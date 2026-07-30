Seinen eigenen Planeten kaufen, das wäre doch was, oder? Das können wir ab sofort im Game Farlands.

Was kann das Spiel? Was ist nicht so gut?

Vorab-Info zum Spiel:

Das Spiel ist für Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox Series X/S und auf Steam erhältlich. 😍

Release: 24.07.2024

Genre: Farming, Bauen, Cozy, Crafting, Weltall, Pixelart

Sprachen: Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Japanisch, Portugiesisch, Russisch, Chinesisch und Katalanisch

Regulärer Preis: 17,99 € (gibt aber immer mal wieder Rabatte, schaut also gern vorbei) 🤑

Und damit erstmal: Herzlichen Glückwunsch zu deinem eigenen Planeten! 🎉

Er war praktisch gesehen geschenkt, warum wohl…

Aber als ob das „Geschenk“ nicht schon genug ist, ist der Planet auch noch am Rande der Galaxie… Yippie… 😂

Wir haben erstmal genug von einem hektischen, stressigen und überfüllten Planeten und wollen jetzt ein ländliches, erfüllendes Leben führen… zumindest versuchen wir es… 🌱

Was ist das Ziel? Ja… gute Frage. 😄

Erstmal werden wir auf unseren Planeten verfrachtet und ein „netter Herr“, der uns unweigerlich klarmacht, dass der Planet ja so gut sein soll, verkauft uns diesen… 😄 (es ist ne absolute… LÜGE)

Aber wenn wir uns genauer umschauen, gibt’s eine Menge Unkraut… baaah… 🌿

Hier und da müssen wir den Weg freiräumen. Gärtner auf dem Planeten ist auch so eine Sache…

Wir sind auf alle Fälle zwar alleine auf unserem Planeten, bis auf unseren KATZEN-Droiden – jaa, K-A-T-Z-E-N-Droide. <3 🐱🤖

Aber im Sonnensystem selbst sind wir nicht alleine.

Da gibt’s Terbin (welches ich liebevoll Terpetin nenne…hehehe), das auch ein bewohnter Planet mit ganz… äh… individuellen „Menschen“ ist, mit denen wir plaudern oder flirten können. Einige verkaufen Sachen für unser Raumschiff…

Nicht zu vergessen die Aliens, mit denen Terbin zusammenarbeitet. 👽

Das Ziel ist es, Dinge zu finden und die Sammlung zu „vervollständigen“. Danach sollen sie uns helfen, nicht mehr von GorCorp angegriffen zu werden, die alle Planeten zerstören möchte… (Naja, ob das stimmt… 🤔)

Schaut dazu am besten mein Video, da gibt’s auch eine nette Unterhaltung mit einem „Rentnerpärchen“:

Hier geht’s zum kurzen Video

Es gibt noch den Planeten Galea ➡️ sehr, sehr viele Vegetationen von Galea-Holz bis zu Galea-Pilzen. 🌿🍄 Also ein guter Ressourcen-Planet.

Planet Hafnir ➡️ Hier wird’s heiß… 🔥

Es gibt hier nämlich Lava! Und Gold! Also eher seltene Materialien zum Abbauen.

Planet Bohr ➡️ Minen, bis das Auge reicht. ⛏️

Celestium, Silber oder eher seltene Pilze wirst du hier antreffen.

Und seit Neuestem Vanadian ➡️ auch heiß, aber eher so… Wüsten-heiß. 🌵🔥

Hier gibt’s auch einen Händler namens Bob sowie lustige Fische, Kakteen und Wüsten-Bäume. 🐟🌵

Mehrheitlich geht’s bei Farlands wortwörtlich einfach um Ressourcen-Farmen und dein Schiff zu verbessern… Smalltalk mit einzigartigen Wesen und den ein oder anderen Lacher inklusive. 😄

Ein kleines Zitat:

„In Farlands hat jeder Himmelskörper eine ganz eigene Umgebung, Flora und Ressourcen, die du zum Farmen, Craften und Upgraden brauchst. Auch das Freischalten und Verbessern deines Raumschiffs ist der Schlüssel, um überhaupt zu den entfernteren Welten zu gelangen.“

(Quelle: offizielle Spielbeschreibung von JanduSoft)

Unsere Aufgaben:

Punkt 1: Gorman aufhalten!

