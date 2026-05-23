X-Men – Enthüllungen – Comic-Kritik

Ständig erscheinen neue Comics aus verschiedenen Universen, da ist es schwer, den Überblick zu behalten. Egal, ob DC, Marvel, Star Wars oder komplett andere Serien – immer stellt sich die Frage, was man sich als Nächstes holen soll. Um euch die Entscheidung etwas zu erleichtern und eine stärkere Übersicht zu gewährleisten, geben wir euch immer mal wieder Kritiken zu den neuesten deutschen Ausgaben verschiedener Comics. Viel Spaß mit unserer Kritik zu X-Men – Enthüllungen.

Erscheinungsdatum 24.02.2026 Zeichner Adam Kubert, CAFU, Sara Pichelli Autor Jed MacKay, Al Ewing, Jeph Loeb, Saladin Ahmed Format Softcover Seitenanzahl 208 Stories FCBD: Fantastic Four/X-Men 2025 (II); Giant-Size X-Men (2025) 1–2, Giant-Size Dark Phoenix Saga (2025) 1, Giant-Size Age of Apocalypse (2025) 1, Giant-Size House of M (2025) 1 Preis 29,00€

Kaum ein Superheldenteam hat die Geschichte von Marvel über Jahrzehnte hinweg so nachhaltig geprägt wie die X-Men. Seit ihrer Erschaffung stehen sie nicht nur für spektakuläre Konflikte, außergewöhnliche Kräfte und ikonische Figuren, sondern vor allem für Themen wie Ausgrenzung, Identität und gesellschaftliche Akzeptanz. Die Welt der Mutanten war dabei nie statisch. Sie wurde immer wieder neu definiert, erschüttert und weiterentwickelt. Generationen von Helden, einschneidende Wendepunkte und einschneidende Verluste haben das Vermächtnis der X-Men geformt und aus dem Team weit mehr gemacht als nur eine weitere Superheldengruppe im Marvel-Kosmos.

Inmitten dieser langen und bewegten Historie hat sich inzwischen auch Kamala Khan einen Platz gesichert. Lange Zeit vor allem als begeisterte Superheldenfanin und moderne Stimme einer neuen Marvel-Generation bekannt, eröffnet sich für sie inzwischen ein völlig neuer Blick auf die Welt der Mutanten. Ihre Verbindung zu den X-Men markiert nicht nur einen spannenden Entwicklungsschritt für die Figur selbst, sondern schlägt zugleich eine Brücke zwischen unterschiedlichen Epochen und Perspektiven innerhalb des Marvel-Universums. Gerade dieser Ansatz macht neugierig darauf, welche Rolle sie in einer Mythologie einnimmt, die von Jahrzehnten voller Konflikte, Ideale und Geheimnisse geprägt ist.

X-Men – Enthüllungen greift diese Ausgangslage auf und verbindet sie mit einem Blick zurück auf zentrale Momente der Mutantengeschichte. Ohne sich vorschnell in Details zu verlieren, entsteht bereits früh das Gefühl, dass hier mehr auf dem Spiel steht als eine gewöhnliche Reise durch bekannte Ereignisse. Für langjährige X-Men-Leser dürften zahlreiche Erinnerungen mitschwingen, während Neueinsteiger durch Kamalas Perspektive einen zugänglichen Zugang zu einem oftmals komplexen Kapitel des Marvel-Kosmos erhalten könnten. Doch wie gut gelingt dieser Balanceakt zwischen Hommage, Charakterentwicklung und der gewichtigen Vergangenheit der Mutantenwelt? Genau dieser Frage widmet sich die folgende Kritik.

Danke an Panini für das Bereitstellen des Rezensionsexemplars!

Inhalt:

Die Realität gerät aus den Fugen, als Legion zurückkehrt, der beinahe grenzenlos mächtige Sohn von Charles Xavier, dessen zersplitterter Geist von unzähligen Persönlichkeiten beherrscht wird. Doch diesmal fehlt jede Spur von David Hallers kontrollierendem Einfluss. Getrieben von Hass und Vergeltung schmieden die entfesselten Stimmen in seinem Kopf einen verhängnisvollen Plan: Die X-Men sollen aus der Geschichte ausgelöscht werden, als hätten sie nie existiert.

