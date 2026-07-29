The Relic: First Guardian erscheint am 31. Juli – Das steckt im neuen Soulslike-Action-RPG

Mit The Relic: First Guardian erscheint am 31.Juli.2026 ein neues Action-RPG, das sich klar an Fans von Soulslikes richtet. Entwickler Project Cloud Games kombiniert fordernde Kämpfe mit einer düsteren Fantasy-Welt, einem ungewöhnlichen Fortschrittssystem und über 70 Bossgegnern. Nach mehreren Gameplay-Präsentationen zählt der Titel bereits zu den spannendsten Genre-Releases des Sommers.

Das erwartet Spieler

In The Relic: First Guardian verschlägt es euch in das einst blühende Königreich Arsiltus, das nach der Zerstörung eines mächtigen Relikts dem Untergang geweiht ist. Monster und verfluchte Kreaturen haben das Land übernommen, während ihr als letzter Wächter versucht, das Gleichgewicht wiederherzustellen.

Spieler erkunden mehrere miteinander verbundene Gebiete, decken die Geschichte der zerstörten Welt auf und stellen sich zahlreichen Bossen, die jeweils ihre eigene Hintergrundgeschichte besitzen. Statt langer Zwischensequenzen erzählt das Spiel seine Geschichte vor allem über die Spielwelt selbst.

Kampfsystem setzt auf Geschwindigkeit

Eine der größten Besonderheiten ist das Kampfsystem. Anders als bei vielen Genre-Konkurrenten verbrauchen normale Angriffe keine Ausdauer. Stattdessen wird die Ausdauer ausschließlich für Verteidigung und Ausweichrollen genutzt. Dadurch wirken die Kämpfe deutlich dynamischer und belohnen einen offensiven Spielstil.

Dazu kommen fünf unterschiedliche Waffenklassen und insgesamt zwölf Fertigkeitsbäume. Fähigkeiten besitzen eigene Abklingzeiten, wodurch jeder Spieler seinen persönlichen Kampfstil entwickeln kann.

Über 70 Bosskämpfe und einzigartiger Loot

Auch beim Fortschritt geht The Relic: First Guardian einen etwas anderen Weg. Statt zufällig generierter Beute existieren sämtliche Waffen und Rüstungsteile nur ein einziges Mal innerhalb der Spielwelt. Jedes Ausrüstungsteil erzählt dabei seine eigene Geschichte und kann den Spielstil spürbar verändern.

Besonders im Mittelpunkt stehen die mehr als 70 Bosskämpfe. Jeder Gegner besitzt eigene Angriffsmuster, individuelle Fähigkeiten und eine persönliche Geschichte, die nach und nach enthüllt wird.

Release und Plattformen

The Relic: First Guardian erscheint am 31. Juli 2026 für PlayStation 5 und PC (Steam). Die Version für Xbox Series X|S wurde bereits bestätigt, folgt allerdings erst später im Sommer 2026.

Kurzbewertung

Kategorie Wertung Kommentar Präsentation ⭐ 8,5/10 Düstere Unreal-Engine-5-Grafik und starke Atmosphäre machen einen überzeugenden ersten Eindruck. Gameplay ⭐ 8,0/10 Das schnelle Kampfsystem hebt sich angenehm von vielen anderen Soulslikes ab, ist aber nicht jedermanns Sache. Story & Atmosphäre ⭐ 8,0/10 Die Geschichte wird überwiegend über die Spielwelt erzählt und setzt auf Entdeckungen statt langer Dialoge. Wiederspielwert ⭐ 8,5/10 Verschiedene Builds, einzigartige Ausrüstung und zahlreiche Bosskämpfe sorgen für Langzeitmotivation.

Pro

✅ Schnelles und flüssiges Kampfsystem

✅ Über 70 abwechslungsreiche Bossgegner

✅ Einzigartiges Lootsystem ohne Zufallsbeute

✅ Atmosphärische Fantasy-Welt

✅ Viele Möglichkeiten zur Charakterentwicklung

Contra

❌ Hoher Schwierigkeitsgrad dürfte nicht jeden ansprechen

❌ Story wird eher indirekt erzählt

❌ Keine Koop- oder Multiplayer-Modi

❌ Xbox-Version erscheint erst später

Gesamtwertung: 8,5 / 10

„The Relic: First Guardian macht bereits vor dem Release einen starken Eindruck. Das schnelle Kampfsystem, das ungewöhnliche Ausrüstungssystem und die düstere Spielwelt bringen frischen Wind ins Soulslike-Genre. Ob sich der Titel langfristig gegen Genre-Größen wie Elden Ring oder Lies of P behaupten kann, wird sich nach dem Release zeigen.“

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