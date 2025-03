Gewinnspiel zum Kinostart von HAPS – CRIME DOESN`T PAY

Zum Kinostart von HAPS – CRIME DOESN´T PAY haben wir zusammen mit unseren Partner ein tolles Gewinnspiel auf die Beine gestellt. Wir verlosen dabei unter allen Teilnehmern 3 x 2 Kinokarten und jeweils einen Hoodie von HAPS im Wert von 59.90 Euro (Größe L) . Das Mitmachen ist ganz einfach: Sendet eine Mail mit dem Betreff „Haus“ an mach-mit-bei@games-mag.de und schon landet ihr im Lostopf. Das Gewinnspiel läuft bis Freitag, den 04. April um 23:59 Uhr. Wir drücken euch fest die Daumen.

1 of 4

Zum Film

Der unscheinbare Kleinkriminelle Alexander Rothstein, gespielt von Constantin von Jascheroff (BARFUSS BIS ZUM HALS, DOGS OF BERLIN), landet wegen Drogenhandels in einem der härtesten Gefängnisse Deutschlands, und muss seine schwangere Frau (Xenia Assenza) zurücklassen. Getrieben von großen Geldsorgen und der nackten Überlebensangst im Gefängnisalltag, lässt sich Rothstein auf eine gefährliche Allianz mit dem kurdischen Gangsterboss Mazlum ein (Cem Öztabakci, DOGS OF BERLIN, DER AUFTRAG, ONE NIGHT OFF, WOODWALKERS 1 & 2). Gemeinsam ziehen sie ein ebenso lukratives wie perfekt geplantes Drogengeschäft auf, das weit über die Gefängnismauern hinausgeht. Doch während alles bestens zu laufen scheint, verstrickt sich Alexander mehr und mehr in ein Netz aus Intrigen und Verrat, aus dem es schon bald kein Entkommen mehr gibt. Plötzlich steht er vor der unvermeidlichen Wahl, entweder in diesem Strudel unterzugehen oder selbst zum Monster zu werden.

Autor, Regisseur und Produzent Ekrem Engizek bringt mit HAPS – CRIME DOESN’T PAY nicht nur packende Kinounterhaltung auf die deutschen Leinwände. Im Rahmen des Release findet zudem eine begleitende Aufklärungskampagne zum Thema Jugendkriminalität statt. Mit dem Untertitel „Crime doesn´t pay“ möchten die Filmemacher dafür sensibilisieren, dass sich junge Menschen allzu oft vom vermeintlich aufregenden Gangster-Lifestyle und dem Traum vom schnellen Geld angezogen fühlen, ohne sich der Schattenseiten eines kriminellen Lebens bewusst zu sein. In Zusammenarbeit mit Justizorganisationen, ehemaligen Straftätern und Influencern nutzt diese wichtige Präventions-Kampagne Podcasts, ein Musikalbum, Videos und authentische Geschichten, um Jugendliche auf glaubwürdige Weise zu erreichen. Mehr Informationen zur Kampagne finden Sie hier.

Neben Hauptdarsteller Constantin von Jascheroff (BARFUSS BIS ZUM HALS, DOGS OF BERLIN) gehören zum Ensemble Xenia Assenza (TSCHICK, FAKING BULLSHIT, DER JUNGE HÄUPTLING WINNETOU), Kais Setti (DOGS OF BERLIN, NACHTSCHICHT), Cem Öztabakci (DER LETZTE BULLE, DOGS OF BERLIN), Korkmaz Aslan (MY SWEET PEPPERLAND) sowie Deutschrap-Star Amir „ASCHE“ Aschenberg in seiner ersten Spielfilmrolle. Daneben konnte Regisseur Engizek eine hochkarätige Crew für seinen zweiten Spielfilm gewinnen, u. a. Filmmusik-Komponist Martin Todsharow (TATTOO, ELEMENTARTEILCHEN, HONIG IM KOPF, LIEBER KURT) und Christof Wahl (BARFUSS, KEINOHRHASEN, FACK JU GÖTHE, MAXTON HALL), der für die Kamera verantwortlich ist.

Der Kinostart von HAPS – CRIME DOESN’T PAY wird von einer umfassend angelegten Musik- und Social-Media-Kampagne begleitet. 30 einflussreiche Namen der deutschen Hip-Hop- und Rap-Szene haben sich für dieses einzigartige Projekt zusammengefunden. 30 eigens produzierte Musikvideos von deutschen Gangster-Rappern wie Haftbefehl, Asche und Azad wurden bereits gedreht und werden sich auf dem HAPS – CRIME DOESN’T PAY-Soundtrack befinden. Jede Woche wird ein neues Musikvideo über die HAPS-Kanäle veröffentlicht. Mehr zum Film findet ihr auf der offiziellen Website: https://haps-film.com/

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen mit Wohnsitz in Deutschland, Österreich, Liechtenstein und der Schweiz. Angestellte von Games-Mag.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Nicht teilnahmeberechtigt an dem Gewinnspiel sind Personen, die zum Zeitpunkt ihrer Teilnahme jünger als 14 Jahre sind. Teilnehmer des Gewinnspiels ist diejenige Person, die die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von Games-Mag.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden.