Preview: Mistfall Hunter – Release, Gameplay, Klassen & die wichtigsten Infos zum PvPvE-Hit 2026

Mistfall Hunter im Preview: Hat das Dark-Fantasy-Extraction-RPG das Zeug zum nächsten Genre-Hit?

Es gibt Spiele, die man bereits nach den ersten Trailern wieder aus den Augen verliert. Und dann gibt es Titel wie Mistfall Hunter. Kaum angekündigt, sorgte das Action-RPG in der Community für reichlich Gesprächsstoff – nicht, weil es das Genre komplett neu erfindet, sondern weil es bekannte Ideen auf eine Weise kombiniert, die erstaunlich gut zusammenpasst.

Dark Fantasy trifft auf ein anspruchsvolles Kampfsystem, dazu kommt ein PvPvE-Ansatz mit Extraction-Mechanik, bei dem jede Expedition zur Zitterpartie werden kann. Klingt nach einer Mischung aus Dark and Darker, Hunt: Showdown und klassischen Soulslikes? Ganz so einfach lässt sich Mistfall Hunter zwar nicht einordnen, die Parallelen sind aber durchaus erkennbar.

Am 29. Juli 2026 fällt schließlich der Startschuss. Dann wird sich zeigen, ob Entwickler Bellring Games den hohen Erwartungen gerecht werden kann oder ob der Titel nur ein weiterer kurzer Hype bleibt. Nach allem, was bisher bekannt ist, stehen die Chancen allerdings nicht schlecht, dass uns hier einer der interessantesten Multiplayer-Releases des Sommers erwartet.

Eine Welt, die vom Nebel verschlungen wurde

Die Geschichte von Mistfall Hunter spielt in einer düsteren Fantasy-Welt, deren Untergang längst begonnen hat. Einst kämpften Götter und fremde Mächte um die Vorherrschaft, zurück blieb eine verwüstete Welt, in der sich der geheimnisvolle Gyldenmist immer weiter ausbreitet.

Dieser Nebel verändert alles, was mit ihm in Berührung kommt. Tiere mutieren zu grausamen Kreaturen, einst blühende Königreiche liegen in Trümmern und selbst Menschen verlieren nach und nach ihre Menschlichkeit. Zwischen verfallenen Burgen, düsteren Wäldern und verlassenen Tempelanlagen machen sich die sogenannten Gyldhunter auf die Suche nach wertvollen Relikten und einer Ressource namens Gyldenblood.

Schon die ersten Spielszenen zeigen, dass Bellring Games großen Wert auf Atmosphäre legt. Statt einer bunten Fantasy-Welt dominieren kalte Farben, dichter Nebel und detailreiche Ruinen. Wer Spiele mit einer bedrückenden Stimmung mag, dürfte sich hier schnell zuhause fühlen.

Eine lebendige Welt statt leerer Kulissen

Was bereits in den Trailern auffällt, ist das gelungene Worldbuilding. Die Spielwelt wirkt nicht wie eine Ansammlung einzelner Arenen, sondern wie ein zusammenhängendes Königreich, das langsam vom Gyldenmist verschlungen wird.

Verlassene Dörfer erzählen ihre eigenen Geschichten, Burgruinen erinnern an vergangene Schlachten und überall finden sich Hinweise darauf, wie die Welt vor ihrem Untergang ausgesehen haben könnte.

Gerade Fans klassischer Dark-Fantasy dürften an dieser Atmosphäre ihre Freude haben. Bellring Games setzt weniger auf spektakuläre Zwischensequenzen und mehr auf Umgebungen, die ihre Geschichte selbst erzählen.

Kein gewöhnliches Action-RPG

Auf den ersten Blick könnte Mistfall Hunter wie ein klassisches Third-Person-Actionspiel wirken. Doch schon nach wenigen Minuten wird klar, dass der Fokus auf etwas anderem liegt.

Jeder Einsatz beginnt mit einer bewusst einfachen Ausgangslage. Ihr entscheidet euch für einen Charakter, rüstet ihn mit eurer vorhandenen Ausrüstung aus und betretet eines der gefährlichen Gebiete. Dort warten allerdings nicht nur Monster und Bosse, sondern jederzeit auch andere Spieler.

Genau hier setzt das Extraction-Prinzip an.

Alles, was ihr während eines Runs findet, gehört euch nur dann dauerhaft, wenn ihr lebend einen der Extraktionspunkte erreicht. Sterbt ihr vorher, bleibt eure Beute zurück – und kann im schlimmsten Fall sogar von anderen Spielern eingesammelt werden.

Diese Mechanik sorgt dafür, dass jede Entscheidung Gewicht bekommt. Kämpfe werden automatisch spannender, weil es um mehr geht als nur einen Respawn. Wer einen besonders seltenen Gegenstand gefunden hat, überlegt sich zweimal, ob er noch den nächsten Dungeon erkundet oder lieber den sicheren Rückzug antritt.

