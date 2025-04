Der erste Trailer zur 2. Staffel von Wednesday ist da

Wednesday war bei seinem Erscheinen mehr als nur ein Überraschungserfolg. Die Serie aus dem Kopf von Visionär Tim Burton zeigte uns Jenna Ortega in der Rolle der titelgebenden Wednesday, die nach zahlreichen Schulwechseln schließlich auf jene Einrichtung geschickt wird, die auch ihre Eltern einst besuchten. Schnell wird klar: Diese Schule verbirgt weit mehr, als man zunächst vermuten würde – und auch innerhalb der Addams-Familie schlummern noch jede Menge Geheimnisse, denen Wednesday unbedingt auf den Grund gehen will.

Die Serie wirkt auf den ersten Blick wie eine klassische Teenie-Serie – nur eben mit der Addams Family und Tim Burton am Steuer. Klingt erstmal nach einer ungewöhnlichen Mischung, doch für Netflix wurde das Konzept zum vollen Erfolg.

Die erste Staffel endete mit einem spannenden Cliffhanger, und es war wenig überraschend, dass Fans sehnsüchtig auf eine Fortsetzung warteten. Lange Zeit war es still um Staffel 2 – doch nun ist endlich der erste Trailer da! Dieser gewährt einen ausführlichen Einblick in das nächste Kapitel rund um Wednesday und ihre düstere Welt.

In der zweiten Staffel kehrt Wednesday an die altbekannte Schule zurück – entschlossen, die noch offenen Mysterien zu lösen und tiefere Geheimnisse zu lüften. Dabei begegnet sie erneut skurrilen Figuren, gefährlichen Intrigen – und dem Tod, der nie weit entfernt scheint. Der Trailer verspricht wieder genau den Mix aus schwarzem Humor, Mystery und Gothic-Charme, den Fans bereits an Staffel 1 geliebt haben.

Wie inzwischen bei Netflix üblich, erscheint die neue Staffel in mehreren Teilen. Teil 1 von Wednesday Staffel 2 startet am 6. August, Teil 2 folgt dann am 3. September. Fans dürfen sich also auf einen düsteren Spätsommer freuen – mit ordentlich Grusel, Humor und Wednesday-typischer Coolness.

Trailer zur zweiten Staffel von Wednesday: