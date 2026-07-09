🐹 Die große Meerschweinchen-Flucht! | 7/10 Review zu Guinea Pig Runaway Together 🐹

4 Leute, eine Kugel… komplettes Chaos 💥! Wer denkt, dass er genug Bauchmuskeln hat, hat noch nicht dieses süße Meerschweinchen-Spiel gespielt! 😂

Mal abgesehen von dem viel zu langen Namen für ein Game 😅 durften wir Guinea Pig Runaway Together testen. 🎮

Aber was ist das eigentlich? Was kann es? Und was ist nicht so gut? 👀

Es waren einmal vier Meerschweinchen….. Diese kann man im Startbildschirm anpassen, je nachdem, wie man sie gerne hätte (schwarz ⚫, weiß ⚪ oder zweifarbig 🟤⚪).

Hinzu kommen noch wunderbare Hüte 🎩🧢, die man freischalten kann, und einige hat man schon von Beginn an bei diesem Abenteuer.

Wohlgemerkt: Man konnte einige Farben auswählen 🎨, aber meine Meerschweinchen-Kameraden wollten ALLE drei braun sein. Warum auch immer. 🤨

Ich war also der Außenseiter mit SCHWARZ. ⚫😎

Zurück zur Geschichte: Diese wollen gerne in die Freiheit. Freiheit, wo es nur Gras 🌱 und gaaaanz viel Essen 🍽️ gibt!

Und wie kommen wir am besten dahin? 🤔

Genau! Wir brechen aus, also ab in die Meerschweinchen-Kugel und los geht’s! 🚀

Durch den tiefen Wald aka Vorgarten haben wir uns in die weite Welt 🌍 hinausgerollt… (ohne das Gras zu berühren 🌱, wegen Kugel, yk? 😅)

Rauf auf die nächste Wippe… aber Moment 🤨

Eigentlich wollte ICH nach links ⬅️… aber meine Kameraden dachten sich wohl: „Nööö.“ 😂

Ja, wie jetzt? 🤷

Jap, wir SEHEN nicht nur 👀, was die anderen drücken (übrigens sowohl mit Maus & Tastatur als auch mit Controller spielbar), sondern müssen auch blitzschnell reagieren, um sie dann FERTIGZUMACHEN. 😈

Neeein 🙃, wenn nur EINER nicht mitzieht, hast du halt Pech… so ist es. 😂

Dann funktioniert „nur mal eben kurz“ nach rechts ➡️ nicht so, oder du springst halt nur die Hälfte anstatt der vollen 180 %. 🔄

quik, quik 🐹

Vom Vorgarten ging’s ab aufs Trampolin, hoch in die Luft, ins Baumhaus für ein kleines Käffchen ☕.

Wobei… dürfen Meerschweinchen Kaffee trinken?! 🤔🐹☕Ääääh… egal 😂, weiter geht’s.

Wir balancieren hier schon zum zweiten Mal. Davon mal abgesehen ist das an sich nicht wirklich eine feste Kugel aus Hartplastik 🫧, sondern eher so eine Seifenblasen-Kugel, die nach einem Hauch von Luft schon zerplatzt… 💥

Aber zurück zum Thema 😄: Wir balancieren also mit unseren kleinen, süßen Pelzfreunden von Baumhaus Richtung… keine Ahnung, was das sein soll. 🤷😂

Also die Schwierigkeit zieht hier gut an! 📈

Gift ☠️, Hammer 🔨, die dich gerne weit, weit ins Weltall transportieren, und nicht zu vergessen: Spikes, die an dein Meerschweinchenfell wollen!

Nachdem wir uns dann gegenseitig öfter „angefaucht“ haben, dass Meerschweinchen 3 doch bitte jetzt auch nach links ⬅️ steuern soll und nicht nach rechts ➡️, haben wir es dann auch weiter geschafft. 🎉

Hier geht’s zum Best-of-Collab-Video 🎥:

Die Meerschweinchen-Gang 🐹🐹🐹🐹 kämpft sich weiter durch brüchige Holzbretter 🪵, Gift ☠️ und spitze Nadeln aus dem Boden 🪡.

(Btw.: Man hat so GAR KEINEN Anhaltspunkt 👀, WANN die genau rauskommen. Keine Linie, keine Abgrenzung etc. Sie sind einfach plötzlich da… 😅 auch ein etwas größerer Minuspunkt.)

Wir hatten im späteren Spielverlauf auch… MATHE 🧮😱

Und das so schnell, dass du kaum schauen konntest. 👀💨

Aber welches Meerschweinchen kann schon Mathe?! 🐹🤓

Die Steuerung hingegen funktioniert an sich sehr gut 🎮, sehr fein justiert 👌. Hier wäre ein Ingame-Voicechat 🗣️ von Vorteil. Ich meine: Wir stecken zu viert in einer Seifenblasen-Meerschweinchen-Kugel, okay? 😅

Da will ich mein Meerschweinchen auf dem vorderen rechten Platz auch ankneifen können 😈🐹, wenn es schon wie ein faules Stück da rumliegt und nichts tut.

