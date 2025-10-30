Allgemein

Mein ehrlicher Eindruck zur Epomaker TH99 ISO-DE

von Christian
von Christian 0 Kommentar/Kommentare:

Mein ehrlicher Eindruck zur Epomaker TH99 ISO-DE

Ich hab mir in den letzten Wochen mal die Epomaker TH99 ISO-DE genauer angeschaut. Eigentlich wollte ich nur kurz reinschauen, aber am Ende hab ich sie jeden Tag benutzt – fürs Arbeiten, Schreiben und auch zum Zocken. Und ich kann schon vorweg sagen: Das Teil hat mich echt überzeugt.

Der erste Eindruck

Als ich die Verpackung aufgemacht habe, war ich erstmal überrascht, wie hochwertig alles wirkt. Die Tastatur ist relativ schwer, aber genau das gefällt mir – sie rutscht nicht rum und liegt stabil auf dem Tisch. Keine klapprigen Tasten, kein billiges Plastikgefühl. Alles wirkt solide.

Vom Design her ist sie schlicht, aber irgendwie trotzdem schick. Die RGB-Beleuchtung ist nicht übertrieben, man kann sie aber natürlich anpassen, wenn man’s bunter mag. Ich hab’s bei mir auf so ein leichtes, warmes Leuchten eingestellt, das abends richtig angenehm aussieht.

Das ISO-DE Layout ist für mich persönlich ein Muss. Ich hab keine Lust, mir jedes Mal zu merken, wo die Umlaute versteckt sind – hier passt einfach alles, wie man’s gewohnt ist.

IMG 6282 Mein ehrlicher Eindruck zur Epomaker TH99 ISO-DE
IMG 6283 Mein ehrlicher Eindruck zur Epomaker TH99 ISO-DE
IMG 6284 Mein ehrlicher Eindruck zur Epomaker TH99 ISO-DE
IMG 6285 Mein ehrlicher Eindruck zur Epomaker TH99 ISO-DE
Epomaker TH99 ISO-DE
Epomaker TH99 ISO-DE
IMG 6288 Mein ehrlicher Eindruck zur Epomaker TH99 ISO-DE
IMG 6290 Mein ehrlicher Eindruck zur Epomaker TH99 ISO-DE
IMG 6291 Mein ehrlicher Eindruck zur Epomaker TH99 ISO-DE
IMG 6292 Mein ehrlicher Eindruck zur Epomaker TH99 ISO-DE
IMG 6293 Mein ehrlicher Eindruck zur Epomaker TH99 ISO-DE
IMG 6294 Mein ehrlicher Eindruck zur Epomaker TH99 ISO-DE
IMG 6295 scaled e1761839497183 Mein ehrlicher Eindruck zur Epomaker TH99 ISO-DE

Schreiben und Tippgefühl

Ich hab die Version mit den Gateron Pro Yellow Switches, und ganz ehrlich: Ich liebe sie. Die Tasten fühlen sich weich an, der Druckpunkt ist super angenehm, und es gibt kein nerviges Klickgeräusch. Das Tippgeräusch ist eher dumpf, ein bisschen wie ein „Thock“, falls das jemand kennt

Ich schreibe beruflich viel am Rechner, und ich hatte null Probleme mit Ermüdung. Die Finger gleiten einfach über die Tasten, und selbst nach mehreren Stunden fühlt sich alles gleichmäßig und angenehm an.

Funktionen und Alltag

Was ich echt praktisch finde: Die TH99 kann per Kabel, Bluetooth oder 2.4 GHz Funk verbunden werden. Ich wechsle oft zwischen Laptop, PC und Konsole, und das klappt problemlos. Einmal verbunden, merkt sie sich die Geräte – das spart Zeit.

Der Akku hält erstaunlich lange. Ich hab sie mit Beleuchtung betrieben, und erst nach ein paar Tagen musste ich nachladen. Das geht über USB-C und dauert nicht lange.

Es gibt eine Software zum Anpassen der Tasten und Beleuchtung, aber ehrlich gesagt, ich hab sie kaum gebraucht. Ich find’s cool, dass man’s kann, aber für meinen Alltag war alles schon so perfekt eingestellt.

Test an der Xbox

Ich hab die Tastatur auch an der Xbox Series X und der Xbox One X ausprobiert, einfach um zu sehen, ob das funktioniert – und ja, tut es! Per Kabel oder über den Funk-Dongle lief alles sofort. Ich musste nichts installieren oder einstellen, sie wurde direkt erkannt.

