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🐹 Die große Meerschweinchen-Flucht! | 7/10 Review zu Guinea Pig Runaway Together 🐹

von SaltedFoxy
von SaltedFoxy 0 Kommentar/Kommentare:

4 Leute, eine Kugel… komplettes Chaos 💥! Wer denkt, dass er genug Bauchmuskeln hat, hat noch nicht dieses süße Meerschweinchen-Spiel gespielt! 😂

Mal abgesehen von dem viel zu langen Namen für ein Game 😅 durften wir Guinea Pig Runaway Together testen. 🎮

Aber was ist das eigentlich? Was kann es?  Und was ist nicht so gut? 👀

Es waren einmal vier Meerschweinchen….. Diese kann man im Startbildschirm anpassen, je nachdem, wie man sie gerne hätte (schwarz ⚫, weiß ⚪ oder zweifarbig 🟤⚪).

Hinzu kommen noch wunderbare Hüte 🎩🧢, die man freischalten kann, und einige hat man schon von Beginn an bei diesem Abenteuer.

Meerschweinchen POWER!

Wohlgemerkt: Man konnte einige Farben auswählen 🎨, aber meine Meerschweinchen-Kameraden wollten ALLE drei braun sein. Warum auch immer. 🤨
Ich war also der Außenseiter mit SCHWARZ. ⚫😎

Zurück zur Geschichte: Diese wollen gerne in die Freiheit. Freiheit, wo es nur Gras 🌱 und gaaaanz viel Essen 🍽️ gibt!

Und wie kommen wir am besten dahin? 🤔
Genau! Wir brechen aus, also ab in die Meerschweinchen-Kugel und los geht’s! 🚀

Durch den tiefen Wald  aka Vorgarten  haben wir uns in die weite Welt 🌍 hinausgerollt… (ohne das Gras zu berühren 🌱, wegen Kugel, yk? 😅)

Rauf auf die nächste Wippe… aber Moment 🤨

Meerschweinchen POWER alle vier

Eigentlich wollte ICH nach links ⬅️… aber meine Kameraden dachten sich wohl: „Nööö.“ 😂
Ja, wie jetzt? 🤷

Jap, wir SEHEN nicht nur 👀, was die anderen drücken (übrigens sowohl mit Maus & Tastatur als auch mit Controller spielbar), sondern müssen auch blitzschnell reagieren, um sie dann FERTIGZUMACHEN. 😈

Neeein 🙃, wenn nur EINER nicht mitzieht, hast du halt Pech… so ist es. 😂

Dann funktioniert „nur mal eben kurz“ nach rechts ➡️ nicht so, oder du springst halt nur die Hälfte anstatt der vollen 180 %. 🔄

quik, quik 🐹

Vom Vorgarten ging’s ab aufs Trampolin, hoch in die Luft, ins Baumhaus für ein kleines Käffchen ☕.

Wobei… dürfen Meerschweinchen Kaffee trinken?! 🤔🐹☕Ääääh… egal 😂, weiter geht’s.

Auch das Landen muss als Meerschweinchen geübt werden!

Wir balancieren hier schon zum zweiten Mal. Davon mal abgesehen ist das an sich nicht wirklich eine feste Kugel aus Hartplastik 🫧, sondern eher so eine Seifenblasen-Kugel, die nach einem Hauch von Luft schon zerplatzt… 💥

Aber zurück zum Thema 😄: Wir balancieren also mit unseren kleinen, süßen Pelzfreunden von Baumhaus Richtung… keine Ahnung, was das sein soll. 🤷😂

Also die Schwierigkeit zieht hier gut an! 📈

Gift ☠️, Hammer 🔨, die dich gerne weit, weit ins Weltall transportieren, und nicht zu vergessen: Spikes, die an dein Meerschweinchenfell wollen!

Nachdem wir uns dann gegenseitig öfter „angefaucht“ haben, dass Meerschweinchen 3 doch bitte jetzt auch nach links ⬅️ steuern soll und nicht nach rechts ➡️, haben wir es dann auch weiter geschafft. 🎉

Hier geht’s zum Best-of-Collab-Video 🎥:

Die Meerschweinchen-Gang 🐹🐹🐹🐹 kämpft sich weiter durch brüchige Holzbretter 🪵, Gift ☠️ und spitze Nadeln aus dem Boden 🪡.

(Btw.: Man hat so GAR KEINEN Anhaltspunkt 👀, WANN die genau rauskommen. Keine Linie, keine Abgrenzung etc. Sie sind einfach plötzlich da… 😅 auch ein etwas größerer Minuspunkt.)

Wir hatten im späteren Spielverlauf auch… MATHE 🧮😱

Meerschweinchen & Mathe?

Und das so schnell, dass du kaum schauen konntest. 👀💨
Aber welches Meerschweinchen kann schon Mathe?! 🐹🤓

Die Steuerung hingegen funktioniert an sich sehr gut 🎮, sehr fein justiert 👌. Hier wäre ein Ingame-Voicechat 🗣️ von Vorteil. Ich meine: Wir stecken zu viert in einer Seifenblasen-Meerschweinchen-Kugel, okay? 😅

Da will ich mein Meerschweinchen auf dem vorderen rechten Platz auch ankneifen können 😈🐹, wenn es schon wie ein faules Stück da rumliegt und nichts tut.

