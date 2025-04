Alle Transformationen zum Winx Club Reboot enthüllt

Winx Club ist für viele eine prägende Serie ihrer Kindheit – so auch für mich. Die Abenteuer von Bloom und ihren Freundinnen haben mich lange begleitet: bis zur 8. Staffel, durch die Filme, das Spin-Off World of Winx und sogar bis zur Realserie auf Netflix. Doch nach all diesen Entwicklungen war klar: Winx Club musste irgendwann einen neuen Weg einschlagen.

Dieser neue Weg wurde letztes Jahr angekündigt und trägt den schlichten Namen Winx Club Reboot. Richtig gehört – man hat sich nicht einfach für Winx Club entschieden, wie es bei anderen Reboots oft der Fall ist, sondern das Wort Reboot direkt drangehängt, um klarzustellen: Hier beginnt etwas Neues. Und das ist eigentlich ziemlich sinnvoll.

Im Gegensatz zur Originalserie ist das Reboot nicht gezeichnet, sondern vollständig in 3D animiert. Einen ersten Trailer gibt es bereits – und ich muss sagen: Es sieht wirklich gut aus! Jetzt hat der offizielle YouTube-Kanal von Winx Club sogar innerhalb eines Monats alle neuen Transformationen unserer geliebten Feen veröffentlicht. Und glaubt mir: Sie sind richtig beeindruckend geworden.

Aber überzeugt euch am besten selbst und schaut euch die neuen Transformationen zum Winx Club Reboot an, das im Herbst dieses Jahres auf Netflix erscheinen soll!

Bloom:

Flora:

Tecna:

Musa:

Stella:

Aisha/Layla: