Warum Kiss me Coffee selbst erfahrene Kaffeeliebhaber überzeugt

Kiss me Coffee ist der Geheimtipp den ihr unbedingt probieren haben müsst. Denn Kiss me Coffee ist nicht nur Fairtrade-Kaffee aus Brasilien. Hier werden die Bohnen handgeröstet und der Kaffee ist 100 Prozent Organic. Also keine Spritzen und keine Pestizide. Und außerdem wird die Wiederaufforstung des Regenwalds unterstützt. Doch das ist ja längst nicht alles. Kiss me Coffee unterstützt auch noch die Tierschutzbrücke München und mit jedem Schluck tut ihr auch noch was Gutes.

Kiss me Coffee ist zwar teurer aber deutlich besser als andere

Kiss me Coffee ist nicht zu vergleichen mit Kaffee aus dem Discounter oder Supermarkt und hat somit auch seinen Preis. Aber dafür bekommt ihr nicht nur guten Geschmack sondern auch einen ganz besonderen Kaffee nach euren Wünschen. Sucht euch im Sortiment eure Lieblingssorte aus. Easy, Medium, Hard, NG+1 und ganz neu Goldovator. Selbst Kaffeeliebhaber sind vom Geschmack überzeugt und können Kiss me Coffee empfehlen.

Und wer zum Kiss me Coffee noch seine besondere Tasse haben will, der bestellt sich diese im Shop direkt mit. Spülmaschinen geeignet und ein Fassungsvermögen von über 400 ml. Da schmeckt der Kaffee gleich noch eine Stufe besser. Übrigens könnt ihr die Kaffeebohnen auch gemahlen bestellen. Das müsst ihr im Bestellvorgang einfach nur angeben und dann könnt ihr den leckeren Kiss me Coffee auch in der herkömmlichen Kaffeemaschine zubereiten.

Auch Kapseln möglich

Kapselliebhaber kommen auch auf ihre Kosten und können 12, 24 oder 48 Kapseln im Shop bestellen. Ihr merkt also das ihr mit Kiss me Coffee nicht wirklich was verkehrt machen könnt. Und das Beste kommt zum Schluss. Da wir und Kiss me Coffee eine Partnerschaft haben bekommt ihr mit dem Gutscheincode GM10 auf euren gesamten Einkauf im Shop 10 Prozent Rabatt.