(Ja, man SIEHT es 👀: Es wedeln keine Arme 🙌, kein süßer Meerschweinchenpopo wackelt 🍑🐹, wobei meiner ein bisschen schwitzig war… 💦😂)

quik, quik 🐹

Weiter geht’s in unserer Meerschweinchen-Bubble 🫧🐹.

Es wäre absolut gelogen 🤥, wenn ich sagen würde, dass wir alles im First Try geschafft haben… 😅

Aber wir sind bei diesem Spiel mit neuen Meerschweinchen-Bauchmuskeln ins Bett gegangen… 🛏️

Wir haben uns zum Teil vor Lachen nicht mehr eingekriegt 🤣. Es ist teilweise wirklich witzig 😂, wenn nur EINER nicht mitzieht… und du dieselbe Stelle zum 100. Mal machen musst 🔁.

(Ja, unsere Freundschaft ❤️ existiert noch und ist wohlauf. 😄)

Da wir dieses ultra-knuffige Meerschweinchen-Spiel 🐹 natürlich zu viert gespielt haben (mehr Leute = mehr Chaos ), gibt’s die Reviews der anderen natürlich auch:

Besonderheit: Die Bewegungsphysik der Kugel 🫧 fand Andra hier besonders toll. 🐹 Das ist tricky 😵‍💫 und erfordert ein wenig Übung 💪, macht aber super Laune, findet Andra. 😄

Gut und witzig: Andra mag die Einfachheit des Spiels ❤️: Eine Kugel 🫧, bis zu 4 Spieler 👥 und kein Entkommen. 😂 („Nö, hab gesehen, wenn du nur faul dastandest!“ 😆) Ein richtiges 4-Player-Coop . Alleine hat man keine Chance. 🚫 Man merkt sofort, wenn ein Spieler faul ist und nichts machen will. 😄 (DU fauler Sack!)

Das sorgt für kleine Neckereien untereinander 😈, ein bisschen… ja du…

Nicht so toll: Andra fehlte ein besser sichtbares Zeichen mit dem Springen 🐹⬆️ an der Kugel 🫧. Er verstand nicht so gut, wann man denn nun gesprungen ist. quik, quik 🐹 Getippt und weiter geht’s…

(Mathe ging später auch nicht… 🧮😂)

hat es Spaß gemacht und es war für ihn süß und witzig. (was im Spiel nicht schwarz war 😅) Was dem armen Blacky🐹 jedoch nicht so gefallen hat, war, dass man schlecht sehen konnte, wo die Stacheln herauskamen 🪡.

Zusammen in einer Blase 🫧 zu hängen, macht sehr viel Spaß 😄 mit den richtigen Personen 👥. Manche Level (Abschnitte) waren echt leicht 🙂 und manche andere sehr kompliziert 😵‍💫, aber alle sind auf irgendeine Art lösbar und machbar. 💪

⭐ Nach etwas mehr als 3 Stunden Spielzeit können wir das Spiel empfehlen 👍🐹, auch wenn es noch das ein oder andere zu verbessern gibt 🔧.

Wer gerne Mehrspieler-Spiele 🎮👥 spielt, nichts gegen schwitzige, flauschige Popos 🐹💦 hat und gerne kontrolliert 👀, was der Nachbar so macht, ist hier bestens aufgehoben. 😄

Nicht zu vergessen: Man sollte sich selbst nicht zu ernst nehmen 🤪, sondern auch einfach mal lachen 😂, weil es eben nicht so gelaufen ist, wie es sollte.

Wir haben viel zu lachen gehabt… Sehr viel. 🤣🐹

Danke an DWS Interactive ❤️ für das Bereitstellen des Spiels. 🎮

⚫ Von mir eine glatte 7 von 10 Punkten! ⚫

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Keine Lust alles zu Lesen? Hier die kleine Zusammenfassung in Stichpunkten:

✅ Positiv:

✅ Chaotischer Koop-Spaß mit bis zu 4 Spielern

✅ Süßer Look und anpassbare Charaktere

✅ Freischaltbare Hüte

✅ Viel Lachpotenzial

✅ Fein justierte Steuerung

✅ Mit Maus/Tastatur und Controller spielbar

⭕ Negativ:

⭕ Sprunganzeige könnte deutlicher sein

⭕ Gefahren wie Stacheln sind teils schwer vorhersehbar

⭕ Koordination kann schnell frustrierend werden

⭕ Ingame-Voicechat wäre hilfreich

⭕ Spätere Mathe-Passagen können stressig sein