Das Kampfsystem erinnert an Soulslikes – bleibt aber zugänglich

Bellring Games hat sich offensichtlich von modernen Action-RPGs inspirieren lassen. Das zeigt sich vor allem im Kampfsystem.

Wildes Button-Smashing führt hier nur selten zum Erfolg. Stattdessen kommt es auf Timing an. Ausweichrollen, präzise Angriffe und geschicktes Positionieren spielen eine deutlich größere Rolle als reine Schadenswerte.

Besonders gegen stärkere Gegner müssen Angriffsmuster beobachtet werden. Wer unüberlegt angreift, wird schnell bestraft.

Gleichzeitig wirkt Mistfall Hunter aber nicht ganz so kompromisslos wie klassische Soulslikes. Die Animationen sind etwas flüssiger, viele Fähigkeiten lassen sich miteinander kombinieren und die Kämpfe wirken insgesamt dynamischer. Das dürfte auch Spieler ansprechen, die zwar taktische Action mögen, aber keine Lust auf permanenten Frust haben.

PvE und PvP greifen ineinander

Ein interessanter Aspekt ist die Verbindung aus Monsterjagd und Spielerkämpfen.

Während ihr euch durch verlassene Burgen oder düstere Höhlen kämpft, seid ihr nie wirklich allein unterwegs. Hinter der nächsten Ecke könnte nicht nur ein Elitegegner warten, sondern auch ein anderes Team, das denselben Schatz im Visier hat.

Dadurch entstehen Situationen, die sich kaum planen lassen.

Vielleicht habt ihr gerade einen besonders schweren Boss besiegt und eure Heiltränke fast aufgebraucht. Genau in diesem Moment taucht plötzlich eine andere Gruppe auf, die den perfekten Zeitpunkt für einen Angriff erkannt hat.

Solche Momente machen das Genre der Extraction-Games so spannend, weil keine Runde wie die andere verläuft.

Jede Klasse spielt sich spürbar anders

Zum Start von Mistfall Hunter stehen mehrere unterschiedliche Klassen zur Verfügung. Statt einfacher Rollenverteilung verfolgt Bellring Games den Ansatz, jeder Klasse einen eigenen Spielstil zu geben.

Der Mercenary richtet sich vor allem an Spieler, die den direkten Nahkampf bevorzugen. Mit schwerer Rüstung und soliden Defensivfähigkeiten hält er auch längere Gefechte durch und eignet sich hervorragend für Einsteiger.

Wer lieber aus sicherer Entfernung kämpft, dürfte mit dem Blackarrow glücklich werden. Präzise Bogenschüsse, hohe Mobilität und guter Schaden machen ihn zu einer gefährlichen Wahl – vorausgesetzt, man behält im Gefecht die nötige Übersicht.

Ganz anders spielt sich der Sorcerer. Statt Stahl setzt diese Klasse auf mächtige Zauber, die ganze Gegnergruppen kontrollieren oder hohen Flächenschaden verursachen können. Dafür mit seinem gewaltigen Zweihänder und besonderen Sigil-Fähigkeiten bereits in den Vor fällt die Verteidigung deutlich geringer aus, weshalb gutes Positionieren entscheidend wird.

Dazu kommen weitere Klassen wie der flinke Shadowstrix, der sich auf schnelle Angriffe und kritische Treffer spezialisiert, oder der Withered Knight, der mit seinem gewaltigen Zweihänder und besonderen Sigil-Fähigkeiten bereits in den Vorabversionen viele Fans gefunden hat.

Gerade im Koop dürfte die Kombination verschiedener Klassen eine wichtige Rolle spielen. Ein ausgewogenes Team kann viele Situationen deutlich entspannter lösen als drei Spieler, die alle denselben Spielstil verfolgen.

Loot ist der eigentliche Star des Spiels

Natürlich geht es in Mistfall Hunter auch darum, Gegner zu besiegen und die Welt zu erkunden. Wirklich spannend wird das Abenteuer aber erst durch das Loot-System. Denn jede Expedition kann mit einem legendären Fund enden – oder damit, dass ihr alles verliert.

Die Ausrüstung spielt dabei eine zentrale Rolle. Waffen und Rüstungen unterscheiden sich nicht nur in ihren Werten, sondern auch in ihren Eigenschaften und ihrer Seltenheit. Je tiefer ihr in die gefährlichen Gebiete vordringt, desto größer ist die Chance auf hochwertige Beute. Gleichzeitig steigt aber auch das Risiko, einem besonders starken Gegner oder einem anderen Spieler zum Opfer zu fallen.

Genau dieser Nervenkitzel macht Extraction-Games so faszinierend. Jeder Fund fühlt sich wertvoll an, weil er eben nicht garantiert dauerhaft im eigenen Inventar landet.