Punkt 2: Unseren und den anderen Planeten (zumindest was noch übrig ist) wieder aufbauen.

Punkt 3: 70 % Vervollständigung der „Arche“… jaaaa, geil. 🤓

Punkt 4: Definitiv herausfinden, warum unser Planet so „spottbillig“ verkauft wurde… 🙄

Daneben natürlich Farmen, Craften, zwischen den Planeten umherreisen und uns an die DREI Jahreszeiten anpassen…

Genau, DREI! 😂

Es gibt Warm, Kalt und Gemäßigt. Bestimmte Pflanzen wachsen nur bei Kälte, andere bei Wärme und wieder andere wachsen IMMER… also eigentlich ganz easy…

Passt hier also auf!

(Sind mit Symbolen gekennzeichnet. 🙂)

Vergiss btw. auch nicht, deine Werkzeuge wie Spitzhacke oder Äxte in Terbin bei Gorg dem Schmied zu verbessern. Das triggert auch mehr Möglichkeiten im Spiel! 🔨⛏️ und auch die Story kommt so vorran.

Was für meinen Teil fehlt, ist eine kleine Map, damit man eine Übersicht hat, wo man schon auf den Planeten war… oder auf den einzelnen Planeten.

Die Musik ist sehr abwechslungsreich und nicht eintönig. Mal peppig, mal etwas gemütlicher, also für jeden was dabei. 🎵

Ihr könnt bei Farlands auch heiraten.

Ja, richtig gelesen: HEIRATEN! 💍😂

Dafür müsst ihr Zuneigung gewinnen (am besten mit Geschenken).

Layla (die Tochter des Schmieds) mag Galeanische Pilze 😉 und Tee. ☕ Dafür findet sie Süßigkeiten nicht sonderlich süß…

Das geht für insgesamt 4 Frauen ^^ Also schön alles sammeln und behalten… 👀

Zudem hat Farlands eine schöne PixelArt-Grafik, was ich sehr mag. Es gibt einen kleinen Nostalgie-Schimmer. Die Farben sind nicht zu knallig, aber auch nicht so eintönig.

Sehr schön gestaltetes Gameplay, was sehr flüssig auf 120 FPS läuft (kann man nicht einstellen).

⭐ Mein Fazit nach 3,5 Stunden Spielzeit: ⭐

Farlands ist ein charmantes Weltall-Spiel mit ganz viel Cozy! 🌌💚 Wer gerne Ressourcen-Grind und Upgrades mag, ist hier gut aufgehoben.

Wir verbessern unser Raumschiff, damit wir auf andere Planeten reisen können, wir versuchen GorCorp aufzuhalten, indem wir nach und nach die Geschichte aufdecken… und die Aliens mit der „Arche“ zufriedenzustellen, um unseren eigenen Schutz zu gewährleisten.

Die Pixelgrafik gibt dem Spiel noch das gewisse Extra. ✨

Musik gibt Schwung in die Sache und die Dialoge sind abwechslungsreich.

Es ist in/auf vielen Sprachen und Konsolen erhältlich, sodass jeder auf seine Kosten kommt. 🎮

(Review-Code und Press Kit wurden von JanduSoft bereitgestellt.)

👍 Positiv

Verschiedene Planeten mit eigenen Ressourcen 🌍

Sehr gemütlich mit Aufbau- und Crafting-Elementen 🌱

Pixelgrafik und humorvolle NPCs 🎨

Upgrades und Heiratsoption 💍

Viele Sprachen 🌎

👎 Negativ