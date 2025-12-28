Lost Eidolons: Veil of the Witch im Test – Strategie mit Roguelike Elementen

Lost Eidolons: Veil of the Witch ist ein Spin-Off zum rundenbasierten Strategie-Rollenspiel Lost Eidolons, welches 2022 erschien. Das Genre bleibt für das Spin-Off dasselbe, nur kommt noch das Rogue-lite Element dazu, um sich vom Vorgänger abzuheben. Entwickelt und gepublished wird das ganze vom koreanischen Ocean Drive Studio.

Als einziger Überlebender eines Schiffsbruchs auf der Insel Anareios haben wir sämtliche Erinnerungen verloren. Nach dem Aufwachen fragt uns eine mysteriöse Frau, wer wir sind. An dieser Stelle besteht die Möglichkeit, festzulegen, ob der Hauptcharakter männlich oder weiblich sein soll. Zudem wird ein vorgegebener Name bereitgestellt, der jedoch bedauerlicherweise in der Synchronisation nicht ausgesprochen wird. Es besteht jedoch die Option, diesen Namen zu ändern.

Die Hexe gibt uns die schlechte Nachricht, dass wir tot sind, (soviel zum einzigen Überlebenden), und überreicht unserem Protagonisten ein Geschenk, welches die Hexe an uns bindet. Dadurch kann sie mit uns kommunizieren und belebt uns wieder, wenn wir besiegt werden. Dadurch wird das Rogue-lite Element etabliert. Ich persönlich finde es immer schön, wenn die Entwickler sich eine In-game Begründung ausdenken, warum man nach einem fehlgeschlagenen Run, wieder neu anfangen kann, egal wie simpel diese auch sein mag.

In einer unserer Taschen finden wir einen Zettel mit der Nachricht, dass wir Silvio finden sollen, doch wer ist dieser Silvio? In der naheliegenden Stadt kann uns bestimmt jemand weiterhelfen. Auf dem Weg treffen wir auf zombieähnliche Kreaturen, die uns in den ersten Kampf von Lost Eidolons: Veil of the Witch verwickeln. Während des Gefechtes treten uns die ersten beiden Mitstreiter bei und helfen uns beim Tutorial vom Spiel. Mit erfolgreichem Abschließen des Tutorials begibt sich die Gruppe in die Stadt, um dort nach mehr Antworten zu suchen.

Das neue Abenteuer beginnt!

Die Stadt ist eure Basis. Hier könnt ihr Verbesserungen mithilfe von Skill-Trees machen, die Klasse eures Hauptcharakters wechseln, die Klassen der Mitstreiter verbessern oder einfach mit Charakteren reden. Nicht alle Optionen sind von Anfang an verfügbar, man schaltet diese mit der Zeit frei. Bevor ein „Run“ startet, wählt ihr vier Mitstreiter, die euren Helden begleiten, zusätzlich kann man noch wählen, welchen Charakter man verfolgen will, um diesen für spätere Expeditionen freizuschalten. Ausrüstung und Startfähigkeiten kann man nicht ändern, diese werden während eines „Runs“ verbessert.

Man startet immer vor einem Raben, der einem die Wahl zwischen drei Relikten gibt, die verschiedene Vorteile geben, wie zum Beispiel: Regeneriere 20 % der max. HP nach dem Ende des Kampfes. Diese Relikte entscheiden meist, wie erfolgreich euer Abenteuer sein kann, da es viele gute Kombinationen gibt, jedoch braucht man etwas Glück, um die guten zu bekommen. Nach jedem Kampf gibt es Resonanzsteine, die man in Ausrüstungen einbauen kann. Maximal drei davon können pro Teil eingebaut werden. Die Steine schalten verschiedene Aspekte für die Waffe oder Rüstung frei. Die Steine reagieren zufällig auf die Teile, aber man sieht immer, bevor man den Stein einbaut, welcher Aspekt freigeschaltet wird.

