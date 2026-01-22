Street Fighter 6 – Alex Trailer

Capcom zeigt das erste Gameplay vom nächsten DLC Kämpfer für Street Fighter 6. Alex steigt in den Ring und zeigt seine neuen Moves!

Der nächste Season 3 Kämpfer ist Alex und erscheint am 17.März.

Alex begann seine Karriere als Kämpfer 1997 als Protagonist von Street Fighter III: New Generation. Seitdem hat ihm sein dreistes Auftreten den Spitznamen „Der Mann ohne Verbündete“ eingebracht, wann immer er den Ring betritt. Nachdem er seine Technik weiter verfeinert hat, verfügt Alex nun über eine neue Haltung, über 10 Würfe und neue Moves, die nahtlos ineinander übergehen und ihn sowohl im Ring als auch auf der Straße zu einer Kampfkraft machen.

Alex Teaser

Street Fighter 6 – Alex Gameplay

Street Fighter 6 ist erhältlich für Playstation 4/5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 und PC.