(Ja, man SIEHT es 👀: Es wedeln keine Arme 🙌, kein süßer Meerschweinchenpopo wackelt 🍑🐹, wobei meiner ein bisschen schwitzig war… 💦😂)

quik, quik 🐹

Weiter geht’s in unserer Meerschweinchen-Bubble 🫧🐹.

Es wäre absolut gelogen 🤥, wenn ich sagen würde, dass wir alles im First Try geschafft haben… 😅

Aber wir sind bei diesem Spiel mit neuen Meerschweinchen-Bauchmuskeln  ins Bett gegangen… 🛏️

Wir haben uns zum Teil vor Lachen nicht mehr eingekriegt 🤣. Es ist teilweise wirklich witzig 😂, wenn nur EINER nicht mitzieht… und du dieselbe Stelle zum 100. Mal machen musst 🔁.

Natürlich darf Wasser nicht vergessen werden, bei unseren Meerschweinchen

(Ja, unsere Freundschaft ❤️ existiert noch und ist wohlauf. 😄)

Da wir dieses ultra-knuffige Meerschweinchen-Spiel 🐹 natürlich zu viert gespielt haben  (mehr Leute = mehr Chaos ), gibt’s die Reviews der anderen natürlich auch:

Andra🐹:

Besonderheit: Die Bewegungsphysik der Kugel 🫧 fand Andra hier besonders toll. 🐹 Das ist tricky 😵‍💫 und erfordert ein wenig Übung 💪, macht aber super Laune, findet Andra. 😄

Gut und witzig: Andra mag die Einfachheit des Spiels ❤️: Eine Kugel 🫧, bis zu 4 Spieler 👥 und kein Entkommen. 😂 („Nö, hab gesehen, wenn du nur faul dastandest!“ 😆) Ein richtiges 4-Player-Coop . Alleine hat man keine Chance. 🚫 Man merkt sofort, wenn ein Spieler faul ist und nichts machen will. 😄 (DU fauler Sack!)

Das sorgt für kleine Neckereien untereinander 😈, ein bisschen… ja du…

Nicht so toll: Andra fehlte ein besser sichtbares Zeichen mit dem Springen 🐹⬆️ an der Kugel 🫧. Er verstand nicht so gut, wann man denn nun gesprungen ist. quik, quik 🐹 Getippt und weiter geht’s…
(Mathe ging später auch nicht… 🧮😂)

Blacky 🐹:

hat es Spaß gemacht und es war für ihn süß und witzig. (was im Spiel nicht schwarz war 😅) Was dem armen Blacky🐹 jedoch nicht so gefallen hat, war, dass man schlecht sehen konnte, wo die Stacheln herauskamen 🪡.

Sika🐹:

Zusammen in einer Blase 🫧 zu hängen, macht sehr viel Spaß 😄 mit den richtigen Personen 👥. Manche Level (Abschnitte) waren echt leicht 🙂 und manche andere sehr kompliziert 😵‍💫, aber alle sind auf irgendeine Art lösbar und machbar. 💪

⭐ Nach etwas mehr als 3 Stunden Spielzeit können wir das Spiel empfehlen 👍🐹, auch wenn es noch das ein oder andere zu verbessern gibt 🔧.

Wer gerne Mehrspieler-Spiele 🎮👥 spielt, nichts gegen schwitzige, flauschige Popos 🐹💦 hat und gerne kontrolliert 👀, was der Nachbar so macht, ist hier bestens aufgehoben. 😄

Nicht zu vergessen: Man sollte sich selbst nicht zu ernst nehmen 🤪, sondern auch einfach mal lachen 😂, weil es eben nicht so gelaufen ist, wie es sollte.

Wir haben viel zu lachen gehabt… Sehr viel. 🤣🐹

Danke an DWS Interactive ❤️ für das Bereitstellen des Spiels. 🎮

⚫ Von mir eine glatte 7 von 10 Punkten! ⚫

Hier geht’s direkt zum —> Spiel <—

Keine Lust alles zu Lesen? Hier die kleine Zusammenfassung in Stichpunkten:

✅ Positiv:

✅ Chaotischer Koop-Spaß mit bis zu 4 Spielern
✅ Süßer Look und anpassbare Charaktere
✅ Freischaltbare Hüte
✅ Viel Lachpotenzial
✅ Fein justierte Steuerung
✅ Mit Maus/Tastatur und Controller spielbar

⭕ Negativ:

⭕ Sprunganzeige könnte deutlicher sein
⭕ Gefahren wie Stacheln sind teils schwer vorhersehbar
⭕ Koordination kann schnell frustrierend werden
⭕ Ingame-Voicechat wäre hilfreich
⭕ Spätere Mathe-Passagen können stressig sein

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