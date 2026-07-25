Path of Exile 1: Curse of the Allflame jetzt verfügbar – Neue Liga bringt Unterwasser-Abenteuer und Endgame-Updates

Grinding Gear Games hat gestern mit Path of Exile: Curse of the Allflame die nächste große Erweiterung für Path of Exile 1 veröffentlicht. Das Update erweitert das Action-RPG um eine komplett neue Challenge League, zahlreiche Gameplay-Verbesserungen sowie umfangreiche Überarbeitungen des Endgames. Gleichzeitig beweisen die Entwickler erneut, dass Path of Exile 1 trotz des parallel entwickelten Nachfolgers weiterhin intensiv unterstützt wird.

Das erwartet Spieler in der neuen Liga

Im Mittelpunkt der neuen Season steht die Curse of the Allflame League. Spieler begeben sich gemeinsam mit der Korsarenkapitänin Valerie auf die Suche nach längst vergessenen Schätzen, die tief auf dem Meeresboden von Wraeclast verborgen liegen.

Über spezielle Seekarten geht es an Bord der The Sovereign, von wo aus Expeditionen in die Tiefsee starten. Gemeinsam mit Valerie begebt ihr euch in der Bathysphere auf Erkundungstour zum Meeresboden. Mithilfe von Allflame-Laternen entstehen kleine Luftblasen, in denen ihr euch sicher bewegen könnt. Außerhalb dieses Schutzes wird die Luft jedoch schnell knapp – wer sich zu lange unter Wasser aufhält, ertrinkt. Als Belohnung winkt unter anderem Dead Man’s Sulphur, das für neue Crafting-Möglichkeiten innerhalb der Liga eingesetzt werden kann.

Umfangreiche Verbesserungen für Endgame und Gameplay

Neben der neuen Liga hat Grinding Gear Games auch das Endgame umfassend überarbeitet. Besonders die beliebten Abyss- und Legion-Mechaniken wurden grundlegend modernisiert und bieten nun abwechslungsreichere Begegnungen sowie attraktivere Belohnungen.

Darüber hinaus sind die Mercenaries of Trarthus zurückgekehrt. Außerdem erhält die Scion eine zusätzliche Ascendancy-Klasse, während ein komplett neues Endgame-System langfristig für noch mehr Motivation und Wiederspielwert sorgen soll.

Mehr Komfort für Einsteiger und Veteranen

Mit Update 3.29 führt Grinding Gear Games zudem eine der größten Komfortverbesserungen in der Geschichte von Path of Exile ein.

Das bisherige System der farbigen Sockel für Skill-Gems gehört der Vergangenheit an. Künftig können Gems unabhängig von ihrer Farbe eingesetzt werden, wodurch sich neue Builds deutlich flexibler erstellen lassen. Zusätzlich wurden in allen Städten Crafting-Bänke integriert, sodass das Verbessern und Anpassen der Ausrüstung wesentlich komfortabler ausfällt.

Erweiterung jetzt verfügbar

Path of Exile: Curse of the Allflame ist seit gestern für alle Spieler verfügbar. Mit dem Start der neuen Challenge League hat auch eine frische Wirtschaft begonnen, sodass alle Spieler mit neuen Charakteren unter den gleichen Bedingungen in die Saison starten.

Bestehende Charaktere bleiben selbstverständlich im Standard-Modus erhalten und können dort weiterhin gespielt werden. Wer bereits vor dem Launch vorbereitet sein wollte, konnte den Preload schon im Vorfeld herunterladen.

Kurzbewertung

Kategorie Wertung Kommentar Präsentation ⭐ 8,5/10 Die neue Unterwasser-Thematik sorgt für frischen Wind und hebt sich optisch deutlich von früheren Ligen ab. Gameplay ⭐ 9,0/10 Neue Liga-Mechanik, überarbeitete Systeme und zahlreiche Quality-of-Life-Verbesserungen machen die Season besonders attraktiv. Endgame ⭐ 9,0/10 Abyss, Legion und das neue Endgame-System bieten auch Veteranen langfristig neue Herausforderungen. Wiederspielwert ⭐ 9,0/10 Neue Builds, frische Wirtschaft und zahlreiche Belohnungen sorgen erneut für hunderte Stunden Spielzeit.

Pro

✅ Spannende neue Liga-Mechanik mit Unterwasser-Erkundung

✅ Umfangreiche Überarbeitung von Abyss und Legion

✅ Neues Endgame-System erweitert die Langzeitmotivation

✅ Deutlich mehr Komfort durch den Wegfall farbiger Sockel

✅ Neue Ascendancy für die Scion

✅ Frischer Economy-Reset zum Liga-Start

Contra

❌ Neue Mechaniken richten sich vor allem an erfahrene Spieler

❌ Der hohe Schwierigkeitsgrad bleibt erhalten

❌ Umfangreiche Änderungen könnten bestehende Builds beeinflussen

❌ Neue Spieler benötigen weiterhin etwas Einarbeitungszeit

Gesamtwertung: 9,0/ 10

Mit Curse of the Allflame liefert Grinding Gear Games erneut ein beeindruckendes Update für Path of Exile 1. Die Kombination aus einer kreativen Liga-Mechanik, umfangreichen Endgame-Verbesserungen und zahlreichen Quality-of-Life-Anpassungen zeigt eindrucksvoll, dass der ARPG-Klassiker auch 2026 nichts von seiner Faszination verloren hat. Sowohl Veteranen als auch Neueinsteiger finden mit der neuen Erweiterung jede Menge Gründe, sich erneut nach Wraeclast zu wagen.“

Das verwendete Bild- und Pressematerial stammt aus dem offiziellen Presskit von Grinding Gear Games. Sämtliche Rechte an Screenshots, Logos, Artworks und Marken verbleiben bei Grinding Gear Games.

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