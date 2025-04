Street Fighter 6 – Elena Trailer

Capcom zeigt den Gameplay Trailer für den letzten Season 2 DLC-Kämpfer für Street Fighter 6. Elena tanzt sich an die Spitze.

Als wiederkehrender Fan-Liebling der Serie wird Elena die Spieler begeistern, denn sie bringt ihr einzigartiges Moveset mit, das von Capoeira inspiriert ist, einer brasilianischen Kampfkunst und Tanzform, die Kampfsport, Tanz, Musik und Akrobatik mit dem modernen Touch der Street Fighter 6-Mechanik verbindet. Elena bringt auch eine brandneue Stage mit, Reniala Remains, die die nächtlichen Ebenen Afrikas zeigt, mit wilden Tieren im Hintergrund, die alle vom glühenden Mond beleuchtet werden. Die Spieler müssen mit Elena mithalten, wenn sie in allen drei Spielmodi, einschließlich World Tour, Fighting Ground und Battle Hub, tanzt.

Die temperamentvolle Elena zeigt ihre Kicker-Moves in zwei farbenfrohen Outfits. Outfit 1 ist ihrem neuesten Look nachempfunden und bietet einen frischen und doch vertrauten Stil, der sowohl ihre Anmut als auch ihren Körperbau betont, während Outfit 2 eine Ode an ihren ikonischen Look aus Street Fighter III: New Generation und Ultra Street Fighter IV ist. Outfit 2 kann durch das Maximieren der Bindung zu ihr in World Tour oder durch Fighter-Münzen erworben werden.