Gamescom 2025 – Ferocious

Das Sommer geht wieder in die Endphase des Jahres und Ihr wisst was das bedeutet? Zeit für die Gamescom! Auch dieses Jahr waren wir wieder in Köln unterwegs um uns ein paar nette Spiele anzuschauen. Der Publisher tinyBuild hat uns auf die Dinosaurier Jagd eingeladen mit Ferocious vom deutschen Entwickler OMYOG.

Die Demo von Ferocious, die wir gesehen haben, startet mit einem Flugzeugabsturz auf eine mysteriöse alte Insel. Unser Protagonist wacht auf einem Strand auf und merkt das sein Bruder nicht mehr bei ihm ist. Beim erkunden der Umgebung fallen uns direkt sehr große Krabben ähnliche Kreaturen an, die uns nicht direkt angreifen, aber man sollte trotzdem nicht zu nahe dran gehen. Wir finden zuerst einen Rucksack und ein paar Materialien und werden in das Crafting System eingeführt. Ein paar Bandagen und ein Messer aus Knochen gebastelt und weiter geht es durch den sehr beeindruckend aussehenden Jungle. Beim weiteren erforschen der Insel, treffen wir auf die ersten Söldner die wir mit Hilfe von Stealth und unserem neu gebastelten Messer, ausschalten.

Ab diesem Punkt fühlt es sich an als ob wir Far Cry 3 spielen würden, und der Entwickler erzählt uns, dass der ex-Far Cry Direktor an dem Spiel mit gearbeitet hat. Doch es dauert nicht lange und wir treffen auf die ersten Dinosaurier gegen die wir uns Verteidigen müssen, zum glück hatten die Söldner Schusswaffen dabei die wir uns angeeignet haben.

Die Demo zeigte den Anfang des Spiels und gab einen guten Überblick was einem im Spiel erwartet. Später gibt es Möglichkeiten die Dinosaurier zu kontrollieren um sie gegen die Söldner einzusetzen. Je weiter man in der Story vorankommt, desto mehr erfährt man über die Insel und warum die Söldner eigentlich hier sind. Die Kämpfe können auf mehreren Wegen gelöst werden: wollt ihr einfach rumballern und das ganze Lager auf euch aufmerksam machen? oder versucht ihr euch mit Hilfe von Stealth durchzukämpfen.

Interesse am Spiel? Dann haben wir gute News für euch. Es gibt eine Demo auf Steam die Ihr euch runterladen könnt und einen Einblick in das Spiel bekommt, bevor es Ende 2025 für PC erscheinen wird. Es handelt sich um einen älteren Demo als die, die auf der Gamescom gezeigt wurde, aber sie kann trotzdem vom Spiel überzeugen. Wenn Ihr Fans von Far Cry und Dinos seit dann solltet Ihr euch auf jeden fall Ferocious vormerken.

Erforschen, anpassen und nutzt die Gefahren der Insel zu eurem Vorteil. Dies ist nicht nur eine Kulisse, sondern eine unerbittliche, sich ständig verändernde Kraft, die diejenigen herausfordert und belohnt, die es wagen, ihre Geheimnisse zu lüften.

Ferocious Gamescom Trailer

Ferocious erscheint ende 2025 für PC. Konsolen Ports sind geplant, aber erst wird sich auf die PC Version konzentriert.