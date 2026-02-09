New Champions – Comic-Kritik

Ständig erscheinen neue Comics aus verschiedenen Universen, da ist es schwer, den Überblick zu behalten. Egal, ob DC, Marvel, Star Wars oder komplett andere Serien – immer stellt sich die Frage, was man sich als Nächstes holen soll. Um euch die Entscheidung etwas zu erleichtern und eine stärkere Übersicht zu gewährleisten, geben wir euch immer mal wieder Kritiken zu den neuesten deutschen Ausgaben verschiedener Comics. Viel Spaß mit unserer Kritik zu New Champions.

Erscheinungsdatum 02.12.2025 Zeichner Ig Guara, Ivan Fiorelli Autor Steve Foxe Format Softcover Seitenanzahl 184 Stories New Champions (2025) 1-8 Preis 25,00€

Manche Comic-Reihen entstehen aus großen Epen heraus, andere aus kleinen Ideen, die plötzlich mehr Raum verlangen als ursprünglich geplant. New Champions gehört klar zur zweiten Kategorie, und genau das macht den Einstieg so spannend. Was einst als Gedankenspiel für alternative Cover begann, entwickelt plötzlich ein Eigenleben und rückt Figuren ins Rampenlicht, die man zuvor eher als Randnotiz wahrgenommen hat.

Im Zentrum stehen Charaktere wie Liberty und Cadet, deren Ursprung ungewöhnlicher kaum sein könnte. Ursprünglich als mögliche Sidekicks etablierter Helden erdacht, fanden sie ihren ersten echten Auftritt in einer düsteren Hydra-Basis, aus der sie von Spider-Woman befreit wurden. Diese kurze Episode reichte aus, um Neugier zu wecken und Fragen aufzuwerfen. Wer sind diese jungen Helden wirklich und was passiert, wenn aus einer Idee im Hintergrund plötzlich eine eigene Geschichte wird.

Gleichzeitig schwingt bei New Champions immer auch die Erinnerung an das frühere Team der Champions mit, das einst von Figuren wie Ms. Marvel und Miles Morales geprägt wurde. Diese Helden standen für Aufbruch und eine neue Stimme im Marvel-Universum. Nun bekommt eine weitere Generation die Chance, diese Legacy weiterzuführen, eigene Wege zu gehen und dennoch im Schatten großer Vorbilder zu stehen. Ob und wie gut das gelingt, zeigt sich erst beim genaueren Blick in die Geschichte.

Danke an Panini für das Bereitstellen des Rezensionsexemplars!

Inhalt:

Sie nennen sich die New Champions und stehen für eine neue Ära der Helden: Liberty, Moon Squire, Cadet Marvel, Gold Tiger, Fantasma, Hellrune und Amaranth. Sie könnten unterschiedlicher kaum sein, doch genau diese Gegensätze werden ihnen zum Verhängnis, als eine Bedrohung auftaucht, die keinen Fehler verzeiht. Denn mit der Todesgöttin Hela stellt sich ihnen eine Macht entgegen, die weit über alles hinausgeht, was sie bisher kannten. Nur wenn sie lernen, ihre Differenzen zu überwinden und als Einheit zu kämpfen, haben sie eine Chance.

Ich mag es, einer neuen Generation an Superhelden die gebürtige Chance zu geben, und man oh man haben es die New Champions in sich. Erst nur als Cover erdacht, habe ich eher damit gerechnet, dass alle neuen Helden bloße Kopien ihrer Vorbilder sind, aber das stimmt nicht. Jeder ist einzigartig und verstärkt das Team auf ganz tolle Weise. Diese Dynamik sorgt für eine richtig coole Geschichte, die ich mir supergut als Cartoon vorstellen kann. Es hat mich irgendwie an Serien wie Teen Titans oder Young Justice erinnert, was auf allen Ebenen ein klares Kompliment darstellt.

Natürlich kann die Story nicht ganz ohne Klischees auskommen, und auch kann der Autor Steve Foxe hier nicht sonderlich viel Neues erzählen. Aber das ist mir ehrlich gesagt egal. Ich hatte einfach Spaß beim Lesen. Spaß daran, diesen neuen Figuren dabei zuzusehen, wie es ist, ein Heldenteam zu sein. Dann kommen auch noch die Avengers dazu, und die alten Champions haben einen Auftritt. Wirklich voller toller Momente. Ich freue mich jetzt schon mega auf mehr Geschichten rund um die Truppe und bin gespannt, was man mit den Charakteren noch alles anstellen wird.

Zeichnungen:

Bei den Zeichnungen in New Champions kann ich nur wiederholen, was ich schon im vorherigen Abschnitt gesagt habe. Die Bilder erinnern mich stark an Cartoonserien wie Young Justice. Nicht nur, wenn es um die Dynamik und die generelle Atmosphäre geht. Jedes Panel zeigt die Charaktere in einem Stil, der deutlich von Superhelden-Cartoons inspiriert wurde. Ob es die Augen sind oder die generelle Ästhetik, ich hatte hier sichtbar einen durchgängigen Nostalgietrip. Allein dafür kann ich den Comic Fans uneingeschränkt empfehlen. Wirklich super und voller Energie ist dieser Comic.

Fazit zu New Champions :

New Champions ist ein Comic, der vor allem eines will und das auch konsequent erreicht: Spaß machen. Die Geschichte nimmt sich selbst nicht wichtiger als nötig, setzt auf Dynamik, Herz und eine Gruppe Figuren, die trotz bekannter Archetypen schnell Eigenständigkeit entwickeln. Gerade diese Mischung aus Vertrautem und frischen Ideen sorgt dafür, dass man sich als Leser sofort abgeholt fühlt und gerne mehr Zeit mit dem Team verbringen möchte.

Besonders gelungen ist die Art, wie die neuen Helden miteinander interagieren. Die Unterschiede innerhalb der Gruppe wirken nicht konstruiert, sondern treiben die Handlung organisch voran. Man merkt, dass hier bewusst auf Teamgefühl, Konflikte und Zusammenhalt gesetzt wird, statt auf komplizierte Plot-Wendungen. Das macht den Comic leicht zugänglich, ohne oberflächlich zu sein, und verleiht ihm einen angenehmen, fast schon serienhaften Charakter.

Auch visuell überzeugt New Champions auf ganzer Linie. Der klare, von Cartoons inspirierte Stil passt perfekt zur Geschichte und verstärkt das Gefühl von Energie und Bewegung. Die Zeichnungen tragen enorm dazu bei, dass die Figuren lebendig wirken und sich sofort einprägen. Gerade Leser, die mit Animationsserien wie Young Justice aufgewachsen sind, werden sich hier schnell zuhause fühlen.

Am Ende bleibt der Eindruck eines Comics, der vielleicht nichts revolutioniert, aber genau weiß, was er sein will. New Champions ist ein starker Auftakt für ein neues Team, das noch viel Potenzial nach oben hat. Wer Lust auf moderne Superhelden, starke Teamdynamik und einen hohen Unterhaltungsfaktor hat, sollte hier definitiv einen Blick riskieren. Ich bin gespannt, wie sich die Truppe weiterentwickelt und freue mich auf alles, was noch kommt.