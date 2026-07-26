Xbox-Wochenrückblick: Das war die Xbox-Woche vom 20. bis 26. Juli 2026

Eine weitere Xbox-Woche liegt hinter uns – und langweilig war sie definitiv nicht. Auch wenn wir dieses Mal keine riesige Überraschung wie eine neue Konsole oder einen großen Showcase bekommen haben, gab es über die vergangenen Tage verteilt doch einiges, worüber wir reden müssen.

Vor allem beim Xbox Game Pass wurde ordentlich nachgelegt. Dazu gab es spannende Neuigkeiten zur Abwärtskompatibilität auf dem PC, Xbox Cloud Gaming bekommt möglicherweise ein völlig neues Modell und natürlich war da noch Halo: Campaign Evolved

Also schnappen wir uns die vergangenen sieben Tage noch einmal und schauen, was bei Xbox eigentlich alles passiert ist.

Montag, 20. Juli – Call of Duty und ein etwas anderes Survival-Spiel

Los ging die Woche unter anderem mit neuen Informationen zu Call of Duty: Modern Warfare 4.

Inzwischen stehen auch die Termine für die Multiplayer-Beta fest. Der Early Access soll vom 21. bis 25. August laufen. Wer keinen Early-Access-Zugang hat, muss allerdings nicht besonders lange warten, denn bereits vom 28. August bis zum 1. September soll die offene Beta stattfinden.

Interessant dabei: Neben Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC soll die offene Beta auch auf der Nintendo Switch 2 verfügbar sein.

Damit bekommen wir also schon einige Wochen vor dem geplanten Release am 23. Oktober die Möglichkeit, selbst Hand anzulegen. Gerade bei Call of Duty finde ich so eine Beta immer ganz praktisch. Trailer können schließlich viel zeigen – wie sich das Spiel am Ende wirklich anfühlt, merkt man aber erst mit dem Controller in der Hand.

Ein weiteres Thema am Montag war The Planet Crafter.

Entwickler Miju Games kündigte den Xbox-Start für den folgenden Tag an. Wer bei Survival-Spielen mittlerweile sofort an Gegner, Waffen und Dauerstress denkt, bekommt hier allerdings etwas anderes.

In The Planet Crafter landen wir auf einem lebensfeindlichen Planeten und versuchen, diesen nach und nach bewohnbar zu machen. Sauerstoff, Wasser und Nahrung spielen natürlich eine Rolle, der Fokus liegt aber stark auf Erkunden, Bauen und Terraforming.

Das Ganze funktioniert alleine oder gemeinsam im Koop.

Und das Beste für Game-Pass-Abonnenten: The Planet Crafter sollte direkt zum Start im Xbox Game Pass landen.

Dienstag, 21. Juli – Der Game Pass bekommt ordentlich Nachschub

Am Dienstag kam dann eine Meldung, auf die viele Xbox-Spieler regelmäßig warten: Microsoft stellte die zweite Game-Pass-Welle für Juli vor.

Und ganz ehrlich: Da sind ein paar ziemlich interessante Sachen dabei.

The Planet Crafter machte am 21. Juli direkt den Anfang. Nur einen Tag später folgte mit Shift at Midnight ein neuer Day-One-Titel. Wer auf eine Mischung aus Koop, Detektivarbeit und Horror steht, sollte sich den Namen vielleicht einmal merken.

Am 23. Juli ging es direkt mit Hell is Us weiter.

Das eigentliche Highlight dieser Game-Pass-Welle wartet allerdings noch auf uns: Am 28. Juli erscheint Halo: Campaign Evolved und landet direkt zum Release im Game Pass Ultimate sowie im PC Game Pass.

Halo dürfte bei vielen von uns natürlich ganz oben auf der Liste stehen.

Aber auch danach geht es weiter. Am 30. Juli folgt Mistfall Hunter, einen Tag später Corsair Cove und Anfang August stehen mit Heretic + Hexen sowie Beast of Reincarnation bereits die nächsten Spiele vor der Tür.

Wo neue Spiele kommen, müssen allerdings auch wieder welche gehen.

Am 31. Juli verlassen unter anderem Celeste, Crusader Kings III, Mount & Blade II: Bannerlord, Rain World und Sniper Elite: Resistance den Game Pass.

