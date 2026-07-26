Der Solo-Entwickler Jasozz Games bringt seinen modernen Retro-Shooter Cultic endlich auf aktuelle Konsolen. Zusammen mit 3D Realms dürfen auch Konsoleros endlich in den Genuss kommen, den Kults die Hölle heißzumachen. Die neue Veröffentlichung enthält alle Kapitel des Spiels. Hat der Shooter das Zeug, auch die Konsolen-Community zu überzeugen? Wir schnappen uns die Schrottflinte und stellen uns dem Kults.

Keine Zeit für den Tod

Die Stadt New Grandewel wird von einer rätselhaften Verbrechensserie heimgesucht. Menschen verschwinden spurlos und werden später tot wieder aufgefunden. Ihr übernehmt die Rolle des Detektives, der für diese Fälle zuständig war, aber wegen falscher Anschuldigungen wurde euch der Fall entzogen. Jetzt ist es Zeit, die Sache in die eigenen Hände zu nehmen und dem Kult auf die Spur zu gehen. Auf dem Weg zur letzten bekannten Spur, wird man überfallen und zum Sterben in ein Grab geschmissen. Doch die Mitglieder des Kults haben euch unterschätzt. Der Detektiv wacht nach einer Zeit auf, steigt aus dem Grab und nimmt sich eine Axt, um den Geheimnissen des Kults ein Ende zu bereiten.

Cultic ist viel mehr als nur ein weiterer „Boomer“-Shooter im Stil der alten Doom-Spiele. Es ist nicht ganz so schnell und hektisch wie Doom, ihr seid kein Supersoldat, der in 30 Dämonen springen kann, und „Rip and Tear until its done!“ Oft sind die Kämpfe gegen ein paar Gegner gleichzeitig, doch trotzdem sollte jeder Schuss treffen. Munition ist limitiert und wertvoll. Jeder Bereich sollte sehr gut erforscht werden, um jedes Medipack und jede Munitionskiste zu finden.

Außerdem gibt es viele Secrets zu finden. Diese sind nicht unmöglich zu finden, wenn man die Augen offenhält. In diesen versteckten Bereichen kann man Waffen-Upgrade-Kisten finden oder auch spezielle Überreste, mit denen man die maximalen Leben um fünf erhöht, aber diese gibt es nur einmal pro Level. Das Spiel gehört zu den schwereren Spielen in seinem Genre, aber es ist niemals unfair. Sollte zum Beispiel ein großer Kampf im nächsten Raum auf euch warten, bekommt ihr genug Munition für diese Situation

Mehr Überleben, nach der Story

Neben der Kampagne gibt es noch einen Überlebensmodus mit mehreren Levels aus der Story. Hier versucht man, so viele Wellen wie möglich zu überleben. Beim Kämpfen bekommt man Geld, welches man nach jeder Welle in einem Shop für Waffen, Munition, Upgrades und Medipacks ausgeben kann. Jede Welle wird schwerer und schmeißt euch mehr Gegner entgegen. In diesem Modus könnt ihr eure FPS-Skills mit anderen Spielern messen und versuchen, den ersten Platz auf dem Leaderboard zu erreichen. Im Grunde erinnert dieser Modus ein bisschen an den Mercenaries-Modus aus Resident Evil

Fazit zu Cultic

Cultic sieht aus wie die alten Doom-Spiele, fühlt sich aber überraschenderweise an wie eine First-Person-Variante von Resident Evil 4 oder Evil Within. Anfangs hatte ich Angst, dass bei der Umsetzung von PC zu Konsole, das Zielen mit dem Controller nicht so gut wird. Bei diesen alten „Boomer“-Shootern gibt es leider viele, bei denen man einfach fühlt, dass sie für Maus und Tastatur gemacht wurden, und die Controllersteuerung nicht angepasst wurde. Hier ist das aber überhaupt kein Problem. Ich hatte nie das Gefühl, dass ich nicht treffen konnte. Selbst mit dem Scharfschützengewehr konnte ich ohne Probleme Kopfschüsse verteilen. S

chade ist, dass die Waffen ihr Aussehen nicht verändern, wenn man diese aufwertet, aber das macht keinen großen Unterschied. Man darf keine tiefe Story erwarten, da diese zum größten Teil in Notizen erzählt wird. Gameplay ist hier der Fokus und das merkt man auch. Von mir ist das Spiel eine absolute Empfehlung!

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Vergleichbare Spiele

Wenn euch diese Spiele gefallen haben, könnte Cultic genau das Richtige für euch sein:

Phantom Fury

Ion Fury

Warhammer 40.000 Bolt Gun

Starship Troopers: Ultimate Bug War

Duke Nukem 3D

Doom

Cultic Trailer

Fazit Kasten

Kategorie Wertung Kommentar Presentation ⭐9/10 Retro-Grafik mit moderner Technik Gameplay ⭐9/10 Old School mit dem modernen Touch Story ⭐7/10 Die Story wird größenteils in Notizen erzählt Wiederspielwert ⭐8/10 Viele Geheimnisse zu finden und einen Überlebensmodus mit Leaderboards

🎯 Gesamtwertung: 9/10

Cultic ist seit 2022 für PC erhältlich und erscheint am 23 Juli für Nintendo Switch 2, Xbox Series X | S, Playstation 5.

Der Test basiert auf einem Review Code für Cultic auf der Xbox Series X, der uns freundlicherweise zur Verfügung gestellt wurde.