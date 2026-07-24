Gamescom 2026 schreibt Geschichte: Historischer Erfolg – alle Hallen bereits ausgebucht

Köln. Die gamescom 2026 setzt bereits Wochen vor ihrer Eröffnung neue Maßstäbe. Erstmals in der Geschichte der weltweit größten Messe für Computer- und Videospiele sind sämtliche verfügbaren Ausstellungsflächen vollständig ausgebucht. Damit unterstreicht die gamescom eindrucksvoll ihre Bedeutung als zentrale Plattform der internationalen Games-Branche und zeigt, dass das Interesse von Publishern, Entwicklern und Hardware-Herstellern ungebrochen ist. Auch die Liste der Aussteller wächst weiter. Neu bestätigt wurden unter anderem Aerosoft, Embark Studios, Giants Software, Konami, Level Infinite, NC, Tencent Games sowie zahlreiche weitere Unternehmen. Bereits im Vorfeld hatten Branchengrößen wie Capcom, Electronic Arts, Nintendo, SEGA, Ubisoft, Xbox, Bandai Namco, CD PROJEKT RED, Krafton, NetEase und HoYoverse ihre Teilnahme angekündigt. Besucher dürfen sich damit auf eine der vielfältigsten und umfangreichsten gamescom-Ausstellungen aller Zeiten freuen.

Die Gamescom ist längst mehr als eine klassische Spielemesse. Sie hat sich zu einem internationalen Treffpunkt für die gesamte Gaming-Welt entwickelt. Jedes Jahr reisen Besucher, Entwickler, Publisher, Medienvertreter und Gaming-Fans aus zahlreichen Ländern nach Köln, um gemeinsam die neuesten Entwicklungen der Branche zu erleben.

Ob aus Europa, Asien, Nordamerika oder anderen Teilen der Welt – die Gamescom bringt Menschen zusammen, die eine gemeinsame Leidenschaft verbindet: Videospiele. Neben großen Präsentationen und spielbaren Demos stehen vor allem der persönliche Austausch, die Community und das gemeinsame Erlebnis im Mittelpunkt.

Mit ihrer internationalen Reichweite bietet die Gamescom Studios und Unternehmen eine einzigartige Bühne, um ihre neuesten Projekte einem weltweiten Publikum vorzustellen. Die vollständig ausgebuchten Hallen der Gamescom 2026 zeigen eindrucksvoll, welche Bedeutung die Messe inzwischen für die globale Games-Branche besitzt.

Opening Night Live eröffnet die Messewoche Ein weiteres Highlight wartet bereits am 25. August 2026 mit der gamescom Opening Night Live. Gastgeber Geoff Keighley führt erneut gemeinsam mit Co-Moderatorin Eefje „Sjokz“ Depoortere durch die internationale Eröffnungsshow. Wie in den vergangenen Jahren dürfen sich Fans weltweit auf zahlreiche Weltpremieren, neue Trailer, spannende Spiele-Enthüllungen und umfangreiche Updates zu bereits angekündigten Titeln freuen. „Foto: Koelnmesse / gamescom / Autor Marvin Ruppert; “ Mehr Community, mehr Unterhaltung Auch abseits der großen Messestände investiert die gamescom weiter in das Community-Erlebnis. Die gamescom event arena verwandelt sich an vier Tagen in eine große Social Stage mit abwechslungsreichen Programmpunkten. Besucher erwartet unter anderem der beliebte gamescom Cosplay Contest, Auftritte von PietSmiet sowie die Charity-Aktion Loot für die Welt. Ein besonderes Novum feiert zudem Games Done Quick (GDQ). Das weltweit bekannte Speedrun-Event ist 2026 erstmals auf der gamescom vertreten und erhält eine eigene Bühne. Von Freitag bis Sonntag können Besucher täglich mehrere Stunden Live-Speedruns verfolgen. Parallel werden Spenden für die Initiative Gaming for Democracy gesammelt. Verbesserungen für Cosplayer und Besucher Auch das Cosplay Village wurde für 2026 umfassend überarbeitet. Neue und klarere Kostümrichtlinien sowie vereinfachte Akkreditierungsprozesse sollen den Zugang für Cosplayer deutlich erleichtern. Zusätzlich sorgt ein verbesserter Standortfinder auf dem Messegelände dafür, dass Besucher wichtige Einrichtungen wie barrierefreie Toiletten oder kostenlose Wasserspender schneller finden können. Stand: Sega, Halle 7 Stand: Mecha Break, Halle 7 gamescom event arena, Programm: Wargaming: world of warships 10th anniversary show, a decade at sea, Halle 1 „Foto1 -2 : Koelnmesse / gamescom / Autor:Oliver Wachenfeld; “ „Foto 3 : Koelnmesse / gamescom / Autor:Kathrin Vogt“ Games die wichtigsten Neuankündigungen, Hands-on-Eindrücke und exklusive Interviews direkt von dermag berichtet direkt vom Pressetag Für Games-Mag werden wir selbstverständlich direkt vor Ort sein. Unser Redakteur Thomas besucht den offiziellen Pressetag am 27. August 2026, um die wichtigsten Neuankündigungen, Hands-on-Eindrücke und exklusive Interviews direkt von der Messe zu liefern. Unsere Leser dürfen sich auf ausführliche Berichte, Videos, Impressionen aus den Messehallen sowie aktuelle Informationen zu den spannendsten Neuheiten der Gamescom 2026 freuen. Terminübersicht 24. August 2026: gamescom dev

gamescom dev 25. August 2026: gamescom Opening Night Live

gamescom Opening Night Live 26. bis 30. August 2026: gamescom 2026 in Köln Mit vollständig ausgebuchten Hallen, einer Rekordzahl internationaler Aussteller und zahlreichen neuen Community-Angeboten verspricht die gamescom 2026 schon jetzt, eine der größten und spannendsten Ausgaben ihrer Geschichte zu werden. Games-Mag begleitet das Event live aus Köln und hält euch während der gesamten Messewoche über alle wichtigen Ankündigungen und Highlights auf dem Laufenden.

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