Falls ihr davon noch etwas auf eurer persönlichen „Das spiele ich irgendwann noch“-Liste habt: Dieses „irgendwann“ sollte langsam kommen.

Xbox Cloud Gaming landet noch stärker auf der Meta Quest

Ebenfalls am Dienstag wurde die Zusammenarbeit zwischen Xbox und Meta weiter ausgebaut.

Berechtigte Meta-Horizon+-Abonnenten erhalten eine Starter-Version des Xbox Game Pass. Darin stecken mehr als 50 Spiele und zusätzlich zehn Stunden Xbox Cloud Gaming pro Monat.

Mit dabei sind beispielsweise Fallout 4, Fallout 76, Grounded, Overcooked 2, DayZ, Deep Rock Galactic und SnowRunner.

Ich finde diese Entwicklung ziemlich interessant, weil man daran erneut sieht, wohin Microsoft mit Xbox möchte.

Natürlich bleibt die klassische Xbox-Konsole wichtig. Gleichzeitig versucht Microsoft aber immer stärker, Xbox-Spiele überall verfügbar zu machen – Fernseher, PC, Handheld, Smartphone und eben auch VR-Headsets wie die Meta Quest.

Ob man diese Strategie persönlich mag oder nicht, muss jeder selbst entscheiden. Konsequenter wird sie auf jeden Fall.

Mittwoch, 22. Juli – Alte Xbox-Spiele kommen auf den PC!

Mittwoch kam für mich eine der interessantesten Meldungen der gesamten Woche.

Microsoft hat Xbox Backward Compatibility on PC vorgestellt.

Und ja, genau das bedeutet es: Alte Xbox-Spiele sollen zukünftig nicht mehr ausschließlich auf Xbox-Konsolen laufen, sondern ihren Weg auch auf Windows-PCs und Gaming-Handhelds wie ROG Xbox Ally und Xbox Ally X finden.

Zum Start reden wir zwar erst einmal über vier klassische Original-Xbox-Spiele. Trotzdem ist die eigentliche Ankündigung dahinter viel spannender als diese Zahl.

Microsoft spricht nämlich vom Beginn eines größeren Vorhabens.

Die Spiele werden dabei nicht einfach stumpf auf den PC geworfen. Es gibt zusätzliche Einstellungsmöglichkeiten wie Auflösungs-Upscaling bis zu 4x, VSync, Vollbild- und Fenstermodus, anisotrope Filterung und verbessertes Anti-Aliasing.

Und jetzt kommt etwas, bei dem wahrscheinlich einige Gamerscore-Jäger hellhörig werden:

Achievements kommen ebenfalls!

Noch 2026 sollen ausgewählte Original-Xbox-Spiele auf Konsole und PC Achievements erhalten. Auch die ersten vier Titel aus der aktuellen Preview sollen in den kommenden Monaten entsprechend erweitert werden.

Ich persönlich finde genau diesen Punkt richtig spannend.

Die Xbox hat mittlerweile eine riesige Geschichte. Viele Spiele der ersten Xbox sind heute aber für neue Spieler nur noch schwer zugänglich. Wenn Microsoft anfängt, diesen Katalog vernünftig auf PC, Xbox und Handhelds verfügbar zu machen, könnte daraus langfristig etwas richtig Starkes entstehen.

Und wenn ich für Spiele von damals plötzlich wieder Achievements sammeln kann – umso besser.

Donnerstag, 23. Juli – Willkommen zurück, Master Chief!

Donnerstag gehörte dann ziemlich eindeutig Halo.

Für Käufer der Premium Edition startete der Early Access von Halo: Campaign Evolved.

Und irgendwie ist es schon verrückt: Wir reden hier über ein Spiel, dessen Ursprung mittlerweile 25 Jahre zurückliegt.

Halo: Combat Evolved war 2001 eines der Spiele, die die erste Xbox überhaupt geprägt haben. Jetzt kehrt diese Kampagne in komplett überarbeiteter Form zurück.

Dabei handelt es sich nicht nur um ein bisschen höhere Auflösung und hübschere Texturen. Halo: Campaign Evolved wurde technisch ordentlich modernisiert und bringt zusätzlich neue Inhalte mit.

