Diablo 4: PTR 3.2.0 startet am 04.08.2026 – Blizzard gewährt ersten Ausblick auf Saison 15

Blizzard öffnet am 4. August 2026 um 19:00 Uhr (MESZ) den öffentlichen Testrealm (PTR) für Update 3.2.0 von Diablo 4. Bis zum 11. August 2026 erhalten PC-Spieler die Möglichkeit, zahlreiche Neuerungen der kommenden Season 15 vorab auszuprobieren und direkt Feedback an das Entwicklerteam zu geben.

Im Mittelpunkt des PTR stehen neue Gameplay-Systeme wie die Seelenscherben, die Charakter-Reinkarnation, überarbeitete mythische Gegenstände, neue Endgame-Aktivitäten sowie die Rückkehr mehrerer legendärer Uniques aus früheren Diablo-Teilen.

Blizzard weist allerdings ausdrücklich darauf hin, dass der PTR nicht alle Inhalte von Saison 15 enthält. Weitere Neuerungen sollen erst im Rahmen der BlizzCon vorgestellt werden.

PTR 3.2.0 auf einen Blick

Start: 4. August 2026 – 19:00 Uhr (MESZ)

4. August 2026 – 19:00 Uhr (MESZ) Ende: 11. August 2026 – 19:00 Uhr (MESZ)

11. August 2026 – 19:00 Uhr (MESZ) Plattform: PC über Battle.net

PC über Battle.net Testinhalte: Saison-15-Features

Saison-15-Features Feedback: direkt über das Feedback-Tool im Spiel oder die PTR-Foren

Seelenscherben bringen Risiko und Belohnung

Die wohl größte Neuerung des PTR sind die Seelenscherben. Dabei handelt es sich um neue sockelbare Gegenstände für Schmuck, die Spielern mächtige Boni verleihen. Der Haken: Jede Scherbe bringt gleichzeitig einen spürbaren Nachteil mit sich.

Blizzard verfolgt damit bewusst ein Risiko-Belohnungs-System, bei dem jede Entscheidung Auswirkungen auf den eigenen Build hat. Die Seelenscherben erscheinen in fünf Seltenheitsstufen und können zusätzlich über den Horadrimwürfel verbessert werden.

Kurzübersicht der Seelenscherben

Seelenscherbe Effekt Nachteil Splitter der Qual Mehr kritische Trefferchance und Angriffsgeschwindigkeit Primärressourcen kosten mehr Splitter der Sünde Mehr maximales Leben Weniger maximale Ressource Splitter der Lügen Mehr Gold, Materialien und Erfahrung Dauerhaft geschwächt und verwundbar Splitter des Schwarzen Seelensteins Jede absorbierte Seele erhöht den Schaden Gleichzeitig steigt der erlittene Schaden Splitter des Schmerzes Hohe Schadensreduktion 30 % weniger Bewegungsgeschwindigkeit Splitter der Mutter Gegner werden beim Berühren verwundbar Nach genügend Berührungen wird der Charakter betäubt Splitter des Höllenfeuers Massiv erhöhter Schaden Kritische Trefferchance wird vollständig entfernt Splitter der Verdammnis Elitegruppen erhöhen vorübergehend die Monsterstärke und damit die Herausforderung Deutlich anspruchsvollere Kämpfe

Gerade dieses Zusammenspiel aus starken Vorteilen und klaren Einschränkungen dürfte das Buildcrafting deutlich abwechslungsreicher gestalten als in den vergangenen Seasons.

Diese Neuerungen bringt der PTR außerdem

Neben den Seelenscherben enthält der öffentliche Testrealm zahlreiche weitere Inhalte, die für Saison 15 vorgesehen sind.

Herausforderungs-Dungeons

Über ganz Sanktuario verteilt erscheinen neue Portale, hinter denen besonders anspruchsvolle Bosskämpfe warten. Wer möchte, kann den Schwierigkeitsgrad zusätzlich erhöhen und dadurch bessere Belohnungen erhalten.

