MARVEL Cosmic Invasion – Angekündigt

Tribute Games und Dotemu kündigen ein neues Marvel Beat’em up an. Marvel Cosmic Invasion bringt die Helden in ein 2D Abenteuer zusammen.

Nach dem großartigen Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, kommt jetzt ein neues Beat ‚em up Spiel im Marvel Universum.

Der Kosmos muss fallen, damit ich leben kann!“ So schwört es Annihilus, der lebende Tod, der wandelt! Nach einem noch nie dagewesenen Angriff auf die Galaxie steht alles Leben auf dem Spiel. Nova, Spider-Man, Wolverine, Phyla-Vell, Captain America und viele andere irdische und kosmische Helden werden sich in einem sternenumspannenden Abenteuer gegen die tödliche Annihilation Wave verbünden. Von New York City bis in die Tiefen der Negativen Zone wird in MARVEL Cosmic Invasion um die Zukunft des Universums gekämpft – quer durch die Sterne! 15 spielbare Helden – Egal, ob du ein Experte der alten Schule bist oder ein Fan der ersten Stunde, du wirst bekannte Gesichter finden und neue Favoriten in einer fesselnden Liste von Charakteren aus dem gesamten Marvel-Universum entdecken!

Meistern Sie das Cosmic Swap Tag-Team System – Mit dem Cosmic Swap Tag-Team System können Sie zwei Helden für jeden Level auswählen und sofort zwischen ihnen wechseln. Erstelle einzigartige Kombos und mächtige Spezialangriffe. Die Fähigkeiten jedes Charakters ermutigen zu kreativen Team-Ups und einem taktischen Ansatz in der Action.

Erstaunliche Retro-Art-Direktion – MARVEL Cosmic Invasion ist eine Hommage an eine der kultigsten Epochen von Marvel, mit atemberaubenden, vollfarbigen Pixel-Designs.

Intuitiver, spaßiger Mehrspielermodus für jedermann – Egal, ob du dich mit Freunden oder der Familie zusammentust, MARVEL Cosmic Invasion bietet dir lokale/online Spiele und ein adaptives Drop-in/Drop-out-System. Eine kosmische Schlacht wartet auf euch!

MARVEL Cosmic Invasion Trailer

MARVEL Cosmic Invasion erscheint 2025 für Xbox Series X | S, Playstation 4/5, Nintendo Switch und PC.