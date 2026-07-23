Tormentum 2 angespielt: Düsteres Point-and-Click-Abenteuer überzeugt mit einzigartiger Atmosphäre

Wir konnten vorab einen Blick auf Tormentum 2 werfen – und der erste Eindruck macht Lust auf mehr

Mit Tormentum II kehrt OhNoo Studio zu einer seiner bekanntesten Marken zurück. Rund elf Jahre nach dem ersten Teil erscheint am 23. Juli 2026 die Fortsetzung des düsteren Point-and-Click-Adventures und verspricht erneut eine albtraumhafte Reise durch eine surreal inszenierte Welt. Wir hatten bereits die Möglichkeit, vorab in das Spiel hineinzuspielen und konnten uns einen ersten Eindruck verschaffen.

Schon nach wenigen Minuten wird deutlich, dass Tormentum 2 seinen ganz eigenen Stil beibehält. Die handgezeichneten Kulissen erinnern erneut an die Werke von H.R. Giger und Zdzisław Beksiński und erschaffen eine bedrückende Atmosphäre, die gleichermaßen fasziniert wie verstört. Jeder Bildschirm wirkt wie ein eigenständiges Kunstwerk und lädt dazu ein, selbst kleinste Details zu entdecken.

Neu ist dabei das Szenario: Statt direkt in einer fremden Fantasiewelt zu beginnen, schlüpfen Spieler in die Rolle eines Spieleentwicklers, der in seiner eigenen Schöpfung gefangen ist. Doch diese Welt ist längst nicht mehr die, die er ursprünglich erschaffen wollte. Geheimnisvolle Kreaturen, rätselhafte Orte und eine Geschichte voller Fragen sorgen bereits in den ersten Spielminuten für Spannung.

Auch spielerisch bleibt sich die Reihe treu. Klassische Point-and-Click-Mechaniken treffen auf zahlreiche Rätsel, das Erkunden der Umgebung und das Sammeln von Gegenständen stehen klar im Mittelpunkt. Die bisher gespielten Rätsel wirkten logisch aufgebaut und fügen sich gut in die Spielwelt ein, ohne den Spielfluss unnötig auszubremsen.

Besonders positiv fiel uns die Atmosphäre auf. Sounddesign und Musik unterstützen die düsteren Umgebungen hervorragend und sorgen dafür, dass man sich jederzeit ein wenig unwohl fühlt – genau das, was Fans des Vorgängers erwarten dürften. Gleichzeitig nimmt sich das Spiel Zeit für seine Geschichte und setzt weniger auf schnelle Schockmomente als auf eine konstant beklemmende Stimmung.

Wie sich die Geschichte entwickelt, welche Entscheidungen langfristige Auswirkungen haben und ob die Rätsel über die gesamte Spielzeit hinweg überzeugen können bleibt abzuwarten. Bereits jetzt macht Tormentum II jedoch einen äußerst vielversprechenden Eindruck und zeigt, dass OhNoo Studio seinem unverwechselbaren Stil treu geblieben ist.

Kurzbewertung (Preview)

Kategorie Wertung Kommentar Präsentation ⭐ 8,0/10 Die handgezeichneten Kulissen und die Bildsprache sorgen für eine außergewöhnliche und beklemmende Atmosphäre. Gameplay ⭐ 7,5/10 Klassische Point-and-Click-Mechaniken treffen auf logisch aufgebaute Rätsel und eine angenehme Erkundung der Spielwelt. Trifft es den Geschmack des Spielers durchläuft er einen nahtlosen perfekten Gameflow. Story & Atmosphäre ⭐ 8,5/10 Die mysteriöse Handlung weckt bereits in den ersten Spielstunden Neugier und überzeugt mit einer dichten, düsteren Inszenierung. Potenzial ⭐ 8,0/10 Sollte das hohe Niveau bis zum Ende gehalten werden, könnte Tormentum II zu den stärksten Point-and-Click-Adventures der letzten Jahre gehören.

Pro

✅ Wunderschöne handgezeichnete Spielwelt mit einzigartigem Stil

✅ Dichte, düstere Atmosphäre vom ersten Moment an

✅ Stimmiges Sounddesign und passender Soundtrack

✅ Logisch aufgebaute Rätsel ohne unnötige Frustration

✅ Interessanter Story-Einstieg, der neugierig auf mehr macht

✅ Gelungene Weiterentwicklung des ersten Teils

Contra

❌ Finale Spielbalance lässt sich noch nicht beurteilen

❌ Langzeitmotivation und Story-Auflösung bleiben abzuwarten

❌ Fans actionreicher Adventures könnten das gemächliche Tempo als zu ruhig empfinden

❌ Die düstere Bildsprache dürfte nicht jeden Geschmack treffen

Vorläufige Gesamtwertung: ⭐ 8,0 / 10 (Preview)

Tormentum II hinterlässt zum Release einen hervorragenden ersten Eindruck. Die außergewöhnliche Bildsprache, die dichte Atmosphäre und das klassische Point-and-Click-Gameplay greifen stimmig ineinander und machen Lust auf das fertige Abenteuer. “

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*Wir möchten uns dafür bedanken, dass uns OhNoo Studios das Spiel kostenfrei zur Verfügung gestellt hat und wünschen einen großartigen Release.

english:

We would like to thank OhNoo Studios for providing us with the game free of charge, and we wish them a fantastic release.