Ms. Marvel – Die neue Mutantin – Comic-Kritik

Ständig erscheinen neue Comics aus verschiedenen Universen, da ist es schwer, den Überblick zu behalten. Egal, ob DC, Marvel, Star Wars oder komplett andere Serien – immer stellt sich die Frage, was man sich als Nächstes holen soll. Um euch die Entscheidung etwas zu erleichtern und eine stärkere Übersicht zu gewährleisten, geben wir euch immer mal wieder Kritiken zu den neuesten deutschen Ausgaben verschiedener Comics. Viel Spaß mit unserer Kritik zu Ms. Marvel – Die neue Mutantin.

Erscheinungsdatum 27.08.2024 Zeichner Adam Gorham, Carlos Gomez Autor Sabir Pirzada, Iman Vellani Format Softcover Seitenanzahl 104 Stories Ms. Marvel: The New Mutant (2023) 1–4 Preis 13,00 €

Ms. Marvel ist eine Ikone des modernen Comics. Nicht nur hat sie es geschafft, sich schnell zu einem Fanliebling in der Community zu mausern, sie ist auch schon in vielen verschiedenen Medien aufgetaucht, darunter Videospiele oder auch eine eigene Serie im MCU. Klar – nicht alle ihre Auftritte waren immer erfolgreiche Outings (man denke an das Square-Enix-Spiel Marvel’s Avengers), trotzdem sind vor allem Comics mit der Heldin eine wahre Goldgrube an ausgezeichneten Coming-of-Age-Geschichten, mit denen nur sehr wenige andere moderne Helden mithalten können.

Mit Ms. Marvel – Die neue Mutantin startet jetzt ein neues Kapitel für das junge Avengers-Mitglied. Bisher dachte sie nämlich immer, sie sei nur ein Inhuman. Wie sich herausstellt, ist sie aber auch eine Mutantin. Nur ihre Mutation ist noch nicht erweckt. Im neuen Comic erleben wir nicht nur, wie Ms. Marvel als X-Men leben muss, sondern auch, wie sie sich ihrer Vergangenheit stellt. Ob das gelungen ist oder ob ihr den Comic getrost vergessen könnt, erfahrt ihr in dieser Comic-Kritik!

Danke an Panini für das Bereitstellen des Rezensionsexemplars!

Inhalt:

Nach ihrem heldenhaften Opfer kehrt Kamala Khan durch das mysteriöse Wiedererweckungs-Ritual von Krakoa ins Leben zurück – mit einer erschütternden Entdeckung: Sie ist nicht nur eine Inhuman, sondern auch eine Mutantin. Doch die Welt hat sich gegen Mutanten gewandt, die erbarmungslos gejagt werden. Inmitten dieser Bedrohung schließen die X-Men Kamala in ihre Reihen auf – und schicken sie direkt auf eine gefährliche Undercover-Mission. Kaum hat sie ihren Auftrag begonnen, wird sie von Feinden eingekreist, und der Druck steigt, denn das Schicksal ihrer neuen Verbündeten könnte an ihr hängen.



Ms. Marvel – Die neue Mutantin ist in einer Sache besonders gut: eine Coming-of-Age-Geschichte zu sein. Wie es bei Ms. Marvel häufig der Fall ist, schafft es auch die neueste Geschichte rund um die junge Heldin, eine tolle Geschichte zu erzählen, in der eine junge Frau erwachsen werden muss. Was das Ganze noch besser macht, ist, dass man aus ihrer Sicht sehen kann, wie es ist, in der derzeitigen Gesellschaft ein Mutant zu sein. Das ist vor allem deshalb spannend, da wir derzeit viel zu oft bereits etablierte X-Men-Stories gesehen haben, jedoch nicht von jemandem, der bisher dachte, nicht Teil dieses Konflikts zu sein.



Zwar ist der Comic nicht fernab bekannter Klischees und kann sich auch nur über die Faszination mit der Figur Ms. Marvel tragen, wir bekommen in Ms. Marvel – Die neue Mutantin aber einen richtig guten Rückblick auf Ms. Marvels Vergangenheit im Marvel-Universum. Vom Inhuman über Champion bis hin zum Mutanten – Ms. Marvel hat in ihren jungen Jahren doch schon so einiges mitgemacht. Im Großen und Ganzen macht der Comic also einfach nur Spaß, kann hier und da auch mit etwas ernsteren Themen überzeugen, ist aber im Fokus eine richtig klasse Ms. Marvel-Geschichte, die sowohl Fans der Figur als auch neuen Lesern mit Sicherheit gefallen wird.

Zeichnungen:

Die Zeichnungen von Adam Gorham und Carlos Gomez haben etwas sehr Faszinierendes an sich. Nicht, weil sie etwas Besonderes sind, sondern eher, weil es genau das Gegenteil ist. Die Panels, Bilder und vor allem die Linienführung sind als solche wirklich wie in vielen anderen Comics und präsentieren sich auch in Ms. Marvel – Die neue Mutantin als etwas, das wir schon tausendmal gesehen haben. Trotz dessen schaffen es die Künstler gleichzeitig, dieser doch so bekannten Formel mit viel Verspieltheit und einer Menge Farben einen neuen Glanz zu verleihen, der mir persönlich wirklich gut gefallen hat. Natürlich ist es wie immer eine Geschmacksfrage, aber wer einen Stil sucht, der ohne Zweifel zur Art von Ms. Marvel passt, wird mit diesem Comic und seinen Panels definitiv seinen Spaß haben – da bin ich mir sehr sicher.

Fazit zu Ms. Marvel – Die neue Mutantin :

Ms. Marvel – Die neue Mutantin ist ein gelungener Einstieg in ein neues Kapitel für Kamala Khan und gleichzeitig eine überzeugende Coming-of-Age-Geschichte, die die Stärken der Figur eindrucksvoll hervorhebt. Der Comic verbindet spannende Action, emotionales Wachstum und relevante Themen wie Identität und Zugehörigkeit in einer faszinierenden Art und Weise. Während er zwar nicht völlig auf Klischees verzichtet, überzeugt die Geschichte mit ihrer frischen Perspektive auf das Leben als Mutant in der modernen Marvel-Welt. Die Zeichnungen von Gorham und Gomez ergänzen das Ganze mit einem farbenfrohen, lebendigen Stil, der perfekt zu Ms. Marvels Charakter passt.



Sowohl alte Fans als auch neue Leser können mit diesem Comic viel Spaß haben und gleichzeitig tiefere Einblicke in Kamalas komplexe Welt und Persönlichkeit gewinnen. Ein Muss für alle, die Coming-of-Age-Geschichten in Superhelden-Comics lieben!