Ihrem Vorhaben stellt sich ausgerechnet Kamala Khan entgegen. Als Ms. Marvel durch die Wirren der Zeit geschleudert wird, erlebt sie einige der bedeutendsten und schicksalhaftesten Kapitel der Mutantenhistorie hautnah mit. Doch je tiefer sie in die Vergangenheit gezogen wird, desto deutlicher wird, dass selbst die bekanntesten Ereignisse plötzlich auf der Kippe stehen und nichts mehr so sicher ist, wie es einst schien.

X-Men – Enthüllungen macht vor allem eines: richtig viel Lust auf die X-Men. Kamala hat sich inzwischen richtig gut bei den Mutanten im Marvel-Universum eingelebt und diesmal dürfen wir gemeinsam mit ihr durch die Geschichte der X-Men reisen. Dabei werden bekannte Momente neu inszeniert und das macht enorm viel Spaß, ähnlich wie damals in Avengers: Endgame. Ich habe zum Beispiel erst kürzlich House of M wieder gelesen und konnte einige der dortigen Momente hier beinahe eins zu eins noch einmal neu erleben. Das war einfach supercool.

Gleichzeitig ist das Ganze aber auch eine Geschichte rund um Legion, die dem Band eine schöne Rahmenhandlung verleiht und schließlich sogar in einem spannenden Teaser für die Zukunft der X-Men mündet. Alles in allem ist X-Men – Enthüllungen eine großartige Zeitkapsel für die Mutantengeschichte und eine Story, die von vorne bis hinten Spaß macht, dabei aber auch voller Nostalgie steckt. Ich kann den Band jedem Fan der Mutanten, von Ms. Marvel oder Marvel im Allgemeinen ans Herz legen.

Zeichnungen:

Die Zeichnungen in X-Men – Enthüllungen machen dank der Vielzahl beteiligter Künstler genauso viel Spaß wie die Geschichte selbst. Ab und zu gibt es zwar einzelne Kapitel, die mir optisch weniger zugesagt haben, etwa Age of Apocalypse, doch das liegt vor allem daran, dass jedes Issue anders aussieht und dadurch auch unterschiedliche Künstler und Stile vertreten sind.

Trotzdem gibt es jede Menge kreative Einfälle und man hat sich sichtbar an den jeweiligen Geschichten und dem Stil des ursprünglichen Source Materials orientiert. Diese Mischung aus neuen Designs und klassischen Konzepten funktioniert für mich ausgesprochen gut. Das Ergebnis ist kreativ, abwechslungsreich und voller großartiger Panels und Kunstwerke. Hier findet definitiv jeder etwas fürs Auge, auch wenn diese bunte Mischung am Ende natürlich ein Stück weit Geschmackssache bleibt.

Fazit zu X-Men – Enthüllungen :

X-Men – Enthüllungen erweist sich als eine mitreißende Liebeserklärung an die Geschichte der Mutanten und gleichzeitig als unterhaltsamer Einstiegspunkt für Leser, die sich gemeinsam mit Kamala Khan durch die wichtigsten Kapitel der X-Men-Mythologie bewegen möchten. Der Comic verbindet nostalgische Rückblicke mit einer eigenständigen Handlung rund um Legion und schafft es dabei, bekannte Ereignisse nicht bloß nachzuerzählen, sondern sie aus einer frischen Perspektive neu erlebbar zu machen. Gerade Fans der X-Men dürften hier viele Momente entdecken, die Erinnerungen wecken und die Faszination für das Mutantenuniversum erneut entfachen.

Besonders gelungen ist dabei die Rolle von Kamala Khan, die sich mittlerweile erstaunlich natürlich in der Welt der Mutanten einfügt. Ihre Perspektive sorgt dafür, dass selbst komplexe oder geschichtsträchtige Ereignisse zugänglich bleiben, ohne dass der Band seine tiefe Verwurzelung in der X-Men-Kontinuität verliert. Ergänzt wird das Ganze durch eine kreative visuelle Präsentation, die zwar aufgrund der vielen beteiligten Künstler nicht jeden Geschmack jederzeit treffen dürfte, insgesamt aber hervorragend zur Reise durch verschiedene Epochen und Erzählwelten passt.

Am Ende ist X-Men – Enthüllungen vor allem eines: ein Comic, der richtig viel Freude an den X-Men vermittelt. Eine spannende Zeitreise, eine Portion Nostalgie, starke Charaktermomente und ein neugierig machender Ausblick auf die Zukunft der Mutanten machen den Band zu einer rundum gelungenen Lektüre. Wer die X-Men liebt, Ms. Marvel mag oder einfach Lust auf eine energiegeladene Tour durch die Geschichte der Mutanten hat, sollte hier definitiv einen Blick hineinwerfen.