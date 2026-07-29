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GAMING NEWS: Mistfall Hunter Release last minute verschoben! – Der PvPvE Geheimtipp startet zum 30.07.2026

Der Mistfall Hunter Release wurde kurzfristig verschoben. Das Action-RPG erscheint nun offiziell am 30. Juli 2026. Hier erfahrt ihr die wichtigsten Infos zur Terminänderung.

von Thomas
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DIES IST EIN NEWS ARTIKEL UND WIRD DAUERHAFT AKTUALISIERT

07:45 Uhr:

Mistfall Hunter Release kurzfristig auf den 30. Juli.2026 verschoben

Kurz vor dem geplanten Launch müssen sich Fans von Mistfall Hunter noch einen Tag länger gedulden. Die Entwickler haben den Release des Action-RPGs offiziell verschoben. Statt wie ursprünglich geplant erscheint das Spiel nun am 30. Juli 2026 um 03:00 Uhr CEST.

Als Grund nennt das Team letzte technische Anpassungen und den Feinschliff, um den Spielern zum Start ein möglichst stabiles und rundes Erlebnis bieten zu können. Die Verschiebung fällt zwar nur kurz aus, soll jedoch dabei helfen, die Qualität des Releases zu verbessern.

Für Spieler bedeutet das lediglich eine kleine Wartezeit, bevor sie sich in die düstere Fantasy-Welt von Mistfall Hunter stürzen können. Der neue Veröffentlichungstermin gilt für alle angekündigten Plattformen.

Wir halten euch über weitere Neuigkeiten und mögliche Änderungen rund um den Launch selbstverständlich auf dem Laufenden.

FANS WARTEN GESPANNT AUF DEN MISTFALL HUNTER RELEASE

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Das verwendete Bild- und Pressematerial wurde dem offiziellen Presskit von Bellring Games entnommen. Sämtliche Rechte an Screenshots, Logos, Artworks und Marken verbleiben bei Bellring Games.

The images and press materials used were taken from Bellring Games official press kit. All rights to screenshots, logos, artwork, and trademarks remain with Bellring Games.

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