Ich hab sie in Spielen getestet, in denen man was eintippen muss, und auch beim Schreiben von Nachrichten oder beim Navigieren durchs Menü – alles ohne Probleme. Kein Lag, keine Verzögerung. Ich war echt überrascht, wie gut das funktioniert hat. Für mich ist das ein richtiges Plus, weil ich auch abends auf der Couch gern mal mit Tastatur zocke oder schreibe.

Nutzung im Alltag

Nach etwa zwei Wochen Dauertest bin ich ehrlich gesagt ziemlich begeistert. Ich benutze sie mittlerweile täglich – beim Schreiben, Bearbeiten, Zocken, eigentlich für alles.

Sie fühlt sich immer noch an wie neu, nichts wackelt, nichts hat sich gelöst. Die Beleuchtung flackert nicht, die Tasten reagieren gleichmäßig.

Nach ein paar Wochen Nutzung hab ich gemerkt: Das Teil ist wirklich gut durchdacht.

Da wackelt nichts, nichts wirkt billig oder halbherzig gemacht. Man merkt einfach, dass da jemand mit Ahnung dahintersteckt.

Was mir persönlich richtig gefällt: Die Tastatur hat nichts Übertriebenes. Kein unnötiges Bling-Bling, keine Spielereien – einfach ein ehrliches, stabiles Gerät. Genau so mag ich’s.

Mein Fazit nach dem Test:

Ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass mir eine Tastatur so wichtig wird, aber die Epomaker TH99 ISO-DE hat mich echt überzeugt.

Kurzbewertung – Epomaker TH99 ISO-DE

Kategorie Wertung Kommentar
Verarbeitung ⭐ 9.5/10 Hochwertig und stabil, kein Wackeln, fühlt sich richtig solide an
Tippgefühl ⭐ 9/10 Weich, präzise und angenehm leise – perfekt für längere Sessions
Verbindungsmöglichkeiten ⭐ 10/10 Kabel, Bluetooth, 2.4 GHz – alles funktioniert zuverlässig
Sound ⭐ 8.5/10 Angenehm dumpf, kein Klackern oder störendes Klicken
Konsolenkompatibilität ⭐ 9/10 Läuft problemlos an Xbox Series X und One X – keine Verzögerung

Einen kleinen Punkt gibt’s vielleicht: Sie ist ein bisschen schwerer als andere Tastaturen, da sie ein eingebauten Akku hat. Aber das find ich gar nicht schlimm, weil sie dadurch stabil steht und nicht verrutscht.

Wenn du eine Tastatur suchst, die einfach funktioniert – im Alltag, beim Schreiben oder beim Zocken – dann kannst du mit der TH99 echt nichts falsch machen. Ich benutze sie jetzt täglich, ohne drüber nachzudenken, und das sagt wahrscheinlich mehr aus als alles andere.

Zum Schluss noch ein Dank an Epomakerde fürs Bereitstellen.

Das ist keine Werbung im klassischen Sinn – ich hab sie einfach ausprobiert, ehrlich getestet, und sie hat mich wirklich überzeugt.

 

 

 

Hi, ich bin Christian, online besser bekannt als DeWarkD. Geboren 1982 in Hamburg, gehört Gaming seit über 30 Jahren zu meinem Leben – vom C64 bis zu Xbox, Switch und VR. Neben dem Zocken bin ich leidenschaftlicher Controller-Sammler und teile meine Schätze regelmäßig auf Instagram. In meiner Freizeit repariere und modifiziere ich Controller, gestalte Logos, bearbeite Videos und lasse mit meinem 3D-Drucker spannende Projekte entstehen. Bei mir stehen Spaß, Kreativität und Humor im Vordergrund – Profi-Gamer bin ich nicht, aber immer mit Herz dabei.

Das wirst Du auch mögen:

Yooka Replaylee im Test – Das überraschende Comeback!

Test Motorola Edge 60 Pro

Test: Motorola Razr 60 Ultra

Absolum im Test – Rogue em up vom...

Fatal Fury City of the Wolves – Joe...

Flick Shot Rogues im Test – Frischer Wind...

Fellowship bei uns in der Preview

The Lift bei uns in der Preview

Gamescom 2025 – Scott Pilgrim EX

Gamescom 2025 – Of Ash and Steel

Laß einen Kommentar da:

Speichere meinen Namen, meine E-Mail-Adresse und meine Website in diesem Browser für das nächste Mal, wenn ich kommentiere.