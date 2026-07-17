Palworld feiert den Full Release: Neue Inhalte, neue Gebiete und mehr

Palworld erreicht Version 1.0: Pocketpair beendet den Early Access

Nach über zwei Jahren im Early Access ist es endlich soweit: Palworld hat mit Version 1.0 seinen offiziellen Full Release gefeiert. Pocketpair verabschiedet sich damit von der Testphase und liefert gleichzeitig das bislang umfangreichste Update für den beliebten Survival-Hit. Neue Gebiete, zahlreiche zusätzliche Pals, eine überarbeitete Story und viele Gameplay-Anpassungen sollen den Start in die Vollversion markieren.

Doch lohnt sich der Einstieg jetzt wirklich?

Aus einem Überraschungshit wird ein vollwertiges Survival-Abenteuer

Als Palworld Anfang 2024 erschien, sorgte das Spiel innerhalb kürzester Zeit für einen regelrechten Hype. Die Mischung aus Survival, Crafting, Basenbau und den niedlichen – manchmal aber auch überraschend brutalen – Pals traf genau den Nerv vieler Spieler. Gleichzeitig musste sich Pocketpair immer wieder Kritik gefallen lassen, weil einige Kreaturen optisch stark an Pokémon erinnerten.

In den vergangenen Monaten hat das Entwicklerteam das Spiel jedoch kontinuierlich erweitert und verbessert. Mit Version 1.0 soll Palworld nun genau die Erfahrung bieten, die ursprünglich geplant war.

Mehr als nur neue Pals

Der Full Release bringt deutlich mehr mit als ein paar zusätzliche Monster zum Sammeln. Besonders das neue Inselgebiet erweitert die Spielwelt spürbar und bietet neue Biome, Ressourcen sowie Gegner. Gleichzeitig wurde die Geschichte rund um den geheimnisvollen Weltenbaum ausgebaut und erhält nun wesentlich mehr Aufmerksamkeit als noch im Early Access.

Auch spielerisch hat sich einiges getan. Das maximale Level steigt auf 85, neue Fähigkeiten sorgen für mehr Möglichkeiten im Kampf und zahlreiche Quality-of-Life-Verbesserungen machen den Alltag auf eurer Basis deutlich angenehmer. Gerade wer Palworld bereits vor einigen Monaten gespielt hat, wird viele kleine Optimierungen sofort bemerken.

Bekannte Stärken bleiben erhalten

Am grundlegenden Gameplay ändert Pocketpair dagegen bewusst nur wenig – und das ist vermutlich die richtige Entscheidung.

Noch immer sammelt ihr Pals, baut eure Basis aus, erkundet die offene Welt und entscheidet selbst, wie ihr eure Begleiter einsetzen möchtet. Ob als Helfer beim Crafting, als Reittier oder als Unterstützung im Kampf – genau diese Freiheit gehört nach wie vor zu den größten Stärken des Spiels.

Auch im Koop bleibt Palworld ein echter Zeitfresser. Gemeinsam neue Gebiete zu entdecken oder immer größere Produktionsketten aufzubauen, macht auch nach vielen Stunden noch erstaunlich viel Spaß.

Technisch ebenfalls einen Schritt nach vorne

Neben den neuen Inhalten hat Pocketpair auch an der Performance gearbeitet. Animationen wurden überarbeitet, zahlreiche Bugs beseitigt und viele kleinere Komfortfunktionen ergänzt. Das Spiel läuft insgesamt runder als noch zum Early-Access-Start und wirkt an vielen Stellen deutlich ausgereifter.

Gleichzeitig wurden einige Pal-Designs leicht angepasst, nachdem es in der Vergangenheit Diskussionen über mögliche Ähnlichkeiten zu Pokémon gegeben hatte. Die Änderungen fallen nicht drastisch aus, sorgen aber dafür, dass einige Kreaturen nun eigenständiger wirken.

Fazit

Mit Version 1.0 macht Palworld genau das, was man sich von einem gelungenen Full Release wünscht. Statt lediglich eine Versionsnummer zu ändern, liefert Pocketpair zahlreiche neue Inhalte, verbessert viele bestehende Systeme und rundet das gesamte Spielerlebnis sinnvoll ab.

Natürlich bleibt Palworld seinem Konzept treu. Wer mit Survival-Spielen oder Crafting nichts anfangen kann, wird vermutlich auch jetzt nicht plötzlich zum Fan. Wer dagegen bisher auf den richtigen Zeitpunkt zum Einstieg gewartet hat oder nach längerer Pause zurückkehren möchte, findet mit dem Full Release die bislang beste Version des Spiels.

Pocketpair zeigt eindrucksvoll, dass sich eine lange Early-Access-Phase auszahlen kann – und macht Palworld endgültig zu einem der spannendsten Survival-Titel der letzten Jahre.

Kurzfazit

Kategorie Wertung Kommentar Präsentation ⭐ 9/10 Deutlich ausgereifter als zum Early-Access-Start und technisch spürbar verbessert. Gameplay ⭐ 9/10 Die Mischung aus Survival, Crafting und Pal-Management funktioniert weiterhin hervorragend. Umfang ⭐ 10/10 Neue Gebiete, zusätzliche Pals und viele Verbesserungen sorgen für jede Menge Inhalte. Langzeitmotivation ⭐ 9/10 Koop, Basenbau und Sammelfaktor bieten auch langfristig viel Motivation.

Pro

✅ Umfangreiches Full-Release-Update

✅ Neue Insel und zahlreiche neue Pals

✅ Viele Quality-of-Life-Verbesserungen

✅ Technisch deutlich ausgereifter

✅ Koop macht weiterhin enorm viel Spaß

Contra

❌ Survival-Gameplay bleibt Geschmackssache

Gesamtwertung: 9,0 / 10

„Mit Version 1.0 liefert Pocketpair genau den Full Release, den sich viele Fans gewünscht haben. Mehr Inhalte, mehr Komfort und ein insgesamt runderes Spielerlebnis machen Palworld heute besser denn je.“

Quellenangabe/Sources:

Bildmaterial: Das verwendete Bildmaterial stammt aus dem offiziellen Press Kit von Pocketpair Inc. und wird für redaktionelle Zwecke verwendet. Weitere Informationen zum Spiel findet ihr auf der offiziellen Website von Pocketpair:

Images: The images used are from Pocketpair Inc.‘ official press kit and are used for editorial purposes. You can find further information about the game on the official Pocketpair website:

https://www.pocketpair.jp/en/

https://www.igdb.com/games/151665/presskit