Überland-Hinterhalte

Spieler können künftig jederzeit von besonders mächtigen Dämonen überrascht werden. Nach einer kurzen Warnphase beginnt die Jagd – wer sich dem Kampf stellt, darf sich auf entsprechend hochwertige Beute freuen.

Diablo 4 - der Horadric_Cube Diablo 4 Horadric_Cube_transfigure Diablo 4 Mystic Unique

(Bilder DIABLO 4 Presse-Kit)

Rückkehr legendärer Diablo-Klassiker

Vor allem Veteranen dürften sich über die Rückkehr mehrerer ikonischer Uniques freuen. Blizzard bringt unter anderem folgende Klassiker zurück:

Leorics Krone

Stein von Jordan

In-Geom

Der Schmelzofen

Ariocs Nadel

Armschienen des Erzfeinds

Henris ewige Jagd

Die Gegenstände orientieren sich an ihren ursprünglichen Versionen aus Diablo I, II und III, wurden jedoch an das aktuelle Item-System von Diablo 4 angepasst.

Mythische Gegenstände werden überarbeitet

Auch das Herstellungs-System erhält umfangreiche Verbesserungen. Spieler können mythische Gegenstände künftig deutlich gezielter herstellen.

Besonders interessant ist die neue Funktion des Horadrimwürfels. Damit lassen sich bestehende Gegenstände direkt in eine mythische Version aufwerten, ohne deren Eigenschaften neu auswürfeln zu müssen. Dadurch reduziert Blizzard den bisherigen Zufallsfaktor erheblich.

Neue mythische und einzigartige Zauber

Das Talisman-System wächst ebenfalls weiter. Zahlreiche einzigartige Zauber erhalten erstmals mythische Varianten mit maximalen Werten und verstärkten Effekten. Zusätzlich kommen weitere einzigartige Zauber ins Spiel.

Charakter-Reinkarnation

Mit der neuen Reinkarnation müssen Lieblingscharaktere künftig nicht mehr jedes Mal komplett neu erstellt werden.

Spieler können Charaktere aus dem Ewigen Realm übernehmen und in einer neuen Saison erneut starten. Klasse, Name, Aussehen und sämtliche kosmetischen Inhalte bleiben erhalten, während der Charakter wieder bei Stufe 1 beginnt.

Horadrische Post

Neu ist außerdem die Horadrische Post. Über dieses System kann Blizzard künftig Belohnungen, Erinnerungsstücke oder andere Inhalte direkt an Spieler verteilen.

Blizzard sammelt gezielt Feedback

Wie bei jedem öffentlichen Testrealm steht auch diesmal das Feedback der Community im Mittelpunkt. Balance-Anpassungen, Fehlerbehebungen und Optimierungen sollen auf Basis der Rückmeldungen erfolgen, bevor Saison 15 offiziell startet.

Während des PTR stellt Blizzard außerdem den bekannten Test-Händler Mrak bereit. Über ihn können nahezu alle wichtigen Gegenstände und Materialien direkt freigeschaltet werden, damit Spieler sämtliche neuen Systeme ohne lange Vorbereitung ausprobieren können.

Games-Mag Einschätzung

Mit dem PTR 3.2.0 wirkt Blizzard so, als wolle das Team mehrere klassische Diablo-Ideen mit modernen Systemen kombinieren. Besonders die Seelenscherben versprechen interessante Entscheidungen beim Charakterbau, da starke Vorteile stets mit echten Nachteilen verbunden sind. Gleichzeitig sorgen Komfortfunktionen wie die Reinkarnation und neue Endgame-Aktivitäten dafür, dass Saison 15 bereits jetzt einen deutlich umfangreicheren Eindruck hinterlässt.

Da Blizzard allerdings noch bewusst Inhalte zurückhält, dürfte die vollständige Enthüllung der kommenden Saison erst zur BlizzCon erfolgen. Der PTR liefert damit zwar einen spannenden Vorgeschmack, zeigt aber längst nicht alle Karten.

Wir freuen uns am 04.08.2026 die 1. Eindrücke zum Thema Diablo 4 Season 15 auf Twitch bei Thomas alias RealThompsonTV zeigen zu können. Schaltet gerne ein.

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