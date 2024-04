Warum jetzt der beste Zeitpunkt ist, um Diablo IV im Xbox Game Pass zu spielen

Diablo IV ist jetzt im Xbox Game Pass verfügbar. Wenn ihr neu in der Welt des preisgekrönten Action-Rollenspiels seid, geben euch die Entwickler von Diablo IV in den folgenden Zeilen exklusive Einblicke in die dunkle Spielwelt und verraten, wie ihr leicht in die Geschichte von Engeln und Dämonen eintauchen könnt.

Worum geht es in Diablo IV?

Diablo IV spielt in der Welt von Sanktuario, die von der dämonischen Lilith erschaffen wurde. Ursprünglich als idyllischer Zufluchtsort gedacht, um dem unaufhörlichen Streit zwischen Himmel und Hölle zu entkommen, ist es nun zu einem weiteren Schlachtfeld dieser übermächtigen Fraktionen geworden. Trotz der rauen Umgebung haben die Menschen einen Weg gefunden, zu leben und zu gedeihen, während sie zwischen Himmel und Hölle gefangen sind, die um den Weltstein kämpfen – ein unbeschreiblich mächtiges Artefakt, das die Zukunft von Sanktuario bestimmen kann.

Joe Piepiora (Associate Game Director von Diablo IV) erklärt: „Die Menschen sind die Underdogs. Als Wanderer hilfst du den Menschen in Sanktuario, während du immer mächtiger wirst, um die von Lilith angeführten Dämonen aufzuhalten. Es ist das ultimative Power-Fantasy-Gefühl, das den Kern der Diablo-Reihe ausmacht. Über alle Spielerklassen hinweg entwickelst du deine verheerenden Fähigkeiten und sammelst legendäre Waffen.“

Adam Jackson (Lead Class Designer) hat eine weitaus einfachere Art, Diablo IV zu beschreiben: „Töte Monster, hol dir Loot!„

Der perfekte Einstiegspunkt für neue Spieler

Wie bei vielen großen Franchises steckt auch hinter Diablo IV eine lange Geschichte. Während bestehende Fans sich an der fortlaufenden Geschichte erfreuen können, ist nichts von diesem Wissen erforderlich, um der neue Held in Diablo IV zu werden.

„Dies ist ein wirklich großartiger Punkt in Diablo, um eine neue epische Geschichte in der Welt von Sanktuario zu beginnen“, sagt Piepiora. „Die Armeen der Hölle sind schon seit einer Weile in Schach gehalten worden, und die neue Bedrohung in Form von Lilith beginnt, über Sanktuario zu kriechen. Die Spieler:in in der Rolle des Wanderers wird die Beweggründe der verschiedenen Charaktere verstehen, je weiter sie in der Kampagne voranschreitet und sie besser kennenlernt. Sie wird entdecken, welchen Platz die Menschheit in diesem Kampf einnimmt.“

Die ersten Schritte in Sanktuario

Der Einstieg in ein neues Spiel kann sich manchmal wie ein großes Unterfangen anfühlen. Aber Diablo IV ist so konzipiert, dass es den Spieler:innen leichtfällt, zu experimentieren und Dinge auszuprobieren, ohne ein zu großes Risiko einzugehen – perfekt, um die eigenen Stärken kennenzulernen.

„Die Kampagne ist fantastisch!“ verspricht Jackson. „Lehnt euch einfach zurück, genießt es und saugt es auf. Zu Beginn des Spiels ist es schwer, schwerwiegende Fehler zu machen, deshalb rate ich neuen Spieler:innen, viel zu experimentieren. Jede Klasse hat viele verschiedene Builds und Sub-Builds, die man erstellen kann; es gibt viel zu erforschen. Es gibt eine Menge Dinge auszuprobieren. Mach dir also nicht zu viel Stress, wenn du anfängst.„

Begib dich allein oder mit Freunden auf deine Reise

In der gemeinsamen Welt von Sanktuario gibt es sowohl für Einzel- als auch für Gruppenspieler:innen viel zu entdecken. Vom Kampf gegen das Böse innerhalb der Story-Kampagne über die Eroberung alptraumhafter Dungeons in einer Heldengruppe bis hin zur Meisterung neuer Fähigkeiten – Diablo IV ermöglicht es dir, ein Spiel zu spielen, das auf deine Vorlieben zugeschnitten ist.

„Ich möchte im Story-Modus auf die Charaktere und die Details achten, die Atmosphäre in mich aufsaugen und in die Welt eintauchen“, sagt Jackson. „Im Einzelspielermodus kann man sich Zeit lassen, ohne den Druck der anderen, die vorankommen wollen. Aber auch das Spielen in der Gruppe ist fantastisch. Wenn man seine Skills und Fertigkeiten, mit denen seiner Freunde kombiniert, macht das wirklich Spaß.“

Eine Klasse für jeden Spieler

Bei der Entwicklung der Diablo-Klassen wurde darauf geachtet, dass sie leicht zugänglich sind, anstatt sich einfach auf leicht oder schwer zu konzentrieren. Diese Ausrichtung ermöglicht es den Spieler:innen, eine Klasse zu wählen, die zu ihrem Spielstil passt, und sie können ihren Charakter individuell anpassen..

„Eine geeignete Klasse für den Anfang ist der Zauberer„, erklärt Jackson. „Es gibt eine Menge verschiedener Spielstile für den Zauberer; man kann Nah- oder Fernkampf spielen. Es gibt Bewegungsskills wie Teleportation, oder man kann sich mit dem Feuerschild in Sicherheit bringen; man hat also für alles den passenden Zauber dabei.“

„Für Spieler:innen, die fortgeschrittener sind und einen Spielstil mit Geschicklichkeit bevorzugen, ist der Schurke genau das Richtige. Der Schurke ist sehr auffällig und verfügt über eine Menge Mobilitätsoptionen, was bedeutet, dass man eine Menge Fähigkeiten ausprobieren kann.„

Ein Spiel, das von Fans gemacht wird, die auf die Fans hören

Seit seiner Veröffentlichung haben die Entwickler:innen von Diablo IV fortlaufend Verbesserungen vorgenommen, die auf dem Feedback der Fans basieren. Die Veröffentlichung im Xbox Game Pass ist ein entscheidender Moment, der Spieler:innen, welche Diablo IV vom ersten Tag an erkundet haben, mit vielen neuen Spieler:innen vereint, die sich nach einem spannenden Abenteuer sehnen.

Jackson erklärt: „Ich liebe die Idee, mehr Menschen in die Diablo-Welt zu bringen. Wir wollen Diablo IV zum besten Rollenspiel machen, das es gibt. Wir erhalten viele Einblicke in das, was die Leute motiviert – wir lesen Foren, scrollen durch soziale Medien und spielen das Spiel ständig selbst. Unabhängig davon, wie sie in die Spielwelt einsteigen, wollen wir Diablo IV für alle Spieler:innen gleichermaßen zugänglich machen.“

Bist du bereit, dich dem Kampf gegen das Böse anzuschließen? Wähle deine Klasse und nimm all deinen Mut zusammen, wenn du dich mit Diablo IV in ein legendäres Abenteuer voller Beute stürzt. Ab sofort ist Diablo IV im Xbox Game Pass erhältlich und ebenso auf PlayStation, Steam und im Battle.net spielbar.