Dazu gehören beispielsweise drei neue Missionen unter dem Namen Operation: METEORITE, die ungefähr ein Jahr vor der ursprünglichen Kampagne spielen. Master Chief und Sergeant Johnson stehen dabei gemeinsam im Mittelpunkt.

Außerdem lässt sich die Kampagne erstmals mit bis zu vier Spielern online zocken. Crossplay wird ebenfalls unterstützt und natürlich gibt es neue Skulls und zusätzliche Gameplay-Modifikatoren.

Der reguläre Release erfolgt am 28. Juli 2026 für Xbox Series X|S, PC, Cloud, Steam und erstmals auch PlayStation 5. Auf Xbox landet das Spiel direkt im Game Pass.

Ganz problemlos verlief der Early Access allerdings nicht.

Einige Käufer der Premium Edition auf Xbox und über die Xbox-App auf dem PC berichteten davon, dass sie zunächst keinen Zugriff auf das Spiel hatten. Halo Studios bestätigte das Problem und arbeitete an einer Lösung.

Ärgerlich – gerade wenn man extra eine teurere Edition kauft, um früher spielen zu können.

Die ersten Eindrücke zum eigentlichen Spiel fielen allerdings überwiegend positiv aus. Und wenn man bedenkt, welchen Stellenwert das Original für Xbox hat, dürfte Microsoft beim offiziellen Release am Dienstag ziemlich genau auf die Reaktionen schauen.

Kostenloses Xbox Cloud Gaming – dafür aber mit Werbung?

Donnerstag gab es noch ein zweites Thema, bei dem die Meinungen wahrscheinlich deutlich weiter auseinandergehen werden.

Microsoft testet mit ausgewählten Xbox Insidern ein werbefinanziertes Cloud-Gaming-Modell.

Die Idee dahinter ist eigentlich schnell erklärt:

Ihr besitzt ein unterstütztes Xbox-Spiel, habt aber kein entsprechendes Game-Pass-Abo? Dann könnte es zukünftig möglich sein, das Spiel trotzdem über die Cloud zu streamen.

Der Haken: Vorher gibt es Werbung.

Im aktuellen Test wird vor der Gaming-Session Werbung eingeblendet. Anschließend kann bis zu eine Stunde gespielt werden. Während des eigentlichen Spielens soll keine Werbung eingeblendet werden.

Und bevor jetzt jemand den Controller aus dem Fenster wirft:

Das Ganze ist aktuell lediglich ein Test und ersetzt nicht die bestehenden Game-Pass- beziehungsweise Cloud-Gaming-Angebote.

Trotzdem finde ich die Idee gar nicht so uninteressant.

Stellt euch beispielsweise vor, ihr seid unterwegs, habt eure Xbox nicht dabei und wollt für eine Stunde ein Spiel starten, das ihr sowieso besitzt. Kurz Werbung schauen und anschließend direkt loslegen – für manche Spieler könnte das tatsächlich völlig ausreichen.

Ob das funktioniert, hängt für mich allerdings stark davon ab, wie viel Werbung Microsoft am Ende davor packt.

Zwei kurze Spots? Okay.

Gefühlt einen halben Werbeblock wie früher im Fernsehen? Dann bin ich raus.

Donnerstag gab es außerdem neue Free Play Days

Wer am Wochenende noch nichts vorhatte, bekam von Xbox ebenfalls Nachschub.

Bei den Free Play Days waren dieses Mal unter anderem For Honor, Bleach Rebirth of Souls, Killing Floor 3, Tides of Tomorrow und Metal Gear Solid – Master Collection Version dabei.

Besonders nett: Bleach Rebirth of Souls, Killing Floor 3 und For Honor konnten während der Aktion sogar ohne Game-Pass-Mitgliedschaft ausprobiert werden.

For Honor bleibt darüber hinaus noch bis zum 4. August kostenlos spielbar.

Gerade bei Spielen, bei denen man sich nicht sicher ist, ob sie einem wirklich gefallen, finde ich die Free Play Days nach wie vor eine gute Sache. Lieber ein Wochenende ausprobieren als 60 oder 70 Euro ausgeben und nach zwei Stunden merken: „Okay, das war wohl nichts.“

Freitag, 24. Juli – Die nächste Xbox-Woche steht schon vor der Tür

Am Freitag gab Xbox wieder einen Ausblick darauf, welche neuen Spiele in der kommenden Woche erscheinen.

