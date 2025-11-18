Ein gutes Zeichen: Clair Obscur: Expedition 33 räumt bei den Game-Awards-Nominierungen ab

Die Nominierungsliste für die The Game Awards 2025 spricht eine klare Sprache: Clair Obscur: Expedition 33 ist der große Abräumer. Das Spiel dominiert das Feld mit zwölf Nennungen. Das sind beeindruckende Zahlen! Und zudem ein starkes Signal an die gesamte Branche.

Es ist fast schon eine Sensation, dass ein Titel von einem vergleichsweise kleinen, unabhängigen Studio wie Sandfall Interactive die Triple-A-Konkurrenz derart in den Schatten stellt. In einer Zeit, in der Budgets für Videospiele immer größer werden und zunehmend der monetäre Erfolg im Vordergrund zu stehen scheint, spielt Clair Obscur einfach ein anderes Spiel.

Die Vielzahl der Nominierungen zeigt, dass wir Gamer bereit sind, dieses Spiel mitzuspielen: Wenn ein Spiel durch Innovation, künstlerischen Mut und ein frisches Gameplay-Konzept überzeugen kann, dann weiß die Branche das auch entsprechend zu honorieren. Glücklicherweise.

Die Nominierungen sind eine verdiente Anerkennung für die Risikobereitschaft des Teams. Die einzigartige Ästhetik, inspiriert von der französischen Belle Époque, und das innovative Kampfsystem, das rundenbasierte Strategie mit reaktiven Elementen geschickt kombiniert, heben sich wohltuend ab.

Diese Dominanz in den Nominierungen – auch in der prestigeträchtigen „Game of the Year”-Kategorie ist eine Art Triumph für die kreative Freiheit der Indie-Entwickler – und ein starkes Argument dafür, dass die Gaming-Community nach neuen, unverbrauchten Erlebnissen dürstet.

Ob Clair Obscur bei der Verleihung am 11. Dezember die vielen Nominierungen auch in Auszeichnungen ummünzen kann, bleibt abzuwarten. Doch schon jetzt vermitteln die Nominierungen eine starke Message: Große Ideen sind wichtiger als große Budgets.

Alle Nominierungen der Game Awards 2025 im Überblick:

Game Of The Year

Clair Obscur: Expedition 33

Hades 2

Donkey Kong Bananza

Hollow Knight: Silksong

Death Stranding 2: On the Beach

Kingdom Come: Deliverance 2

Best Ongoing Game

Fortnite

Helldivers 2

Final Fantasy 14

Marvel Rivals

No Man’s Sky

Best Performance

Jennifer English – Clair Obscur: Expedition 33 (Maelle)

Ben Starr – Clair Obscur: Expedition 33 (Verso)

Charlie Cox – Clair Obscur: Expedition 33 (Gustave)

Erika Ishii – Ghost of Yotei (Atsu)

Troy Baker – Indiana Jones and the Great Circle (Indiana Jones)

Konatsu Katu – Silent Hill f (Hinako Shimizu)

Best Mobile Game

Destiny Rising

Persona 5: The Phantom X

Sonic Rumble

Umamasume Pretty Derby

Wuthering Waves

Best Art Direction

Clair Obscure: Expedition 33

Death Stranding 2

Ghost of Yotei

Hades 2

Hollow Knight: Silksong

Best Score And Music

Clair Obscur: Expedition 33 (Lorien Testard)

Hades 2 (Darren Korb)

Hollow Knight: Silksong (Christopher Larkin)

Death Stranding 2 (Woodkid & Luvig Forssell)

Ghost of Yotei (Toma Otowa)

Best Audio Design

Battlefield 6

Clair Obscur: Expedition 33

Death Stranding 2

Ghost of Yotei

Silent Hill f

Best Adaptation

A Minecraft Movie

Devil May Cry

Splinter Cell: Deathwatch

The Last of Us: Season 2

Until Dawn

Best Narrative

Clair Obscur: Expedition 33

Death Stranding 2

Ghost of Yotei

Kingdom Come: Deliverance 2

Silent Hill f

Games For Impact

Consume Me

Despelote

Lost Records: Bloom and Rage

South of Midnight

Wanderstop

Best Community Support

Baldur’s Gate 3

Final Fantasy 14

Fortnite

Helldivers 2

No Man’s Sky

Best Multiplayer

Arc Raiders

Battlefield 6

Elden Ring Nightreign

Peak

Split Fiction

Best Independent Game

Absolum

Ball x Pit

Blue Prince

Clair Obscur: Expedition 33

Hades 2

Hollow Knight: Silksong

Best Debut Independent Game

Blue Prince

Clair Obscur: Expedition 33

Despelote

Dispatch

Megabonk

Best VR/AR Game

Alien Rogue Incursion

Arken Age

Ghost Town

Deadpool VR

The Midnight Walk

Content Creator Of The Year

Cadrel

Kai Cenat

MoistCr1tikal

Sakura Miko

The Burnt Peanut

Most Anticipated

Grand Theft Auto 6

Resident Evil Requiem

007 First Light

The Witcher 4

Marvel’s Wolverine

Best Action/Adventure Game

Death Stranding 2

Ghost of Yotei

Hollow Knight: Silksong

Indiana Jones and the Great Circle

Split Fiction

Best Role-Playing Game

Avowed

Clair Obscur: Expedition 33

Kingdom Come: Deliverance 2

Monster Hunter Wilds

The Outer Worlds 2

Best Strategy/Sim Game

Civilization 7

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles

Jurassic World Evolution 3

The Alters

Tempest Rising

Two Point Museum

Best Fighting Game

2XKO

Capcom Fighting Collection 2

Fatal Fury: City Of The Wolves

Mortal Kombat: Legacy Kollection

Virtua Fighter 5

Best Family Game

Donkey Kong Bananza

Lego Party

Lego Voyagers

Mario Kart World

Sonic Racing Crossworlds

Split Fiction

Best Sports/Racing

EA Sports FC 26

F1 25

Mario Kart World

Rematch

Sonic Racing: CrossWorlds

Best Esports Game

Counter-Strike 2

DOTA 2

League of Legends

Mobile Legends: Bang Bang

Valorant

Best Esports Athlete

brawk

Chovy

Kakeru

f0rsakeN

MenaRD

Zyw0o

Best Game Direction