Teamplay wird belohnt

Auch wenn sich Mistfall Hunter alleine spielen lässt, dürfte das Spiel vor allem im Koop seine größten Stärken ausspielen.

Wer mit Freunden unterwegs ist, kann die unterschiedlichen Klassen sinnvoll kombinieren und sich gegenseitig absichern. Während ein schwer gepanzerter Kämpfer Gegner auf sich zieht, können Fernkämpfer oder Magier aus der zweiten Reihe Schaden verursachen. Gleichzeitig lassen sich Fluchtwege besser absichern oder Hinterhalte vermeiden.

Dennoch verzichtet Bellring Games darauf, Solospieler komplett auszuschließen. Wer lieber alleine unterwegs ist, kann sich ebenfalls auf Expeditionen begeben. Allerdings verlangt diese Spielweise deutlich mehr Vorsicht und eine gute Kenntnis der Karten.

Die größte Herausforderung beginnt nach dem Release

So vielversprechend Mistfall Hunter aktuell auch aussieht – der eigentliche Härtetest beginnt erst nach der Veröffentlichung.

Extraction-Spiele leben von einer aktiven Community. Sind die Server leer oder dauert das Matchmaking zu lange, leidet das gesamte Spielerlebnis. Gleichzeitig erwarten viele Spieler regelmäßige Inhalte, neue Karten, frische Ausrüstung und ein ausgewogenes Balancing.

Hier muss Bellring Games beweisen, dass das Studio einen langfristigen Plan verfolgt.

Gerade das Balancing der Klassen dürfte in den ersten Wochen eine entscheidende Rolle spielen. Schon kleine Unterschiede können darüber entscheiden, welche Builds sich in der Community durchsetzen und welche Charaktere kaum noch gespielt werden.

Fazit

Mistfall Hunter bringt vieles mit, was moderne Multiplayer-Spiele erfolgreich macht. Eine düstere Spielwelt, taktische Kämpfe, ein motivierendes Loot-System und die ständige Gefahr, wertvolle Beute wieder zu verlieren, sorgen schon auf dem Papier für reichlich Spannung. Besonders Fans von Dark Fantasy und Extraction-Games sollten den Titel im Auge behalten. Wer dagegen auf klassische Einzelspieler-RPGs mit einer linearen Geschichte hofft, dürfte hier weniger auf seine Kosten kommen. Ob Mistfall Hunter tatsächlich zum nächsten großen Genre-Hit wird, entscheidet sich letztlich erst nach dem Release. Das Potenzial dafür ist jedoch ohne Zweifel vorhanden. Wir von Games-mag werden den Titel nach der Veröffentlichung ausführlich testen und euch natürlich mit Guides, Tipps und einem umfassenden Testbericht versorgen.

__________________________________________________________________________________

Häufig gestellte Fragen zu Mistfall Hunter

Wann erscheint Mistfall Hunter?

Mistfall Hunter erscheint am 29. Juli 2026 für PC (Steam), PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Kann man Mistfall Hunter alleine spielen?

Ja. Das Spiel unterstützt sowohl Solo-Spieler als auch Gruppen mit bis zu drei Personen. Im Koop lassen sich viele Herausforderungen allerdings einfacher meistern.

Ist Mistfall Hunter ein Soulslike?

Nicht direkt. Das Kampfsystem orientiert sich zwar an Soulslikes und setzt auf Ausweichmanöver, Timing und präzise Angriffe, bleibt insgesamt aber zugänglicher.

Ist Mistfall Hunter kostenlos?

Nein. Mistfall Hunter erscheint als Premium-Titel und ist zum Release kostenpflichtig erhältlich.

Welche Klassen gibt es?

Zum Start stehen mehrere Klassen zur Verfügung, darunter der Mercenary, Blackarrow, Sorcerer, Shadowstrix und der Withered Knight. Jede Klasse verfügt über einen eigenen Spielstil und unterschiedliche Fähigkeiten.

Lohnt sich Mistfall Hunter?

Nach unserem bisherigen Eindruck besitzt Mistfall Hunter das Potenzial, einer der spannendsten PvPvE-Releases des Jahres zu werden. Ob das Spiel langfristig erfolgreich bleibt, hängt jedoch von Faktoren wie Balance, Content-Updates und einer aktiven Community ab.

__________________________________________________________________________________

Das verwendete Bild- und Pressematerial wurde dem offiziellen Presskit von Bellring Games entnommen. Sämtliche Rechte an Screenshots, Logos, Artworks und Marken verbleiben bei Bellring Games.

The images and press materials used were taken from Bellring Games official press kit. All rights to screenshots, logos, artwork, and trademarks remain with Bellring Games.

Zu Bellring Games

Zum Presskit