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EA SPORTS FC 27 enthüllt: Neuer Teil der Fußballreihe erscheint im September 2026

Der neue Teil der Fußballreihe wurde enthüllt. Alle Infos zum Reveal Trailer, Release, Gameplay und den kommenden Neuerungen gibt es hier. (Bild: EA SPORTS FC auf X)

von Thomas
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Mit EA SPORTS FC 27 geht die Fußballsimulation von Electronic Arts in die nächste Runde. Nach der offiziellen Enthüllung zeigt EA im Reveal Trailer erste Eindrücke vom kommenden Ableger und gibt Fans einen Vorgeschmack darauf, was sie in der neuen Saison erwartet.

Auch in diesem Jahr setzt EA auf die Weiterentwicklung der bekannten Fußball-Erfahrung. Der Fokus liegt erneut auf realistischeren Animationen, einem noch intensiveren Spielerlebnis und Verbesserungen an den beliebten Spielmodi. Konkrete Details zu allen Neuerungen sollen in den kommenden Wochen und Monaten folgen.

Neuer Teil, bekannte Spielwelten

EA SPORTS FC 27 bringt natürlich wieder die bekannten Modi zurück. Dazu gehören unter anderem Ultimate Team, Karriere, Clubs und weitere Online- sowie Offline-Erfahrungen. Fans dürfen gespannt sein, welche Gameplay-Anpassungen und neuen Features EA für den neuesten Teil der Reihe vorbereitet.

Mit dem Reveal Trailer möchte EA vor allem die Vorfreude auf die kommende Fußball-Saison steigern und zeigt bereits erste Szenen aus der neuen Generation der Fußballsimulation.

Release und Verfügbarkeit

EA SPORTS FC 27 erscheint am 25. September 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC sowie weitere unterstützte Plattformen. Besitzer bestimmter Editionen könnten zudem wieder von möglichen Vorabzugängen und zusätzlichen Bonusinhalten profitieren.

Weitere Informationen zu Features, Editionen und den enthaltenen Neuerungen werden laut EA in den kommenden Monaten veröffentlicht.

Fazit

Mit EA SPORTS FC 27 steht der nächste große Schritt der Fußballreihe bevor. Der Reveal liefert erste Eindrücke, lässt aber noch viele Fragen offen. Ob EA mit neuen Gameplay-Elementen und Verbesserungen erneut überzeugen kann, wird sich spätestens zum Release zeigen.

Was haltet ihr vom ersten Eindruck zu EA SPORTS FC 27? Freut ihr euch auf den neuen Teil oder bleibt ihr beim Vorgänger? Schreibt es uns in die Kommentare!

Quellen & Rechte
Alle Rechte vorbehalten © Electronic Arts Inc.
Trailer: EA SPORTS FC YouTube-Kanal

Zu EA FC 27

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