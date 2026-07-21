The Planet Crafter erscheint heute für Konsolen – Terraforming statt Kämpfen

The Planet Crafter erscheint heute für PS5 und Xbox – Survival-Hit startet endlich auf Konsolen

The Planet Crafter feiert heute seinen Konsolen-Release

Nach einer erfolgreichen Zeit auf dem PC schafft The Planet Crafter heute den Sprung auf die Konsolen. Das Survival-Spiel des französischen Entwicklerstudios Miju Games ist ab sofort für PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich. Xbox-Spieler können zudem direkt über den Xbox Game Pass loslegen.

Während viele Survival-Spiele auf Kämpfe, Zombies oder gefährliche Kreaturen setzen, verfolgt The Planet Crafter einen anderen Ansatz. Hier steht nicht das Überleben gegen Feinde im Mittelpunkt, sondern die Umgestaltung eines lebensfeindlichen Planeten in eine bewohnbare Welt.

Aus einer kargen Wüste entsteht ein lebendiger Planet

Zu Beginn landet ihr mit kaum mehr als einer kleinen Ausrüstung auf einem unwirtlichen Planeten. Sauerstoff ist knapp, Nahrung rar und von Vegetation fehlt jede Spur.

Mit der Zeit sammelt ihr Ressourcen, errichtet eure erste Basis und baut Maschinen, die Temperatur, Luftdruck und Sauerstoffgehalt kontinuierlich erhöhen. Jede neue Anlage bringt den Planeten einen Schritt näher an eine lebensfreundliche Atmosphäre.

Das Besondere: Die Welt verändert sich sichtbar. Wo anfangs nur Felsen und Sand zu sehen sind, entstehen nach und nach Seen, Pflanzen wachsen aus dem Boden und schließlich entwickelt sich sogar eine eigene Tierwelt. Dieser stetige Fortschritt gehört zu den größten Motivationsfaktoren des Spiels.

Survival ohne Kämpfe

The Planet Crafter verzichtet vollständig auf klassische Gegner. Stattdessen entstehen die Herausforderungen durch das Ressourcenmanagement und die Umgebung selbst.

Sauerstoffvorräte wollen im Blick behalten werden, Wasser und Nahrung dürfen nicht ausgehen und jede Erkundungstour muss gut geplant sein. Gerade dieser entschleunigte Spielablauf hebt den Titel von vielen anderen Genrevertretern ab und macht ihn auch für Spieler interessant, die Survival-Spiele normalerweise eher meiden.

Auch im Koop spielbar

Wer den Planeten nicht alleine terraformen möchte, kann das Abenteuer gemeinsam mit Freunden erleben. Im Koop-Modus wird gemeinsam gebaut, geforscht und die Welt Stück für Stück verändert. Dadurch lassen sich größere Projekte deutlich schneller umsetzen und Expeditionen werden weniger riskant.

Kurzbewertung

Kategorie Wertung Kommentar Präsentation ⭐ 8/10 Die schrittweise Verwandlung eines kargen Planeten in eine lebendige Welt sorgt für beeindruckende Momente. Stimmige Soundkulisse und eine klare Benutzeroberfläche runden das Gesamtbild ab. Gameplay ⭐ 8/10 Gelungene Mischung aus Survival, Basenbau und Crafting. Der stetige Fortschritt beim Terraforming motiviert über viele Stunden und schafft eine angenehme Langzeitmotivation. Story & Atmosphäre ⭐ 7,5/10 Die Handlung bleibt bewusst im Hintergrund. Statt einer komplexen Geschichte steht das Gefühl im Mittelpunkt, einen fremden Planeten Schritt für Schritt zum Leben zu erwecken. Wiederspielwert ⭐ 8,5/10 Verschiedene Bauweisen, der Koop-Modus und zahlreiche Technologien sorgen auch nach dem ersten Durchspielen für langfristigen Spielspaß.

Pro

✅ Einzigartiges Terraforming-System mit sichtbaren Veränderungen der Spielwelt

✅ Motivierender Gameplay-Loop mit stetigem Fortschritt

✅ Umfangreiches Crafting- und Forschungssystem

✅ Entspannendes Survival-Erlebnis ohne klassische Kämpfe

✅ Online-Koop für gemeinsames Terraforming

✅ Ab Release auch im Xbox Game Pass verfügbar

Contra

❌ Wenig klassische Story-Inszenierung

❌ Der ruhige Spielablauf dürfte Action-Fans weniger ansprechen

❌ Das klassische Fight-to-Survive Szenario könnte manchen Fans des Genres fehlen

❌ Ressourcenmanagement kann sich in späteren Spielphasen etwas grindlastig anfühlen

Gesamtwertung: 8,0 / 10

„The Planet Crafter beweist, dass ein Survival-Spiel keine Monster oder Daueraction braucht, um zu fesseln. Die kontinuierliche Transformation eines lebensfeindlichen Planeten zu einer grünen Oase sorgt für ein außergewöhnlich motivierendes Spielerlebnis. Wer Crafting, Basenbau und entspanntes Erkunden schätzt, findet hier einen der stärksten Indie-Titel der vergangenen Jahre – und dank des heutigen Konsolen-Releases nun auch auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S.“

Hier kommt ihr noch zum offiziellen Consoles-Trailer:

Das verwendete Bild- und Pressematerial wurde dem offiziellen Presskit von Miju Games entnommen. Sämtliche Rechte an Screenshots, Logos, Artworks und Marken verbleiben bei Miju Games.

The images and press materials used were taken from Miju Games‘ official press kit. All rights to screenshots, logos, artwork, and trademarks remain with Miju Games.

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