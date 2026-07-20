🏡 Einfacher Cozy-Spaß mit Make it Cozy! | 7,5/10 Review 🏡

Lust auf einen Cozy-Abend? Dekorieren ist eure Leidenschaft? Und nicht zu vergessen, eine halbe Stunde damit zu verbringen, einen Stuhl zwei Pixel genau nach links zu verschieben? Dann könnte Make it Cozy genau euer Ding sein. ✨

Was das Spiel alles so kann? Cozy sein. …okay, den musste ich bringen. 😅

Vorab das Wichtigste:

Make it Cozy ist exklusiv für die Nintendo Switch 🎮 erhältlich und kostet 14,99 €. 💰

Hier existiert kein Stress. Wirklich keiner. 🌿

Falls ihr jetzt auf Quests, Kämpfe oder Storytwists wartet… falsche Baustelle… hier wird wirklich ENTSPANNT! 😂

Hier geht’s ausschließlich darum, Räume einzurichten und kreativ zu werden. (Sorry, Guys.)

🏡 Wohnzimmer.

🌳 Garten.

🌼 Kleine Wiese.

Und natürlich ziehen anschließend niedliche Bewohner wie Otter, Füchse, Pandas, Elefanten und Co. ein. 🦦🦊🐼🐘

Das Schönste daran?

✅ Kein Zeitlimit.

✅ Kein Stress.

✅ Keine Bewertung.

(Außer natürlich euer innerer Monk. 😆)

Unser erster Raum… 🤣 …war ehrlich gesagt kompletter Müll. Okay, zur Verteidigung, das zählt nicht. Wir mussten ja schließlich erst einmal sämtliche Möbel ausprobieren.

Das ist ungefähr so, als würde man bei IKEA zum ersten Mal durchlaufen und plötzlich vergessen, warum man eigentlich gekommen ist. 🛒😂 (Oder in einen Raum gehen.)

Es gibt in jeder Kategorie 40 Exemplare zur Auswahl, wobei nicht die ganze Kategorie nur aus „Essen“ besteht. Manche sind mit noch anderen kleinen Dingen gemischt.

Also habe ich die Community gefragt, was wir bauen könnten: eine Gamer-Höhle. 🎮🖥️ NATÜRLICH!

Zwei Bildschirme? Laaaaaaaaaaaangweilig. Vier Bildschirme? Jetzt können wir weiterreden. 😎

Hier noch ein Bärchentisch. 🧸 Darauf einen Laptop. 💻

Ramen daneben nicht zu vergessen. 🍜 (Ja… es gibt wirklich eine komplette Kategorie nur für Essen. Ich beschwere mich definitiv nicht. 🤤) Noch ein Katzenstuhl. 🐱 Ein paar Pflanzen. 🌿 Hier und da noch was… und ZACK…

Plötzlich sitzt man da und denkt:

„Okay… ich hätte da eigentlich selbst Bock drauf.“ 😂

Hier geht’s zum Best-of-Video:

Jetzt kommt leider der Teil, bei dem ich kurz meckern muss.

Die Möbel lassen sich nämlich nur in zwei Richtungen drehen.

Warum? 🤷 Keine Ahnung.

Gerade wenn man einen Raum etwas schicker gestalten möchte, merkt man schnell, dass es hier nur in zwei Richtungen geht (WOW, diese Pointe…). Vielleicht wäre eine 360-Grad-Drehung oder so ganz nice to have?

Auch das Platzieren mit dem Controller fühlt sich manchmal etwas fummelig an. 🎮

Nach einer Weile gewöhnt man sich daran… (ich nicht wirklich) …aber eine feinere Steuerung hätte dem Cozy-Spiel auch nicht geschadet. ❤️

Die Musik… 🎵 …ändert sich übrigens einfach nicht.

NIE… Also, ich meine… wirklich NIE… 😂

Nach einer Stunde hatten wir deshalb eine brillante Idee.

Man nehme Musik und macht an —> Metal. 🤘🔥 War vielleicht nicht ganz die Cozy-Erfahrung…

…aber definitiv abwechslungsreicher. 😅

Der deutsche Cozy- Nachbarschaftsgarten™ 🌳

Nachdem unsere Gamer-Höhle stand, musste natürlich der nächste Cozy-Raum her.

Diesmal:

🇩🇪 Der typische deutsche Garten.

🏊 Pool? ✔️ Check.

🚧 Drei Meter Zaun? ✔️ Check.

🔥 Lagerfeuer? ✔️ Check.

🚽 Toilette mit Baum-Busch als Sichtschutz?

… Fragt bitte nicht. 😂

Sprache 🌍

Das Spiel gibt es aktuell nur auf Japanisch 🇯🇵 und Englisch 🇬🇧. Für ein Dekorationsspiel fällt das allerdings kaum ins Gewicht, da ja eh (also eigentlich gar nichts) gesprochen wird. Und das, was im Hauptmenü zu sehen ist, sollte jeder mit ein wenig Englisch verstehen.

Gespielt wird ausschließlich mit Controller. 🎮 Tastaturspieler dürfen also wieder einpacken. 😅

⭐ Fazit ⭐

Nach 3,5 Stunden Spielzeit ist Make it Cozy genau das, was der Name verspricht. Kein Stress. Keine allzu schweren Aufgaben… Es möchte einfach, dass ihr dekoriert. 🏡✨ halt einfach komplett COZY.

Klar, mehr Rotationsmöglichkeiten 🔄, eine abwechslungsreichere Musik 🎵 und eine feinere Steuerung 🎮 hätten nicht geschadet… da bin ich ehrlich… Wir haben immer noch neue Ideen gehabt und einfach weitergebaut… ein Bad, eine Küche gab’s auch btw.

Darum mal eben eine Nerd-Höhle. 🎮 Oder den deutschen Nachbarschaftsgarten. 🌳

(Und wahrscheinlich würde als Nächstes noch ein Wohnzimmer für einen Otter mit acht Pflanzen 🌿 und zwölf Ramen-Schüsseln 🍜 entstehen.) Genau das macht den Charme von Make it Cozy aus. 💚

⚫️ Von mir gibt’s dafür glatte 7,5/10 Punkte ⚫️

Review-Code und Press Kit wurden vom Studio RedDeerGames bereitgestellt. Vielen Dank ❤️

(Unsere Meinung bleibt davon natürlich unabhängig und basiert auf unseren eigenen Spielerfahrungen.)

Kurz & Knackig

🎮 Perfekt für euch, wenn ihr…

entspannte Spiele liebt

gerne kreativ werdet

nach Feierabend abschalten wollt

🚫 Eher nichts für euch, wenn ihr…