Und natürlich führt aktuell kaum ein Weg an Halo: Campaign Evolved vorbei.

Am Dienstag, den 28. Juli, fällt der reguläre Startschuss. Xbox Game Pass und Xbox Play Anywhere werden direkt unterstützt.

Damit startet die kommende Woche eigentlich direkt mit einem der wichtigsten Xbox-Releases dieses Sommers.

Spannend wird vor allem, wie Halo nach dem Early Access bei der breiten Masse ankommt.

Das Original ist für viele Xbox-Spieler schließlich nicht einfach irgendein Shooter. Für einige war Halo damals DER Grund, sich überhaupt eine Xbox ins Wohnzimmer zu stellen.

Dementsprechend hoch sind natürlich auch die Erwartungen.

Samstag, 25. Juli – Ausnahmsweise etwas Ruhe

Nach den ganzen Meldungen der vorherigen Tage wurde es am Samstag überraschend ruhig.

Keine riesige Xbox-Ankündigung, kein neues Hardware-Gerücht, das plötzlich das halbe Internet verrückt macht, und auch kein überraschender Game-Pass-Drop.

Aber mal ehrlich: Muss ja auch nicht jeden Tag irgendetwas explodieren.

Mit Halo im Early Access, den Free Play Days, Hell is Us und The Planet Crafter gab es schließlich genug zum Zocken.

Manchmal ist ein ruhiger Xbox-News-Tag vielleicht gar nicht so schlecht.

Sonntag, 26. Juli – Was bleibt von dieser Xbox-Woche?

Damit sind wir beim heutigen Sonntag angekommen.

Wenn ich auf die vergangenen sieben Tage zurückblicke, finde ich vor allem interessant, wie unterschiedlich die Themen diesmal waren.

Wir hatten neue Game-Pass-Spiele, Halo, Cloud Gaming, Meta Quest, Free Play Days und gleichzeitig ein Thema wie die Abwärtskompatibilität auf dem PC.

Genau Letzteres ist für mich persönlich das Highlight der Woche.

Nicht unbedingt wegen der vier Spiele, mit denen Microsoft jetzt startet. Die große Frage ist vielmehr, was daraus in den nächsten Monaten und Jahren entsteht.

Wenn Microsoft wirklich anfängt, einen größeren Teil seiner Original-Xbox-Bibliothek auf moderne Geräte zu bringen und diese Spiele zusätzlich mit Achievements ausstattet, bin ich sofort dabei.

Da schlummert schließlich ein riesiger Katalog an Spielen, den viele jüngere Xbox-Spieler überhaupt nicht kennen.

Mein Fazit der Woche

Unterm Strich war das vielleicht keine Xbox-Woche, bei der wir jeden Morgen mit offenem Mund vor dem Smartphone saßen.

Aber sie hatte überraschend viel Substanz.

Halo: Campaign Evolved steht unmittelbar vor dem offiziellen Release und bringt einen der wichtigsten Xbox-Klassiker überhaupt zurück. Der Game Pass bekommt weiter Nachschub und Microsoft experimentiert mit neuen Möglichkeiten, Cloud Gaming auch außerhalb eines klassischen Abos anzubieten.

Am spannendsten finde ich aber weiterhin das Thema Abwärtskompatibilität.

Xbox hat inzwischen 25 Jahre Geschichte auf dem Buckel. Es wäre einfach schade, wenn ein großer Teil davon irgendwann auf alter Hardware festhängt.

Wenn Microsoft hier wirklich dranbleibt, könnte die Abwärtskompatibilität auf dem PC langfristig eine der interessantesten Xbox-Entwicklungen des Jahres werden.

Und jetzt interessiert mich natürlich eure Meinung:

Was war euer Xbox-Highlight der Woche?

Halo: Campaign Evolved? Die neuen Game-Pass-Spiele? Alte Xbox-Games auf dem PC? Oder findet ihr die Idee eines kostenlosen, werbefinanzierten Cloud-Gaming-Angebots sogar interessanter?

Ich bin gespannt, was die kommende Woche bringt. Eines steht zumindest schon fest:

Der Master Chief ist zurück.