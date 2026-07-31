Duskfade getestet: Das Comeback der klassischen 3D-Plattformer

Mit Duskfade veröffentlicht Weird Beluga Studio gemeinsam mit Fireshine Games ein neues Action-Adventure, das sich klar an den großen 3D-Plattformern der frühen 2000er orientiert. Das Spiel verbindet rasante Jump’n’Run-Passagen mit dynamischen Kämpfen und einer märchenhaften Fantasywelt. Am 13. August erscheint Duskfade für PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch 2.

Das erwartet Spieler

Duskfade erzählt die Geschichte des jungen Helden Zirian, der sich auf eine gefährliche Reise begibt, nachdem seine Welt in ewige Dunkelheit gehüllt wurde. Im Mittelpunkt steht ein geheimnisvoller Uhrturm, dessen Macht den Lauf der Zeit verändert hat.

Spieler erkunden abwechslungsreiche Gebiete, lösen Umgebungsrätsel und stellen sich zahlreichen Gegnern sowie gewaltigen Bosskämpfen. Dabei setzt das Spiel auf flüssiges Platforming, schnelle Bewegungen und ein klassisches Abenteuergefühl.

Nostalgisches Gameplay mit modernen Ideen

Die Entwickler lassen sich deutlich von Genreklassikern wie Jak & Daxter, Ratchet & Clank oder Sly Cooper inspirieren. Gleichzeitig kombiniert Duskfade klassische Spielmechaniken mit modernen Komfortfunktionen.

Zirian verfügt über verschiedene Bewegungsfähigkeiten wie Doppelsprünge, Dashs und akrobatische Manöver, die sowohl bei der Erkundung als auch in den Kämpfen eine wichtige Rolle spielen. Neue Fähigkeiten werden im Verlauf des Abenteuers freigeschaltet und eröffnen zusätzliche Wege sowie bisher unerreichbare Bereiche.

Farbenfrohe Fantasywelt

Optisch setzt Duskfade auf einen farbenfrohen Stil mit detailreichen Umgebungen, imposanten Bauwerken und zahlreichen Clockpunk-Elementen. Die abwechslungsreichen Regionen unterscheiden sich deutlich voneinander und laden dazu ein, versteckte Geheimnisse und Sammelobjekte zu entdecken.

Auch musikalisch möchte das Spiel mit einem orchestralen Soundtrack überzeugen, der die emotionale Geschichte und die atmosphärischen Schauplätze begleitet.

Release und Plattformen

Duskfade erscheint am 13. August 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 und PC. Bereits vor dem Release konnte das Spiel auf mehreren Events ausprobiert werden und hinterließ dort einen positiven Eindruck. Vor allem Fans klassischer 3D-Action-Adventures dürfen den Titel im Auge behalten.

Fazit

Duskfade wirkt wie eine Liebeserklärung an die goldene Zeit der 3D-Plattformer. Das gezeigte Gameplay überzeugt mit flüssigen Bewegungen, abwechslungsreichen Levels und einer charmanten Fantasywelt. Sollte das fertige Spiel die Qualität der bisherigen Präsentationen halten, könnte Fireshine Games im August einen echten Geheimtipp veröffentlichen.

Kurzbewertung

Kategorie Prognose Kommentar Präsentation ⭐ 8,0/10 Farbenfrohe Grafik, liebevoll gestaltete Spielwelt und moderne Effekte sorgen für einen starken ersten Eindruck. Gameplay ⭐ 7,5/10 Klassisches Platforming trifft auf dynamische Kämpfe und moderne Bewegungsmechaniken. Story & Atmosphäre ⭐ 8,0/10 Die geheimnisvolle Welt rund um den Uhrturm verspricht ein spannendes Fantasy-Abenteuer. Potenzial ⭐ 8,0/10 Duskfade besitzt das Potenzial, Fans klassischer 3D-Plattformer nachhaltig zu begeistern.

Pro

✅ Klassisches 3D-Platforming mit modernen Spielmechaniken

✅ Liebevoll gestaltete Fantasywelt

✅ Dynamische Kämpfe und flüssige Steuerung

✅ Abwechslungsreiche Level und Erkundung

✅ Atmosphärischer Soundtrack

Contra

❌ Endgültiger Umfang der Spielwelt bleibt abzuwarten

❌ Langzeitmotivation lässt sich vor Release noch nicht vollständig beurteilen

❌ Schwierigkeitsgrad könnte für Gelegenheitsspieler stellenweise anspruchsvoll werden

Gesamtwertung: 8,0/ 10

„Duskfade weckt Erinnerungen an die großen Jump’n’Run-Klassiker der PlayStation-2-Ära und verbindet sie mit moderner Technik. Sollte das Spiel den positiven Ersteindruck am Releasetag bestätigen, könnte Fans klassischer Action-Adventures eines der spannendsten Genre-Highlights des Sommers erwarten.“

Das verwendete Bild- und Pressematerial wurde uns von Weird Beluga Studio und Fireshine Games zur Verfügung gestellt und stammt aus der offiziellen Presse Sammlung. Sämtliche Rechte an Screenshots, Logos, Artworks und Marken verbleiben bei den jeweiligen Rechteinhabern.

Hier kommt ihr zu Fireshine Games

und hier kommt ihr zur Steam Seite von Duskfade