Zwischen Final Fantasy Tactics und Fire Emblem

Lost Eidolons: Veil of the Witch ist ein Strategie-Rollenspiel, ihr habt euere fünf Charaktere auf einem Feld und müsst meistens alle Gegner eliminieren und den Kampf zu gewinnen. Euere Kämpfer haben alle zwei verschiedenen Waffen und ein paar Fähigkeiten zum Start. Evie zum Beispiel hat ein Einhand-Schwert mit Schild und ein Zauberbuch. Waffen können jederzeit gewechselt werden, bestimmte Fähigkeiten können nur mit der richtigen Waffe ausgeführt werden, so wie Zaubersprüche nur mit einem ausgerüsteten Zauberbuch ausgeführt werden können.

Natürlich gibt es auch Genre typische Waffen Vorteile, es gibt hier kein Waffendreieck wie bei Fire Emblem, sondern Waffen sind gegen bestimmte Rüstungsklassen stärker, zum Beispiel macht eine Axt mehr schaden gegen schwere Rüstung und ein Speer mehr schaden gegen leichte Rüstung. Magie hingegen hat keine Vor- oder Nachteile.

Jeder Mitstreiter hat verschiedene Klassen, und somit andere Fähigkeiten und Spezialisierungen. So kann jeder Spieler sein eigenes Dreamteam machen. Zuerst war ich nicht ganz überzeugt davon, dass man keine neue Ausrüstung bekommt, aber mit ein bisschen mehr Spielen, finde ich das Ausrüstungsproblem sehr gut gelöst in Lost Eidolons: Veil of the Witch. Sehr oft hat man das Problem, wem gibt man das neue starke Schwert, da mehrere Kämpfer dieses benutzen können, hier hat jeder seine eigenen Waffen, spezielle nur für diesen Charakter, das gibt jedem Mitstreiter noch ein bisschen mehr Persönlichkeit.

Bei jedem Level up kann man neue Fähigkeiten erlernen, die zufällig auftauchen und dann muss man sich entscheiden, sehr typisch für das Genre. Nach einem Kampf entscheidet man wo man als nächsten hingeht; nicht jeder Ort ist unbedingt ein Kampf, man kann auch zu einem Shop gehen, ein zufälliges Event auslösen, einen Schrein besuchen und noch einige andere Sachen können auf dem Weg passieren. Hat man das erste Ziel erreicht, gibt es einen Boss Kampf, diese haben oft extra Mechaniken, die man beachten muss, wie einen Altar, den man zerstören muss, sonst werden jede runde neue Gegner beschworen.

Am Ende einer Expedition (egal ob erfolgreich oder nicht) gibt es Materialien, die man für das Verbessern der Stadt benutzen kann: Skill-Tree erweitern, Shop verbessern, Charaktere befördern und Erinnerungen wiedererwecken. Außerdem wird die Story so fortgesetzt.

Fazit

Lost Eidolons: Veil of the Witch ist eine absolute Überraschung für mich, als Fan des Genres. Der Vorgänger hatte schon gezeigt, dass die Entwickler das Gameplay verstanden haben. Die Präsentation ist etwas veraltet und ich kann verstehen das ein Anime Art Stil wie in Fire Emblem zum Beispiel schöne sein kann als der mehr realistisch gehaltene Stil, aber trotzdem sieht das Spiel immer noch gut genug aus. Der Titel zeigt, dass sich das Rogue-lite/-like Element sehr gut mit dem SRPG Genre verbinden lässt. Eine absolute Empfehlung für jeden Strategie-Rollenspiel-Fan.

Fazit Kasten

Kategorie Wertung Kommentar Atmosphäre ⭐9/10 Dark Fantasy Gameplay ⭐9/10 Strategie Rollenspiel vom Feinsten Technik ⭐7/10 Grafik etwas veraltet, aber ausreichend Story ⭐8/10 Mysteriös und spannend Wiederspielwert ⭐10/10 Rogue-lite/-like typisch, viel Content 🎯 Gesamtwertung: 9/10

Lost Eidolons: Veil of the Witch ist erhältlich für Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Playstation 5 und PC.

Der Test basiert auf einem Reviewcode für Lost Eidolons: Veil of the Witch auf der Xbox Series X, der uns freundlicherweise zur Verfügung gestellt wurde.