Halo: Campaign Evolved kommt am 28. Juli.2026 – Alle Infos zum Remake des Shooter-Klassikers

Halo: Campaign Evolved erscheint am 28. Juli – Der Master Chief meldet sich zurück

Mit Halo: Campaign Evolved erhält einer der bekanntesten Ego-Shooter aller Zeiten eine vollständige Neuauflage. Halo Studios modernisiert den Xbox-Klassiker technisch und spielerisch, erweitert die Kampagne um neue Inhalte und bringt den Titel erstmals gleichzeitig auf Xbox, PC und PlayStation 5.

Das erwartet Spieler im Remake

Statt eines klassischen Remasters setzt Halo Studios auf ein vollständiges Remake der ursprünglichen Kampagne. Entwickelt mit moderner Technologie präsentiert sich Halo: Campaign Evolved mit deutlich überarbeiteter Grafik, neuen Charaktermodellen, verbesserten Animationen sowie zeitgemäßen Licht- und Partikeleffekten.

Trotz der umfangreichen Überarbeitung bleibt die Geschichte rund um den Master Chief und den geheimnisvollen Halo-Ring erhalten. Das Ziel der Entwickler ist es, die Atmosphäre des Originals zu bewahren und gleichzeitig an die Erwartungen moderner Spieler anzupassen.

Neue Inhalte erweitern die Kampagne

Neben der bekannten Story dürfen sich Fans auf zusätzliche Missionen freuen, die das Halo-Universum weiter ausbauen. Auch beim Gameplay wurden zahlreiche Verbesserungen vorgenommen.

Dazu gehören unter anderem moderne Steuerungsoptionen, überarbeitete KI, verbesserte Checkpoints sowie neue Waffen und Fahrzeuge, die sinnvoll in die Kampagne integriert wurden. Online können bis zu vier Spieler gemeinsam antreten, während auf Konsolen zusätzlich ein lokaler Splitscreen-Modus unterstützt wird.

Halo erscheint erstmals zeitgleich für PlayStation

Eine der größten Neuerungen betrifft die Plattformen. Halo: Campaign Evolved erscheint nicht nur für Xbox Series X|S und PC, sondern erstmals auch gleichzeitig für PlayStation 5.

Darüber hinaus unterstützt das Spiel Cross-Play und Cross-Progression. Spieler können somit plattformübergreifend gemeinsam spielen und ihren Spielfortschritt auf verschiedenen Geräten fortsetzen.

Release, Editionen und Game Pass

Halo: Campaign Evolved erscheint am 28. Juli 2026. Spieler mit der Premium Edition können bereits ab dem 23. Juli loslegen. Der Preload steht voraussichtlich einige Tage vor dem jeweiligen Release-Termin auf Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC zur Verfügung. Zudem ist das Spiel ab dem offiziellen Release direkt über den Xbox Game Pass Ultimate und den PC Game Pass spielbar.

Kurzbewertung

Kategorie Wertung Kommentar Präsentation ⭐ 9,0/10 Das Remake überzeugt mit beeindruckender Grafik, modernen Lichteffekten und einer aufwendig inszenierten Neuinterpretation des Halo-Rings. Soundtrack und Sounddesign bleiben dem Original treu und sorgen für echtes Halo-Feeling. Gameplay ⭐ 8,5/10 Die klassische Shooter-Formel funktioniert auch heute noch hervorragend. Verbesserte Steuerung, moderne Spielmechaniken und flüssiges Gunplay machen die Kampagne sowohl für Veteranen als auch Neueinsteiger attraktiv. Story & Atmosphäre ⭐ 9,0/10 Die ikonische Geschichte des Master Chief entfaltet durch die neue Inszenierung noch mehr Wirkung. Die geheimnisvolle Atmosphäre des Halo-Rings zählt weiterhin zu den größten Stärken der Reihe. Wiederspielwert ⭐ 8,0/10 Koop, verschiedene Schwierigkeitsgrade, versteckte Sammelobjekte und optionale Herausforderungen sorgen für viele Gründe, die Kampagne mehrfach zu erleben.

Pro

✅ Beeindruckende Neuauflage eines Shooter-Klassikers

✅ Modernisierte Grafik auf aktuellem AAA-Niveau

✅ Zeitloses Gunplay mit verbessertem Spielgefühl

✅ Atmosphärische Kampagne mit ikonischem Soundtrack

✅ Online-Koop und Cross-Play unterstützen gemeinsames Spielen

✅ Erstmals gleichzeitig für Xbox, PC und PlayStation erhältlich

Contra

❌ Multiplayer steht zum Release nicht im Mittelpunkt

❌ Einige Gameplay-Elemente orientieren sich bewusst stark am Original

❌ Für Kenner der Reihe bietet die Hauptkampagne nur wenige echte Überraschungen

❌ Der lineare Missionsaufbau wirkt im Vergleich zu modernen Shootern stellenweise klassisch

Gesamtwertung: 8,5 / 10

„Halo: Campaign Evolved zeigt uns, wie ein Remake eines Videospielklassikers aussehen kann. Die Neuauflage verbindet moderne Technik mit dem zeitlosen Gameplay des Originals und bewahrt dabei den besonderen Charme der ersten Reise des Master Chief. Für Serienfans ist das Remake nahezu Pflicht, Neueinsteiger erhalten den wohl besten Einstieg in das Halo-Universum.“

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