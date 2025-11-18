Ein gutes Zeichen: Clair Obscur: Expedition 33 räumt bei den Game-Awards-Nominierungen ab

Die Nominierungsliste für die The Game Awards 2025 spricht eine klare Sprache: Clair Obscur: Expedition 33 ist der große Abräumer. Das Spiel dominiert das Feld mit zwölf Nennungen. Das sind beeindruckende Zahlen! Und zudem ein starkes Signal an die gesamte Branche.
Es ist fast schon eine Sensation, dass ein Titel von einem vergleichsweise kleinen, unabhängigen Studio wie Sandfall Interactive die Triple-A-Konkurrenz derart in den Schatten stellt. In einer Zeit, in der Budgets für Videospiele immer größer werden und zunehmend der monetäre Erfolg im Vordergrund zu stehen scheint, spielt Clair Obscur einfach ein anderes Spiel.
Die Vielzahl der Nominierungen zeigt, dass wir Gamer bereit sind, dieses Spiel mitzuspielen: Wenn ein Spiel durch Innovation, künstlerischen Mut und ein frisches Gameplay-Konzept überzeugen kann, dann weiß die Branche das auch entsprechend zu honorieren. Glücklicherweise.
Die Nominierungen sind eine verdiente Anerkennung für die Risikobereitschaft des Teams. Die einzigartige Ästhetik, inspiriert von der französischen Belle Époque, und das innovative Kampfsystem, das rundenbasierte Strategie mit reaktiven Elementen geschickt kombiniert, heben sich wohltuend ab.
Diese Dominanz in den Nominierungen – auch in der prestigeträchtigen „Game of the Year”-Kategorie ist eine Art Triumph für die kreative Freiheit der Indie-Entwickler – und ein starkes Argument dafür, dass die Gaming-Community nach neuen, unverbrauchten Erlebnissen dürstet.
Ob Clair Obscur bei der Verleihung am 11. Dezember die vielen Nominierungen auch in Auszeichnungen ummünzen kann, bleibt abzuwarten. Doch schon jetzt vermitteln die Nominierungen eine starke Message: Große Ideen sind wichtiger als große Budgets.
Alle Nominierungen der Game Awards 2025 im Überblick:
Game Of The Year
- Clair Obscur: Expedition 33
- Hades 2
- Donkey Kong Bananza
- Hollow Knight: Silksong
- Death Stranding 2: On the Beach
- Kingdom Come: Deliverance 2
Best Ongoing Game
- Fortnite
- Helldivers 2
- Final Fantasy 14
- Marvel Rivals
- No Man’s Sky
Best Performance
- Jennifer English – Clair Obscur: Expedition 33 (Maelle)
- Ben Starr – Clair Obscur: Expedition 33 (Verso)
- Charlie Cox – Clair Obscur: Expedition 33 (Gustave)
- Erika Ishii – Ghost of Yotei (Atsu)
- Troy Baker – Indiana Jones and the Great Circle (Indiana Jones)
- Konatsu Katu – Silent Hill f (Hinako Shimizu)
Best Mobile Game
- Destiny Rising
- Persona 5: The Phantom X
- Sonic Rumble
- Umamasume Pretty Derby
- Wuthering Waves
Best Art Direction
- Clair Obscure: Expedition 33
- Death Stranding 2
- Ghost of Yotei
- Hades 2
- Hollow Knight: Silksong
Best Score And Music
- Clair Obscur: Expedition 33 (Lorien Testard)
- Hades 2 (Darren Korb)
- Hollow Knight: Silksong (Christopher Larkin)
- Death Stranding 2 (Woodkid & Luvig Forssell)
- Ghost of Yotei (Toma Otowa)
Best Audio Design
- Battlefield 6
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2
- Ghost of Yotei
- Silent Hill f
Best Adaptation
- A Minecraft Movie
- Devil May Cry
- Splinter Cell: Deathwatch
- The Last of Us: Season 2
- Until Dawn
Best Narrative
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2
- Ghost of Yotei
- Kingdom Come: Deliverance 2
- Silent Hill f
Games For Impact
- Consume Me
- Despelote
- Lost Records: Bloom and Rage
- South of Midnight
- Wanderstop
Best Community Support
- Baldur’s Gate 3
- Final Fantasy 14
- Fortnite
- Helldivers 2
- No Man’s Sky
Best Multiplayer
- Arc Raiders
- Battlefield 6
- Elden Ring Nightreign
- Peak
- Split Fiction
Best Independent Game
- Absolum
- Ball x Pit
- Blue Prince
- Clair Obscur: Expedition 33
- Hades 2
- Hollow Knight: Silksong
Best Debut Independent Game
- Blue Prince
- Clair Obscur: Expedition 33
- Despelote
- Dispatch
- Megabonk
Best VR/AR Game
- Alien Rogue Incursion
- Arken Age
- Ghost Town
- Deadpool VR
- The Midnight Walk
Content Creator Of The Year
- Cadrel
- Kai Cenat
- MoistCr1tikal
- Sakura Miko
- The Burnt Peanut
Most Anticipated
- Grand Theft Auto 6
- Resident Evil Requiem
- 007 First Light
- The Witcher 4
- Marvel’s Wolverine
Best Action/Adventure Game
- Death Stranding 2
- Ghost of Yotei
- Hollow Knight: Silksong
- Indiana Jones and the Great Circle
- Split Fiction
Best Role-Playing Game
- Avowed
- Clair Obscur: Expedition 33
- Kingdom Come: Deliverance 2
- Monster Hunter Wilds
- The Outer Worlds 2
Best Strategy/Sim Game
- Civilization 7
- Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles
- Jurassic World Evolution 3
- The Alters
- Tempest Rising
- Two Point Museum
Best Fighting Game
- 2XKO
- Capcom Fighting Collection 2
- Fatal Fury: City Of The Wolves
- Mortal Kombat: Legacy Kollection
- Virtua Fighter 5
Best Family Game
- Donkey Kong Bananza
- Lego Party
- Lego Voyagers
- Mario Kart World
- Sonic Racing Crossworlds
- Split Fiction
Best Sports/Racing
- EA Sports FC 26
- F1 25
- Mario Kart World
- Rematch
- Sonic Racing: CrossWorlds
Best Esports Game
- Counter-Strike 2
- DOTA 2
- League of Legends
- Mobile Legends: Bang Bang
- Valorant
Best Esports Athlete
- brawk
- Chovy
- Kakeru
- f0rsakeN
- MenaRD
- Zyw0o
Best Game Direction
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2: On The Beach
- Ghost of Yōtei
- Hades II
- Split Fiction