Mein ehrlicher Eindruck zur Epomaker TH99 ISO-DE

Ich hab mir in den letzten Wochen mal die Epomaker TH99 ISO-DE genauer angeschaut. Eigentlich wollte ich nur kurz reinschauen, aber am Ende hab ich sie jeden Tag benutzt – fürs Arbeiten, Schreiben und auch zum Zocken. Und ich kann schon vorweg sagen: Das Teil hat mich echt überzeugt.

Der erste Eindruck

Als ich die Verpackung aufgemacht habe, war ich erstmal überrascht, wie hochwertig alles wirkt. Die Tastatur ist relativ schwer, aber genau das gefällt mir – sie rutscht nicht rum und liegt stabil auf dem Tisch. Keine klapprigen Tasten, kein billiges Plastikgefühl. Alles wirkt solide.

Vom Design her ist sie schlicht, aber irgendwie trotzdem schick. Die RGB-Beleuchtung ist nicht übertrieben, man kann sie aber natürlich anpassen, wenn man’s bunter mag. Ich hab’s bei mir auf so ein leichtes, warmes Leuchten eingestellt, das abends richtig angenehm aussieht.

Das ISO-DE Layout ist für mich persönlich ein Muss. Ich hab keine Lust, mir jedes Mal zu merken, wo die Umlaute versteckt sind – hier passt einfach alles, wie man’s gewohnt ist.

Schreiben und Tippgefühl

Ich hab die Version mit den Gateron Pro Yellow Switches, und ganz ehrlich: Ich liebe sie. Die Tasten fühlen sich weich an, der Druckpunkt ist super angenehm, und es gibt kein nerviges Klickgeräusch. Das Tippgeräusch ist eher dumpf, ein bisschen wie ein „Thock“, falls das jemand kennt

Ich schreibe beruflich viel am Rechner, und ich hatte null Probleme mit Ermüdung. Die Finger gleiten einfach über die Tasten, und selbst nach mehreren Stunden fühlt sich alles gleichmäßig und angenehm an.

Funktionen und Alltag

Was ich echt praktisch finde: Die TH99 kann per Kabel, Bluetooth oder 2.4 GHz Funk verbunden werden. Ich wechsle oft zwischen Laptop, PC und Konsole, und das klappt problemlos. Einmal verbunden, merkt sie sich die Geräte – das spart Zeit.

Der Akku hält erstaunlich lange. Ich hab sie mit Beleuchtung betrieben, und erst nach ein paar Tagen musste ich nachladen. Das geht über USB-C und dauert nicht lange.

Es gibt eine Software zum Anpassen der Tasten und Beleuchtung, aber ehrlich gesagt, ich hab sie kaum gebraucht. Ich find’s cool, dass man’s kann, aber für meinen Alltag war alles schon so perfekt eingestellt.

Test an der Xbox

Ich hab die Tastatur auch an der Xbox Series X und der Xbox One X ausprobiert, einfach um zu sehen, ob das funktioniert – und ja, tut es! Per Kabel oder über den Funk-Dongle lief alles sofort. Ich musste nichts installieren oder einstellen, sie wurde direkt erkannt.

Ich hab sie in Spielen getestet, in denen man was eintippen muss, und auch beim Schreiben von Nachrichten oder beim Navigieren durchs Menü – alles ohne Probleme. Kein Lag, keine Verzögerung. Ich war echt überrascht, wie gut das funktioniert hat. Für mich ist das ein richtiges Plus, weil ich auch abends auf der Couch gern mal mit Tastatur zocke oder schreibe.

Nutzung im Alltag

Nach etwa zwei Wochen Dauertest bin ich ehrlich gesagt ziemlich begeistert. Ich benutze sie mittlerweile täglich – beim Schreiben, Bearbeiten, Zocken, eigentlich für alles.

Sie fühlt sich immer noch an wie neu, nichts wackelt, nichts hat sich gelöst. Die Beleuchtung flackert nicht, die Tasten reagieren gleichmäßig.

Nach ein paar Wochen Nutzung hab ich gemerkt: Das Teil ist wirklich gut durchdacht.

Da wackelt nichts, nichts wirkt billig oder halbherzig gemacht. Man merkt einfach, dass da jemand mit Ahnung dahintersteckt.

Was mir persönlich richtig gefällt: Die Tastatur hat nichts Übertriebenes. Kein unnötiges Bling-Bling, keine Spielereien – einfach ein ehrliches, stabiles Gerät. Genau so mag ich’s.

Mein Fazit nach dem Test:

Ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass mir eine Tastatur so wichtig wird, aber die Epomaker TH99 ISO-DE hat mich echt überzeugt.