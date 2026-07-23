REVOLUTION FÜR XBOX-FANS! Xbox bringt die Abwärtskompatibilität endlich auf den PC

REVOLUTION FÜR XBOX-FANS! Xbox bringt die ersten 4 Abwärtskompatibilitäten Spiele endlich auf den PC

Xbox geht den nächsten großen Schritt auf dem Weg zu einer plattformübergreifenden Gaming-Zukunft. Mit der offiziellen Einführung von Xbox Backward Compatibility auf dem PC macht Microsoft erstmals klassische Spiele der originalen Xbox-Generation direkt auf Windows-PCs und kompatiblen Handhelds spielbar. Damit erweitert das Unternehmen sein bekanntes Abwärtskompatibilitätsprogramm erstmals über die Konsole hinaus.

Zum Start befindet sich das neue System noch in einer Early-Release-Phase, doch Microsoft macht bereits deutlich: Das ist erst der Anfang. Ziel ist es, in Zukunft immer mehr klassische Xbox-Titel für den PC verfügbar zu machen und gleichzeitig die Geschichte der Marke langfristig zu bewahren.

Vier Klassiker machen den Anfang

Zum Start stehen zunächst vier Spiele aus der ersten Xbox-Generation zur Verfügung:

Alle vier Titel können erstmals offiziell auf dem PC gespielt werden. Wer die Spiele bereits digital besitzt, findet sie automatisch auch in seiner PC-Bibliothek. Außerdem sind sie über alle Xbox Game Pass-Stufen verfügbar. Das gilt ebenfalls für kompatible Handhelds wie den ROG Xbox Ally und den ROG Xbox Ally X.

Klassische Spiele – modern umgesetzt

Microsoft beschränkt sich nicht darauf, die alten Spiele einfach auf den PC zu bringen. Stattdessen wurden verschiedene Verbesserungen integriert, damit sich die Klassiker auf aktueller Hardware möglichst angenehm spielen lassen.

Unter anderem unterstützen die Spiele:

VSync

Hochskalierung der Auflösung um bis zu das Vierfache

Verbesserte Kantenglättung

Anisotrope Filterung für schärfere Texturen

Vollbild- und Fenstermodus

Individuelle Grafikoptionen

Anpassbare Sprach- und Audioeinstellungen

Dabei betont Xbox ausdrücklich, dass das ursprüngliche Spielgefühl erhalten bleiben soll. Die Verbesserungen dienen vor allem dazu, die Klassiker technisch an moderne PCs anzupassen, ohne ihren Charakter zu verändern.

Achievements kommen später nach

Ein weiteres Feature befindet sich bereits in Arbeit: Achievements.

Microsoft bestätigt, dass die ersten vier Spiele in den kommenden Monaten Xbox-Erfolge erhalten werden. Viele Fans hatten sich genau diese Funktion gewünscht, da die ursprünglichen Xbox-Spiele noch vor der Einführung des Achievement-Systems erschienen sind.

Dadurch können Spieler die Klassiker künftig nicht nur erneut erleben, sondern gleichzeitig neue Erfolge sammeln und ihre Gamerscore erweitern.

Bewahrung der Xbox-Geschichte

Für Xbox ist dieses Projekt deutlich mehr als nur eine neue Funktion.

Jason Ronald, Vice President of Next Generation bei Xbox, beschreibt die Einführung der PC-Abwärtskompatibilität als Beginn eines langfristigen Vorhabens. Das Ziel sei es, klassische Xbox-Spiele für kommende Generationen zu erhalten und sie auf möglichst vielen Geräten spielbar zu machen.

Während viele ältere Spiele im Laufe der Jahre von moderner Hardware verschwinden, möchte Xbox genau das verhindern. Stattdessen sollen beliebte Klassiker langfristig zugänglich bleiben – unabhängig davon, ob auf Konsole, PC oder Handheld.

Ein weiterer Schritt zur Xbox-Plattform

Schon seit einiger Zeit verfolgt Microsoft die Strategie, Xbox nicht mehr nur als Konsole zu verstehen.

Game Pass, Cloud Gaming und Play Anywhere haben diesen Wandel bereits deutlich gemacht. Mit der Abwärtskompatibilität auf dem PC wächst dieses Ökosystem nun weiter zusammen.

Für Spieler bedeutet das vor allem mehr Freiheit. Sie können ihre Spiele künftig auf unterschiedlichen Geräten nutzen, ohne auf klassische Xbox-Titel verzichten zu müssen.

Microsoft verfolgt damit das Ziel, Gaming unabhängiger von einer einzelnen Plattform zu machen. Stattdessen soll die persönliche Spielebibliothek den Spieler begleiten – egal, auf welchem Gerät gerade gespielt wird.

Diese Hardware wird benötigt

Damit die klassischen Xbox-Spiele auf dem PC laufen, wird Windows 11 vorausgesetzt.

Microsoft nennt außerdem folgende empfohlene Hardware:

Intel Core i5-10400 oder AMD Ryzen 5 3600

NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti oder vergleichbare Grafikkarte

Da es sich um technisch ältere Spiele handelt, dürften viele moderne Gaming-PCs problemlos genügend Leistung bieten.

Der Anfang einer größeren Spielebibliothek

Aktuell umfasst die PC-Abwärtskompatibilität lediglich vier Spiele.

Microsoft macht jedoch deutlich, dass das Angebot kontinuierlich erweitert werden soll. Weitere Titel sollen im Laufe der Zeit folgen, wobei zunächst die technische Umsetzung und das Feedback der Community im Mittelpunkt stehen.

Welche Spiele als Nächstes erscheinen werden, hat Xbox bisher noch nicht bekannt gegeben. Trotzdem dürfte die Ankündigung bei vielen Fans Hoffnungen wecken, dass künftig zahlreiche weitere Klassiker ihren Weg auf den PC finden.

Besonders spannend für Handheld-Spieler

Nicht nur klassische Desktop-PCs profitieren von der Neuerung.

Auch Handheld-Geräte wie der ROG Xbox Ally und ROG Xbox Ally X werden offiziell unterstützt. Gerade hier könnten die alten Xbox-Klassiker besonders gut zur Geltung kommen, da viele der Spiele ursprünglich für kurze Gaming-Sessions entwickelt wurden.

Damit erweitert Microsoft gleichzeitig das Einsatzgebiet seiner neuen Handheld-Strategie und verbindet klassische Xbox-Spiele mit moderner, mobiler Hardware.

Fazit

Mit der Einführung der Xbox Backward Compatibility auf dem PC schlägt Microsoft ein neues Kapitel für die Marke Xbox auf.

Zum ersten Mal lassen sich Spiele der originalen Xbox offiziell auf Windows-PCs und unterstützten Handhelds spielen. Dabei werden die Klassiker nicht einfach nur emuliert, sondern zusätzlich mit modernen Komfortfunktionen wie höherer Auflösung, Grafikoptionen und zukünftigen Achievements ausgestattet.

Auch wenn zum Start zunächst nur vier Spiele verfügbar sind, macht Xbox deutlich, dass dies lediglich der Beginn eines größeren Projekts ist. Langfristig soll die Spielebibliothek wachsen und noch mehr Klassiker auf moderne Geräte bringen.

Für Fans der ersten Xbox-Generation ist das eine spannende Entwicklung. Viele legendäre Titel könnten in den kommenden Jahren ein neues Zuhause auf dem PC finden – und gleichzeitig dafür sorgen, dass ein wichtiger Teil der Xbox-Geschichte auch in Zukunft erhalten bleibt.

Quelle: XBOX Wire