Finde mit Xbox die besten Weihnachtsgeschenke!

Suchst Du noch das perfekte Weihnachtsgeschenk für Deine Liebsten oder für dich ? Wir haben eine festliche Auswahl an großartigen Spiele- und Hardware-Highlights, die Gaming-Herzen höherschlagen lassen. In diesem Jahr wird neben Konsolen und Controllern mit der ROG Xbox Ally (X) auch erstmals ein Handheld von Xbox unterm Weihnachtsbaum liegen

DIE PERFEKTEN XBOX SPIELE FÜR DIE WEIHNACHTSZEIT

The Outer Worlds 2 (direkt zum Release im Game Pass)

Call of Duty: Black Ops 7 (direkt zum Release im Game Pass)

Indiana Jones und der Große Kreis (direkt zum Release im Game Pass) Der Orden der Riesen DLC (separat für 34,99 Euro erhältlich):

Keeper (direkt zum Release im Game Pass)

Ninja Gaiden 4 (direkt zum Release im Game Pass)

Minecraft (15,99 Euro)

Grounded 2 (im Game Pass verfügbar)

Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 (direkt zum Release im Game Pass)

Gears of War Reloaded (im Game Pass verfügbar)

Clair Obscur: Expedition 33 (im Game Pass verfügbar)

Hollow Knight: Silksong (im Game Pass verfügbar)

GAME PASS

Xbox Game Pass (Preis variiert je nach Tarif, siehe unten) – Xbox Game Pass ist die beste Möglichkeit, Spiele zu entdecken!

Xbox Game Pass Essential (8,99 Euro/Monat): Für Spieler*innen, die das Wesentliche von Xbox wollen.

(8,99 Euro/Monat): Für Spieler*innen, die das Wesentliche von Xbox wollen. Xbox Game Pass Premium (12,99 Euro/Monat): Für alle, die zu attraktiven Konditionen ganz nach ihren eigenen Vorstellungen spielen wollen.

(12,99 Euro/Monat): Für alle, die zu attraktiven Konditionen ganz nach ihren eigenen Vorstellungen spielen wollen. Xbox Game Pass Ultimate (26,99 Euro/Monat): Für Spieler*innen, die das Beste von allem wollen.

CONTROLLER

Xbox Wireless Controller Breaker Series – Diese Controller-Reihe umfasst drei neue Controller, die jeweils ihre eigene Persönlichkeit und einzigartige Merkmale aufweisen – von metallischen Beschichtungen bis hin zu mattierten, durchscheinenden Elementen – und Dir mehr Auswahl bieten.

Xbox Design Lab (99,99 EUR) – Gestalte Deinen eigenen Xbox Wireless Controller oder Xbox Elite Wireless Controller. Kombiniere Deine Lieblingsfarben und -muster und versehe Deinen einzigartigen Controller sogar mit einer individuellen Gravur.

HARDWARE

ROG Xbox Ally Handhelds – Wir haben das Beste von Xbox, Windows und ASUS kombiniert, um eine völlig neue Art von Handheld zu entwickeln. Mit zwei einzigartigen Versionen ist für jeden Geschmack etwas dabei. Mit diesen Geräten ist es einfacher denn je, auf Deine Lieblingsspiele von Xbox, Battle.net und anderen führenden PC-Storefronts zuzugreifen – alles an einem Ort. Beide Handhelds werden von AMD-Prozessoren angetrieben und bieten erstklassige Gaming-Leistung, beeindruckende Grafik und vieles mehr.

ROG Xbox Ally (599,99 EUR): Bietet nahtloses PC-Gaming für unterwegs, sowohl für Gelegenheitsspieler*innen als auch für Enthusiast*innen.

ROG Xbox Ally X (899,99 EUR): Der ultimative Hochleistungs-Handheld für die anspruchsvollsten Spieler*innen.

Xbox Series S 512 GB (349,99 EUR) – Erlebe das beste Preis-Leistungs-Verhältnis im Gaming mit der kleinsten Konsole, die Microsoft je gebaut hat. Wie bei jeder Xbox Series X|S-Konsole kannst Du dank Quick Resume, blitzschnellen Ladezeiten und einer Bildrate von bis zu 120 FPS jede Minute Deines Spiels optimal nutzen. Diese vollständig digitale Konsole lässt sich perfekt mit einem Abonnement des Xbox Game Pass kombinieren. So erhältst Du Zugriff auf eine Bibliothek mit Hunderten von Spielen.

Xbox Series X 1 TB (599,99 EUR) – Die schnellste und leistungsstärkste Xbox von Microsoft aller Zeiten, die sich perfekt für die größten Hits dieser Weihnachtssaison eignet, darunter Ninja Gaiden 4, Grounded 2, Hollow Knight: Silksong und Clair Obscur: Expedition 33. Nutze jede Spielminute optimal mit Quick Resume, blitzschnellen Ladezeiten und einer Bildrate von bis zu 120 FPS – alles dank der Xbox Velocity Architecture. Genieße Tausende von Spielen aus vier Xbox-Generationen, darunter Hunderte von optimierten Titeln, die besser aussehen und sich besser spielen lassen als je zuvor.