Big Walk Preview – House House zeigt mit seinem Koop-Abenteuer, wie viel Spaß gemeinsames Chaos machen kann

Nach dem Erfolg von Untitled Goose Game wagt sich das australische Entwicklerstudio House House an ein neues Projekt – und bleibt dabei seiner Philosophie treu: ungewöhnliche Ideen, skurriler Humor und ein Gameplay-Konzept, das vor allem gemeinsam mit anderen funktioniert. Mit Big Walk entsteht ein Koop-Abenteuer, das nicht auf klassische Herausforderungen setzt, sondern auf Kommunikation, Zusammenarbeit und jede Menge unerwartete Momente.

Nach unseren ersten Eindrücken zeigt sich bereits: Big Walk möchte kein gewöhnliches Abenteuer sein. Statt den Spieler mit komplizierten Systemen oder einer epischen Geschichte zu beschäftigen, steht vor allem eines im Mittelpunkt – gemeinsam mit Freunden eine verrückte Reise erleben.

Ein Spaziergang, der schnell zum Chaos wird

Der Name ist Programm: In Big Walk begeben sich Spieler gemeinsam auf einen großen Spaziergang durch eine offene Welt. Doch was zunächst nach einem entspannten Ausflug klingt, entwickelt sich schnell zu einem chaotischen Erlebnis voller kleiner Rätsel, Herausforderungen und kurioser Situationen.

Der große Unterschied zu klassischen Koop-Spielen: Das Spiel lebt nicht davon, perfekt zusammenzuarbeiten. Vielmehr entstehen die besten Momente durch spontane Entscheidungen, Missverständnisse und kreative Lösungen.

Gerade dadurch entsteht ein Gefühl, das viele moderne Multiplayer-Spiele verloren haben: echte gemeinsame Erinnerungen.

Kooperation statt Konkurrenz

Im Mittelpunkt von Big Walk steht die Zusammenarbeit mit Freunden. Spieler müssen miteinander kommunizieren, sich gegenseitig helfen und gemeinsam herausfinden, wie sie die verschiedenen Aufgaben bewältigen.

Dabei geht es weniger darum, den effizientesten Weg zu finden, sondern darum, zusammen Spaß zu haben. Ob man gemeinsam ein Hindernis überwindet, sich gegenseitig unterstützt oder durch eine ungewollte Aktion alles ins Chaos stürzt – genau diese Momente machen den Charme des Spiels aus.

Der typische House House Humor

Wer Untitled Goose Game kennt, weiß, dass House House einen ganz eigenen Humor besitzt. Auch Big Walk verfolgt einen ähnlichen Ansatz: Die Entwickler setzen nicht auf spektakuläre Action, sondern auf absurde Situationen und charmante Ideen.

Viele Situationen wirken bewusst einfach gehalten, funktionieren aber gerade deshalb so gut. Das Spiel nimmt sich nicht zu ernst und möchte vor allem eines erreichen: Spieler sollen lachen und gemeinsam Spaß haben.

Panic als starker Partner im Hintergrund

Veröffentlicht wird Big Walk mit Unterstützung von Panic, dem Publisher hinter zahlreichen kreativen Indie-Projekten. Das Unternehmen ist bekannt dafür, ungewöhnlichen Spielen eine Plattform zu geben und Entwickler mit einzigartigen Konzepten zu unterstützen.

Diese Zusammenarbeit passt hervorragend zu Big Walk, denn auch hier steht nicht die größtmögliche Masse im Vordergrund, sondern eine besondere Idee. Laut offizieller Website, veröffentlicht Panic das Spiel auf Steam, für die Playstation 5 und für die Nintendo Switch 2 am 04.08.2026.

Ersteindruck: Ein Koop-Spiel, das von seinen Spielern lebt

Nach den ersten Eindrücken macht Big Walk deutlich, dass es kein Spiel für Solo-Abenteurer sein möchte. Der wahre Reiz entsteht durch das gemeinsame Spielen mit Freunden.

Die Mischung aus entspannter Atmosphäre, verrückten Ideen und kooperativem Gameplay könnte genau das liefern, was viele Spieler suchen: ein Erlebnis, über das man noch nach der Session spricht.

Ob Big Walk langfristig überzeugen kann, hängt vor allem davon ab, wie abwechslungsreich die Welt und Herausforderungen gestaltet sind. Das Grundkonzept besitzt jedoch bereits jetzt einen besonderen Charme.

Kurzbewertung (Preview-Eindruck)

Kategorie Wertung Kommentar Präsentation ⭐ 8,5/10 Der typische House House Stil sorgt für eine charmante und ungewöhnliche Spielwelt. Gameplay ⭐ 8,5/10 Das Koop-Konzept funktioniert und lebt besonders von Kommunikation und gemeinsamen Momenten. Kreativität ⭐ 9,0/10 Die Idee hebt sich deutlich von klassischen Multiplayer-Spielen ab. Motivation ⭐ 8,0/10 Der langfristige Erfolg hängt stark von der Vielfalt der Herausforderungen ab.

Pro

✅ Ungewöhnliches Koop-Konzept

✅ Perfekt für gemeinsame Abende mit Freunden

✅ Charmanter Humor und kreative Ideen

✅ Zusammenarbeit steht sinnvoll im Mittelpunkt

✅ Typischer House House Stil

Contra

❌ Solo vermutlich deutlich weniger interessant

❌ Erfolg hängt stark von den Mitspielern ab

❌ Langzeitmotivation muss sich noch zeigen

Ersteindruck: 8,5 / 10

„Big Walk zeigt bereits jetzt, warum House House für kreative Spielideen bekannt ist. Das Koop-Abenteuer setzt nicht auf spektakuläre Action, sondern auf gemeinsame Erlebnisse, spontane Momente und jede Menge Chaos. Wer mit Freunden nach einem ungewöhnlichen Multiplayer-Erlebnis sucht, sollte diesen Spaziergang definitiv im Auge behalten.“

Hinweis zur Berichterstattung:

Das verwendete Bild- und Pressematerial stammt aus der offiziellen Presse Sammlung. Sämtliche Rechte an Screenshots, Logos, Artworks und Marken verbleiben bei den jeweiligen Rechteinhabern.

Hier kommt ihr zum offiziellen Presse-Kit

Hier kommt ihr zur offiziellen Seite

Hinweis zur Nutzung von Künstlicher Intelligenz

Im Sinne einer transparenten redaktionellen Arbeitsweise weisen wir darauf hin, dass bei der Erstellung dieses Beitrags unterstützend Systeme der Künstlichen Intelligenz (KI) eingesetzt wurden. Der Einsatz erfolgt ausschließlich zur Unterstützung einzelner redaktioneller Arbeitsschritte, insbesondere bei der sprachlichen Ausarbeitung, Strukturierung sowie der Aufbereitung von Informationen.

Die inhaltliche Recherche, redaktionelle Prüfung, Bewertung und Freigabe erfolgen ausschließlich durch mich. Sämtliche veröffentlichten Inhalte werden vor der Veröffentlichung sorgfältig geprüft,

Dieser Hinweis erfolgt im Sinne der Transparenz und unter Berücksichtigung der Vorgaben des AI Acts der Europäischen Union (Verordnung (EU) 2024/1689).