Gamescom 2026 schreibt Geschichte: Historischer Erfolg – alle Hallen bereits ausgebucht

Die Gamescom ist längst mehr als eine klassische Spielemesse. Sie hat sich zu einem internationalen Treffpunkt für die gesamte Gaming-Welt entwickelt. Jedes Jahr reisen Besucher, Entwickler, Publisher, Medienvertreter und Gaming-Fans aus zahlreichen Ländern nach Köln, um gemeinsam die neuesten Entwicklungen der Branche zu erleben.
Ob aus Europa, Asien, Nordamerika oder anderen Teilen der Welt – die Gamescom bringt Menschen zusammen, die eine gemeinsame Leidenschaft verbindet: Videospiele. Neben großen Präsentationen und spielbaren Demos stehen vor allem der persönliche Austausch, die Community und das gemeinsame Erlebnis im Mittelpunkt.
Mit ihrer internationalen Reichweite bietet die Gamescom Studios und Unternehmen eine einzigartige Bühne, um ihre neuesten Projekte einem weltweiten Publikum vorzustellen. Die vollständig ausgebuchten Hallen der Gamescom 2026 zeigen eindrucksvoll, welche Bedeutung die Messe inzwischen für die globale Games-Branche besitzt.
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