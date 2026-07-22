yfood River Race 350 – Abenteuer-Creator startet Weltrekordversuch auf der Donau

72 Stunden. 350 Kilometer. Ein Ziel: Weltrekord. Der Abenteuer-Creator und Extremathlet Marinus Obermair (23), bekannt als MovelikeG, stellt sich beim yfood River Race 350 der größten Herausforderung seines Lebens. Von Passau bis Bratislava will der Rosenheimer in nur 72 Stunden Österreich durchschwimmen – gegen Schlafmangel und die eigenen Grenzen. Gelingt ihm das, stellt er einen neuen Weltrekord auf. Unter seinen Supportern: Sophia Thomalla, Joey Kelly und Luca Hänni. Zuschauer können das gesamte Spektakel mit Moderator Jan Mihm live auf yfood.com und YouTube verfolgen.

„Die meisten Menschen denken, für außergewöhnliche Dinge braucht man außergewöhnliche Fähigkeiten. Stimmt nicht. Man braucht die richtige Einstellung, harte Arbeit und ein Team, das an einen glaubt. Das yfood River Race 350 ist mein Beweis dafür. Am Ende zählt nicht, ob du der Schnellste oder der Stärkste bist – am Ende zählt, dass du losgelegt hast. Make a Move“, sagt Marinus.

Die Idee – ein Kindheitstraum

Als Dreijähriger setzte Marinus gemeinsam mit seinem Vater ein Papierboot in die Donau. Auf die Frage, wohin es wohl treiben würde, lautete die Antwort seines Vaters: „Einmal durch ganz Österreich.“ Fast 20 Jahre später will der 23-Jährige nun genau das schaffen – schwimmend. Die Strecke führt durch starke Strömungen, vorbei an Schiffsverkehr, durch Tag und Nacht und über mehrere hundert Kilometer offenes Gewässer. Mit an seiner Seite auch Ausnahme-Athlet Joey Kelly, der Marinus bei einem Teil der Vorbereitung unterstützt hat. Im Livestream übernehmen bekannte Persönlichkeiten aus Marinus Umfeld wie Joey, Dj Ötzi und Sophia Thomalla die Rolle von Kilometer-Paten. Jeder von ihnen steht für einen eigenen Streckenabschnitt der Donau – als Gesicht, als Motivation und als Reminder, dass Marinus auf dieser Strecke nicht allein schwimmt.

350 km, Schlafmangel und Erschöpfung

Begleitet wird Marinus von einem Physiotherapeuten, Sanitätern und live zugeschalteten Coaches – für die körperlichen und mentalen Herausforderungen. Mental unterstützt ihn dabei die Worldchanger Foundation: Gemeinsam nutzen sie den Rekordversuch, um Spenden für die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen zu sammeln. Parallel fährt das eigens ausgestattete yfood-Hausboot mit – Sicherheitszentrale, Versorgungsstation, Schlafplatz und mobiles Livestudio in einem. Von dort begleitet Moderator Jan Mihm das Abenteuer rund um die Uhr und liefert der Community Updates direkt von der Donau.

„Marinus Idee war von Anfang an zu gut, um sie nicht zu unterstützen. Genau solche Projekte lieben wir. Am Ende geht es hier um weit mehr als ums Schwimmen. Es geht darum, Grenzen auszutesten und Träume wahr werden zu lassen. Letztlich den inneren Abenteuer-Hunger von Marinus zu stillen und Menschen damit auch zu inspirieren“, so Marco Raab, Chief Marketing Officer von yfood.

Projekt: yfood River Race 350 – 350 km Weltrekordschwimmen durch Österreich auf der Donau

Rekordanwärter: Marinus Obermair (MovelikeG), 23 Jahre

Livestream-Start: 26.07.2026, 17:00 Uhr

Geplantes Ziel: 29.07.2026, ETA: 19:00 Uhr

Startort: Passau, Niederbayern

Zielort: Bratislava, Österreich-Slovakische Grenze

Distanz: 350 Kilometer

Strömung: im Durchschnitt 4 km/h

Zielzeit: 72 Stunden inkl. Schleusenzeiten

Äquivalent: 35 olympische Marathon-Schwimmen // 10x Langstrecken-Schwimmcompetition Capri-Neapel // >10x Ärmelkanal

Täglicher Energiebedarf: ca. 10.000 – 15.000 Kalorien

Über Marinus Obermaier

Marinus Obermair, aka MovelikeG, ist mit über 600.000 Followern einer der relevantesten Abenteuer-Creator im deutschsprachigen Raum. Sein Motto ist zugleich Programm: Make a Move. Statt zu reden, macht er – und das seit Jahren mit Projekten, die zeigen, was möglich ist, wenn man einfach anfängt: eine Weltreise ohne Budget, eine Radtour quer durch Australien, immer getrieben von der Frage, wie weit man kommt, wenn man einfach losgeht. Mit dem yfood River Race 350 hebt er das Level jetzt auf ein neues Maß. Sein bisher größtes Abenteuer und sein erster Weltrekordversuch.

Über yfood

yfood ist eine der führenden Marken für Trinkmahlzeiten in Europa. Seit der Gründung der yfood Labs GmbH im Jahr 2017 in München revolutionieren sie mit ihren Produkten die Lebensmittelbranche. Smart Food ist als Alternative für Situationen entwickelt, in denen Menschen keine Zeit finden, sich gesund zu ernähren, oder in denen schlichtweg keine frischen und hochwertigen Lebensmittel verfügbar sind. Alle yfood-Produkte sind ausbalancierte, voll mobile Trinkmahlzeiten und vereinen somit Schnelllebigkeit und eine bewusste Ernährung. Das Besondere hierbei ist der von yfood verfolgte „Complete Nutrition“ Ansatz: Die Produkte enthalten alle essenziellen Mikro- und Makronährstoffe, die der Körper benötigt – und das, ohne Einbußen beim Geschmack. Aktuell sind die Produkte in 30 europäischen Märkten bestellbar und sind an über 50.000 POS in 18 Ländern gelistet. Weitere Informationen unter www.yfood.com.