Gott selbst versucht, den Ausgang von dem Ritual zu verhindern, und schickt seinen eigenen Auserwählten in den Kampf. Mary Haley ist ein beliebtes Idol mit einem starken Sinn für Gerechtigkeit. Killshiro und Mary haben eine gemeinsame Vergangenheit, die nach und nach ans Licht kommt.

Kill Kill Kill

Demon’s Night Fever sieht auf den ersten Blick aus wie ein Spiel in der Disgaea-Serie. Vom Gameplay bis hin zum Grafikstil erkennt man die vorherige Arbeit von vielen der Entwickler. Ein großer Unterschied zu vielen Strategie-Rollenspielen ist hier, dass ihr nur die Kontrolle über eine einzige Einheit habt. Killshiro ist euer Anführer, der nicht sterben darf. Alle anderen Einheiten sind eure Handlanger und agieren selbstständig. In vielen Kämpfen reicht es oft einfach, sich zurückzuhalten und seinen Verbündeten den Rest zu überlassen, sofern diese reichlich gestärkt wurden.

In Demon’s Night Fever, hat das Leben als neuer Diener eines Todesgottes selbstverständlich seine Vorteile. Im Kampf habt ihr die Möglichkeit, Killskills auf eure eigenen Diener zu benutzen. Die erste Fähigkeit, die ihr benutzen könnt, ist einfach „Kill“. Ihr tötet einen eurer Verbündeten und dadurch macht ihr Schaden an gegnerischen Einheiten. Der Schaden und die Reichweite hängen von der Klasse und dem Level der Einheit, die ihr „killt“, ab.

Des Weiteren könnt ihr die Position mit euren Einheiten tauschen, um so eine gute Position für einen Kill-Skill vorzubereiten, oder ihr könnt auch mehr Einheiten beschwören, sofern ihr noch welche in Reserve habt. Diener, die von mir mit einem Kill-Skill vernichtet werden, kommen nicht für den nächsten Kampf zurück. Werden diese Einheiten anders besiegt, können sie im nächsten Kampf wieder benutzt werden.

Tagesplannung für Anfänger

Neben den Kämpfen müsst ihr dafür sorgen, dass ihr genug „Preserve Points“ habt. In jedem Kapitel habt ihr 30 Tage, um eure Rivalin Mary zu besiegen und damit die Mission für dieses Kapitel zu erreichen. Ihr habt die Möglichkeit, mehrere Sachen zu machen, um die Punkte zu bekommen oder auch auszugeben.

Misdeeds – Levelt Killshiro auf und bekommt mehr „Perserve Points“

– Levelt Killshiro auf und bekommt mehr „Perserve Points“ Larceny – Stehlt Gegenstände (kann nicht jeden Tag benutzt werden)

– Stehlt Gegenstände (kann nicht jeden Tag benutzt werden) Abduction – Kidnappt neue Verbüntete

– Kidnappt neue Verbüntete Pillaging – Besiegt Gegner, um neue Gegenstände zu bekommen

– Besiegt Gegner, um neue Gegenstände zu bekommen Corrupgrade – Ein Skilltree in dem ihr eure „Perserve Points“ ausgeben könnt

Jede dieser Aktionen kostet einen Tag, deshalb muss man seine Management-Skills unter Beweis stellen, um nicht die 30 Tage zu erreichen, bevor man seine Aufgabe erfüllt hat. Doch damit man nicht einfach 29 Tage leveln kann und dann am letzten Tag den Boss besiegt, gibt es ein paar Zwischenziele, die man erreichen muss. Was wäre ein Strategie-RPG ohne Kämpfe? Einfach nur ein Bossrush …

Während eines Kapitels müsst ihr eine gewisse Menge an Preserved Points erreichen, um ein Event zu starten und damit einen Kampf auszulösen. Deshalb muss man aufpassen, dass man nicht zu viele von seinen Punkten ausgibt zwischen den Events. Somit muss man eine gute Balance zwischen Upgrades machen und Zielen erreichen. 30 Tage sind doch immer noch genug Zeit, oder? Ja, wenn man es gut plant, ist es mehr als genug Zeit, aber wenn ihr es schneller schafft, bekommt ihr extra Boni für die nächsten Kapitel.

Nach dem Kampf ist vor der Weltherrschaft

Nachdem der Boss besiegt ist, dürft ihr eine gewisse Anzahl an Einheiten und Gegenständen mit in das nächste Kapitel nehmen. Je mehr Tage noch übrig sind, desto mehr Sachen kann man mitnehmen, und wenn man richtig gut war, bekommt man auch noch einen Erfahrungspunkte Bonus.

Demons’ Night Fever ändert die Regeln nach jedem Kapitel. Ja, es bleibt ein Strategie-Rollenspiel, aber Killshiro wechselt seine Klasse oder wird eher in eine neue Gestalt gezwungen vom Gott des Todes. Im zweiten Kapitel ist er zum Beispiel eine Hexe und dadurch bekommt er neue Fähigkeiten, Stärken, aber auch Schwächen. Auch die Auswahl eurer Einheiten ändert sich mit Killshiros Gestalt. Die Diener, die aus dem vorigen Kapitel mitgenommen worden sind, bleiben die alten Klassen.

Fazit zu Demon’s Night Fever

Demon’s Night Fever hat mich persönlich sehr überrascht, wie es sich von den Disgaea-Spielen unterscheidet. Die Idee, dass man nur eine Einheit steuert, ist riskant, aber funktioniert meiner Meinung nach sehr gut und macht auch Sinn mit dem Thema des Spiels. Warum sollte der Anführer sich um seine Diener kümmern? Die Story bedient sich der klassischen Anime-Klischees und der Humor ist nicht jedermanns Sache, aber ich wurde gut unterhalten und denke, dass die meisten Fans von Anime und JRPGs ihren Spaß damit haben werden.

Vom Gameplay, dem Management der Tage bis hin zur Story habe ich eine gute Zeit mit dem Spiel gehabt. Bei einem Preispunkt von 39,99€ und noch dazu gibt es eine physische Version für PlayStation 5 und Nintendo Switch, kann man nicht viel falsch machen. Ich kann das Spiel absolut empfehlen.

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Fakten zum Spiel

Kategorie Information Entwickler Drecom Co Publisher Arc System Works Genre Rollenspiel, Strategie Release 22. Oktober 2026 Plattformen PC, PlayStation 5, Nintendo Switch

Demon’s Night Fever Trailer

Fazit Kasten

Kategorie Wertung Kommentar Presentation ⭐8/10 Knall bunter Anime-Stil Gameplay ⭐8/10 Einzigartiges Gameplay für Strategie RPGs Story ⭐7/10 Anime Wahnsinn mit interessanten Humor Wiederspielwert ⭐7/10 Challenges zum Freischalten

🎯 Gesamtwertung: 8/10

Der Test basiert auf einem Review Code für Demon’s Night Fever auf der Playstation 5, der uns freundlicherweise zur Verfügung gestellt wurde.